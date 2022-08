Norišnica v Zagrebu: Dinamo po drami do vstopnice za ligo prvakov

Po Maccabiju Haifi, Benfici in Viktorii Plzen so si prek kvalifikacij skupinski del nogometne lige prvakov nocoj priigrali še Rangers iz Glasgowa, Koebenhavn in zagrebški Dinamo, ki si je po podaljšku in zmagi s 4:1 nad norveškim prvakom Bodo/Glimt, za katerega je stiskal pesti Nino Žugelj, zagotovil mesto med elito. Žreb skupinskega dela lige prvakov bo v četrtek ob 18. uri v Istanbulu.

V ligi prvakov je znanih vseh 32 udeležencev, danes so se kot zadnji pridružili Köbenhavn, Glasgow Rangers in Dinamo Zagreb. V torek pa so si mesto v eliti zagotovili nogometaši Benfice, Maccabija Haife in Viktorie Plzen.

Danes so bili dvoboji z ogromnim vložkom odigrani v Zagrebu, Eindhovnu in Trabzonu. Dvoboj zagrebškega Dinama in Bodö/Glimta je bil najdaljši ter se končal po podaljških s 4:1 za Hrvate. Potem ko so Norvežani, pri katerih Nino Žugelj še ni imel pravice nastopa, prvo tekmo doma dobili z 1:0, so Hrvati povratni obračun začeli silovito. Ob tem, ko so v prvem polčasu zadeli okvir vrat, so tudi dosegli dva gola ter prišli v prednost. Zadela sta Mislav Oršić in Bruno Petković, slednji celo s "škarjicami".

Dinamo si je priboril mesto v ligi prvakov. Foto: Reuters

Toda v 70. minuti je goste v igro vrnil Albert Gronbaek in poskrbel za podaljške. V teh je kazalo, da bo prišlo tudi do enajstmetrovk, toda v 117. minuti je Josip Drmić razveselil navijače na Maksimirju. Slavje je v 120. minuti potrdil še Petar Bočkaj.

Vsi klubi, ki so se uvrstili v play-off, so si že zagotovili 8,6 milijona evrov. Pet jim jih pripada za udeležbo v play-offu, dodatnih 3,6 milijona evrov bodo tisti, ki bodo ostali v play-offu praznih rok, prejeli za nastop v skupinskem delu evropske lige.

Crvena zvezda si je z avtogolom zapečatila usodo

Stadion Rajka Mitića, priljubljena "Marakana", je bil v torek poln do zadnjega kotička. Povratni dvoboj med Crveno zvezdo in Maccabijem iz Haife je spremljalo okrog 50 tisoč gledalcev, srbski prvak, ki ga vodi "slovenski" zet Dejan Stanković, pa je po drami ostal brez lige prvakov. Srbska ekipa je po porazu na prvi tekmi v Izraelu (2:3) odločno krenila v povratno srečanje, vodila že z 2:0, a na koncu remizirala in bo tako vsaj jesen preživela v ligi Europa.

Na Marakani je bilo prešerno po zadetkih Aleksandra Pešića (27.) in Mirka Ivanića (43.)0. V peti minuti sodnikovega podaljška pa je sodnik Izraelcem dosodil enajstmetrovko po igri z roko v kazenskem prostoru Beograjčanov. Domači vratar je ubranil strel Dolevu Hazizi, v nadaljevanju akcije pa je z razdalje zadel branilec Daniel Sundgren za 2:1. V drugem delu je močno dišalo po podaljšku, v 90. minuti pa je Milan Pavkov po prostem strelu Izraelcev spremenil smer žogi, ki je končal v lastni mreži za 2:2.

Shit is getting real!



Crvena Zvezda vs. Maccabi Haifa!



Unsure how they’re going to play with the 💨 haha.. #DNVRSerbia pic.twitter.com/Ld9QnQhREF — Duvalier Johnson (@DuvalierJohnson) August 23, 2022

Delije & Crvena Zvezda not disappointing in this decisive Champions League qualifier.



Incredible atmosphere at the Marakana.#UCL @crvenazvezda_en



pic.twitter.com/edw1B9kTN4 https://t.co/OMmjbru3bC — Sacha Pisani (@Sachk0) August 23, 2022

Benfica je bila tudi na drugi tekmi zanesljivo boljša proti kijevskemu Dinamu (3:0), za gostitelje so zadeli Nicolas Otamendi (27.), Rafa Silva (40.) in David Neres (42.). Češki prvak Viktoria Plzen pa je izločil vedno neugodno oviro iz Azerbajdžana, Qarabag (2:1). Gostje so dobili prvi polčas, ko je zadel Filip Ozobić (38.). Domači pa so bili uspešnejši v nadaljevanju in se v skupinski del uvrstili po golih Jana Kopica (58) in Jana Klimenta (73.).

Liga prvakov, kvalifikacije, play-off (prve tekme): Torek, 23. avgust:

Viktoria Plzen* : Qarabag 2:1 (0:1) /0:0/

Kopic 58., Kliment 73.; Ozobić 38. Benfica* : Dinamo Kijev 3:0 (3:0) /2:0/

Otamendi 27., Rafa Silva 40., Neres 42. Crvena zvezda : Maccabi Haifa* 2:2 (2:1) /2:3/

Pešić 27., Ivanić 43.; Sundgren 45.+5, Pavkov 90./ag

Haziza (Maccabi) je v 45.+4 minuti zapravil 11-m Sreda, 24. avgust:

Dinamo Zagreb* : Bodo/Glimt 4:1 (2:1; 2:1) - po podaljšku /0:1/

Oršić 4., Petković 35., Drmić 117., Bočkaj 120.; Grobaek 70. Trabzonspor : Köbenhavn* 0:0 /1:2/ PSV Eindhoven : Glasgow Rangers* 0:1 (0:0) /2:2/

Colak 60. // - rezultat prve tekme

* ekipa, ki je napredovala