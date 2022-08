Neverjetna kriza NK Maribor, kakršne v tem stoletju še ni bilo

Navijači Maribora, zlasti tisti s krajšim spominom, so že pozabili, kako lepo je proslavljati zmago. Vijolice so v zadnjem mesecu nanizale kar osem tekem brez zmage. Če se jim bo izmuznila iz rok tudi v četrtek v Romuniji, bodo Mariborčani sklenili evropsko sezono in ostali brez vsaj treh milijonov evrov, obenem pa bodo tudi izenačili enega najmanj priljubljenih klubskih rekordov, postavljenega še v prejšnjem tisočletju.

Nenavadno, a resnično. Maribor je v sezono 2022/23 vstopil kot slovenski prvak. Obetal si je ogromno, nato pa v zgoščenem koledarju poletnih dokazovanj rezultatsko pogorel. Doživljal je neuspeh za neuspehom. Podiral je negativne mejnike, izkusil grenko obdobje šestih zaporednih porazov, kar se mu je zgodilo prvič v obdobju državne samostojnosti. To pa še ni vse, kar zadeva zgodovinske dosežke, ki NK Maribor ne morejo biti v pretirano čast.

Karanović šest, Krznar dve

Radovan Karanović se je vpisal v zgodovino kot prvi trener NK Maribor, ki je po letu 1991 nanizal šest porazov. Foto: Grega Valančič/Sportida Po neslavnem rekordu, bolečem nizu šestih porazov, se je od vročega stolčka poslovil Radovan Karanović. Nasledil ga je hrvaški strateg Damir Krznar, nanizal dva remija, vsaj malce popravil vtis in dvignil rezultatsko krivuljo, a tistega, kar bi navijače spravilo v najboljšo voljo, še ni dočakal. Ni še premagal tekmeca, ne Cluja (0:0) ne Celja (2:2).

Če bo ostal brez zmage še v četrtek, ko Mariborčane v Romuniji čaka tekma leta, obračun z ogromnim vložkom, se bodo vijolice znova zapisale v temno poglavje klubske zgodovine. Izenačile bodo namreč najdaljši niz brez zmage, postavljen daljnega leta 1995.

Najdaljši niz NK Maribor brez zmage: 9 tekem:

9. september 1995: Beltinci : Maribor 0:0

12. september 1995: Olympiakos Pirej : Maribor 2:0

17. september 1995: Izola : Maribor 2:2

22. september 1995: Maribor : Korotan 1:2

26. september 1995: Maribor : Olympiakos Pirej 1:3

1. oktober 1995: Korotan : Maribor 0:0

4. oktober 1995: Rudar : Maribor 0:0

7. oktober 1995: Maribor : Celje 0:0

15. oktober 1995: Mura : Maribor 1:0

Maribor računal na znana nogometna imena, a ...

Marinko Galić je štiri leta po rekordnem nizu NK Maribor brez zmage tako v družbi Marka Simeunovića proslavljal vstop vijolic v ligo prvakov. Foto: Reuters Pred 27 leti je Maribor doživel najdaljši niz brez zmage. Trajal je kar devet tekem. Takratni trener Branko Horjak je jadral med utrujajočimi tremi frontami v Evropi in Sloveniji. V njegovi ekipi ni manjkalo vrhunskih nogometašev, zlasti v obrambi, ki so jo sestavljali Marinko Galić, Željko Milinović, Amir Karić in Gregor Židan. Vedno bolj jim je z izkušnjami iz Avstrije pomagal Matjaž Kek, v napadu pa je izstopal Ante Šimundža, zato je navijače vijolic še toliko bolj zaskrbel niz devetih srečanj brez zmage.

Trajal je skoraj poldrugi mesec, se začel z remijem v Beltincih (0:0), nato so Mariborčani dvakrat v Evropi izgubili proti grškemu velikanu Olympiakosu, remizirali v Izoli, dvakrat ostali brez zmage še proti Korotanu (1:2 in 0:0), se razšli brez zmagovalca v pokalnem tekmovanju v Velenju, brez zadetkov remizirali v ligi s Celjani, 15. oktobra 1995 pa ostali praznih rok še v Murski Soboti.

Ne zgodi se pogosto, da Mariborčani nanizajo šest uradnih tekem brez zmage. To se jim je od leta 1991 zgodilo le sedemkrat. Kdaj natančno se je to zgodilo, lahko preverite povsem spodaj. Foto: Vid Ponikvar

V skoraj poldrugem mesecu so tako vknjižili štiri poraze in pet remijev, kar je bilo bistveno manj od pričakovanj, zlasti z vidika igralske zasedbe, v kateri ni manjkalo bodočih junakov nepozabne zlate Katančeve čete ali pa vrhunskih trenerjev in selektorjev. Mariborčani so takrat rekordni niz "nezmagovanja" prekinili šele na deseti zaporedni tekmi, ko so 22. oktobra 1995 doma ugnali Primorje z 2:0.

Če Maribor ne premaga Cluja, bi lahko v nedeljo padel nov rekord

Pozneje se je še večkrat zgodilo, da so se nizi tekem brez zmag ustavili vsaj pri številki šest, če ne že sedem. Leta 1998 so tako Mariborčani pustili navijače žejne zmag sedem tekem zapored, v naslednjem desetletju so največkrat nanizali šest tovrstnih tekem, in to kar štirikrat (2004, 2005, 2006 in 2009), nato pa je sledilo dolgih 13 let, v katerih se je Maribor izboljšal in doživljal krajša krizna obdobja brez zmage, ta so trajala največ pet tekem zapored. Vse do aktualne sezone, ko so se načrti sprva zalomili Karanoviću, na uvodnih dveh tekmah, odkar vodi Maribor, pa ni uspelo zmagati niti njegovemu nasledniku Krznarju.

V zadnjih desetletjih, ko je Maribor gospodaril na domačih zelenicah, se je zdelo skoraj nemogoče, da bi si lahko vijolice še kdaj privoščile tako dolg in neuspešen niz, a je nepredvidljivo leto 2022 poskrbelo prav za to. Le nekaj mesecev po tem, ko je Maribor po treh letih frustracij osvojil naslov državnega prvaka in si priigral nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, so vijolice začele močno popuščati. Nizali so se porazi, zapravljale so se zaključne žogice za nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja, kar dva kroga zapored je bil Maribor celo najslabši v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako četrtkov obračun v Cluju prinaša številne izzive, eden izmed njih, ki spada v rubriko odmevnih statističnih dosežkov, tako sporoča, da lahko Maribor v četrtek izenači 27-letni rekord in izkusi devet tekem brez poraza. V tem primeru pa bi se odprla celo pot do podaljšanja niza, še desete zaporedne tekme brez zmage, kar bi se Mariboru zgodilo sploh prvič v obdobju državne samostojnosti.

Ne pozabimo, da Mariborčane le tri dni po napornem srečanju v Romuniji čaka zelo zahtevna naloga v domačem prvenstvu, v katerem se bodo varovanci 50-letnega hrvaškega stratega za prvoligaške točke potegovali na Fazaneriji. Če bi ostali brez zmage tudi pri črno-belih, bi postavili nov rekord. Tako pa bi se zgodilo, da bi se pod nepriljubljen dosežek v zgodovini NK Maribor, ki bi se na novo izpisal v klubskih almanahih, podpisala tako Karanović kot tudi Krznar.