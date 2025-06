Iz hrvaškega nogometnega podprvaka in najbolj trofejnega hrvaškega kluba, zagrebškega Dinama, so uradno potrdili, da bo njihov trener v naslednji sezoni Mario Kovačević, ki je doslej vodil Slaven Belupo iz Koprivnice, finalista letošnjega domačega pokala.

Kovačević, sicer rojen v BiH, kot nogometaš pa nekaj časa tudi član lendavske Nafte, je na trenerskem mestu zamenjal začasno rešitev na klopi Sandra Perkovića. Ta je ekipo vodil, potem ko je vodstvo kluba zaradi slabih rezultatov odstavilo slavnega Italijana Fabia Cannavara.

"Najprej se želim zahvaliti klubu za priložnost, da lahko vodim največji hrvaški klub. Zavedam se odgovornosti in pričakovanj, ki jih prinaša ta vloga. Zavedam se tudi sumov, ki so del nogometne vsakdanjosti, a sam jih nimam. S samozavestjo, vero in pogumom bom vstopil v nov izziv. Dinamo mora igrati moderen, hiter in atraktiven nogomet, verjamem, da bo ekipi pod mojim vodstvom to uspelo," je za spletno stran kluba dejal Kovačević.

Dinamo je letos v prvenstvu zaradi slabših medsebojnih izidov zaostal za točkovno enako uspešno Rijeko, zato bo nastopil v evropski ligi. Zaradi dobrih evropskih rezultatov v zadnjih letih, so ga vanjo uvrstili neposredno, kvalifikacij mu ne bo treba igrati.