To so največji zaslužkarji med slovenskimi igralci in komiki

Preverili smo, podjetja katerih slovenskih igralcev in komikov so v lanskem letu zabeležila največji zaslužek glede na čiste prihodke od prodaje in čisti dobiček. Po podatkih poslovnega asistenta Bizi je največ čistih prihodkov od prodaje ustvarilo podjetje Denisa Avdića (1.281.679 evrov), največ čistega dobička pa podjetje Tadeja Toša (144.727 evrov).

Večina slovenskih igralcev in komikov ima svoja podjetja registrirana v dejavnosti uprizoritvene umetnosti. Prvih pet podjetij na lestvici največjih zaslužkarjev glede na čiste prihodke od prodaje je lani skupaj ustvarilo dobra dva milijona evrov prihodkov, najuspešnejših pet glede na čisti dobiček pa slabih 390 tisoč evrov.

Podjetje Denisa Avdića s skoraj milijonom evrov več

Absolutno največ čistih prihodkov od prodaje je v letu 2024 zabeležil AD TIM, d. o. o., ki je v lasti radijskega voditelja in komika Denisa Avdića. Njegovo podjetje, ki je bilo v zadnjem mesecu pod drobnogledom kritikov z desne strani slovenskega političnega spektra, je tako ustvarilo več kot 1,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj milijon evrov več kot drugouvrščeno podjetje na tej lestvici, in imelo dobrih 77 tisoč evrov čistega dobička.

Na drugem mestu najdemo podjetje Tadeja Toša, Toš, d. o. o., ki je ustvarilo slabih 300 tisoč evrov prihodkov, na tretjem mestu pa mu sledita zakonca Branko Đurić in Tanja Ribič, katerih podjetje Orangel, d. o. o. je imelo 278.533 evrov čistih prihodkov od prodaje. Đurić je lastnik in prokurist tega podjetja, Ribič pa direktorica.

Med desetimi najuspešnejšimi podjetji slovenskih igralcev in komikov so še Jaba Daba, d. o. o., katerega direktor in lastnik je Vid Valič, Periskop, d. o. o. Lada Bizovičarja, Salome, Christa Žentiily s.p., in Ceh za smeh, d. o. o. Andreja Težaka - Teškyja. Sledijo jim še podjetja Rumena zavesa, d. o. o., ki je v lasti dramskega igralca in televizijskega voditelja Nika Škrleca, podjetje Nasmejal vas je Saša Stare, d. o. o., ki se v medijih pojavlja kot Sašo Stare, in Hvala lepa, Domen Valič, s. p.

Domen Valič je tudi lastnik podjetja Jaz, d. o. o., ki je lani ustvarilo dobrih 70 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje in 8.577 evrov čistega dobička, medtem ko je njegov brat Vid še direktor podjetja Valič teater, d. o. o., katerega lastnik je dramski igralec in gledališki režiser Iztok Valič, Domnov in Vidov oče. Podjetje je v letu 2024 ustvarilo 12.270 evrov prihodkov in 3.377 evrov čistega dobička. Vid Valič ima hkrati tudi svoj s. p. (Huda mravlja, Vid Valič, s. p.), a podatki zanj niso objavljeni.

Podjetje vsestranske umetnice Salome je lani zabeležilo 147.134 evrov čistih prihodkov od prodaje in dobrih devet tisoč evrov čistega dobička. Foto: Mediaspeed

Največ čistega dobička je imel Tadej Toš

Na lestvici podjetij, ki so imela v letu 2024 največ čistega dobička, kraljuje Toš, d. o. o., ki je ustvarilo dobrih 144 tisoč evrov dobička. Sledita mu podjetje Branka Đurića in Tanje Ribič (Orangel, d. o. o.), ki je imelo dobrih 98 tisoč evrov dobička, in AD TIM, d. o. o. Denisa Avdića s 77 tisoč evri dobička.

Med podjetji, ki so ustvarila več kot 14 tisoč evrov dobička, so tudi Hudo, d. o. o., katerega lastnik in direktor je igralec Jurij Zrnec, ki ima sicer tudi status samostojnega podjetnika, a njegovi finančni podatki niso objavljeni, Nasmejal vas je Saša Stare, s. p. in Hvala lepa, Domen Valič, s. p.

Podjetje Jurija Zrneca (Hudo, d. o. o.) je imelo v letu 2024 manj čistih prihodkov od prodaje in čistega dobička kot prejšnja leta. Foto: STA

Koga na lestvicah pogrešamo?

Na lestvici največjih zaslužkarjev bi pričakovali še številne znane in uspešne slovenske igralce ali komike, ki jih lahko redno spremljamo v slovenskih filmih, televizijskih serijah ali na gledaliških odrih, a finančnih podatkov za njihova podjetja ne najdemo. Ti običajno niso na voljo pri samostojnih podjetnikih normirancih, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila in finančnih podatkov.

Med takšnimi je denimo igralec Sebastijan Cavazza, ki ima status samostojnega podjetnika, hkrati pa tudi stoodstotni delež v podjetju Manimal, d. o. o., ki je imelo leta 2022 7.450 evrov čistega dobička, medtem ko podatkov o prihodkih za leti 2023 in 2024 ni. Podobno je tudi z igralcem Jernejem Kuntnerjem, ki je samostojni podjetnik in hkrati še lastnik podjetja Mercatori, d. o. o., a podjetje v lanskem letu ni zabeležilo prihodkov.

Gajo Filač in Mateja Zemljiča smo zadnje dve leti spremljali v izjemno priljubljeni seriji Skrito v raju. Oba imata status samostojnega podjetnika, a njuni finančni podatki niso na voljo. Foto: Gaja Hanuna

Med tistimi, ki imajo status samostojnega podjetnika ali igralca, a finančni podatki zanje niso na voljo, so tudi Gojmir Lešnjak, Tina Gorenjak, Katarina Čas, Ajda Smrekar, Bojan Emeršič, Klemen Slakonja, Mojca Fatur, Zvezdana Mlakar, Gaja Filač, Matej Zemljič, Vesna Pernarčič in številni drugi.

Če mislite, da smo katerega slovenskega igralca ali komika morda spregledali, nam lahko to sporočite na e-naslov info@bizi.si in preverili bomo, ali bi se njihovo podjetje uvrstilo na lestvico.

Podatki so bili iz poslovnega asistenta Bizi pridobljeni maja 2025.

