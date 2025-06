Kateri veterinarji so lani zaslužili največ?

Kako uspešno je bilo za veterinarska podjetja leto 2024? Preverili smo podatke poslovnega asistenta Bizi in prišli do zanimivih ugotovitev. Že več let zapored je po prihodkih iz poslovanja na vrhu lestvice Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah, ki je v letu 2024 ustvarila 5.137.841 evrov prihodkov, skoraj milijon več kot v letu 2023.

Prihodki te veterinarske postaje močno naraščajo že več let, kar je bržkone povezano s širitvijo poslovanja ne samo po širši Savinjski regiji, temveč že kar po celotni Sloveniji. Poleg matične lokacije v Šmarju pri Jelšah imajo centre še v Celju, Šentjurju, Rogaški Slatini, Podčetrtku, Trbovljah, Zagorju ob Savi, Ormožu, Kopru in na Jesenicah.

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah je precej dejavna tudi na družabnih omrežjih:

Položaj ključnega igralca na veterinarskem trgu je Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah začela še dodatno utrjevati s prevzemanjem drugih podjetij: letos so tako lastniško vstopili v veterinarsko ambulanto Sanovet z Jesenic, ki je leta 2024 ustvarila četrt milijona evrov prihodkov.

Na trg je premočno vstopil sklad tveganega kapitala

Še jasnejšo sliko o razmerjih moči na veterinarskem trgu si lahko ustvarimo, če preverimo lastništvo največjih podjetij v panogi. Večinski lastnik tako Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah kot Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica, ki je lani ustvarila 2.385.232 evrov prihodkov in je po prihodkih na lestvici druga, ter zasebnega veterinarskega centra Lipej-Šerbec, ki je lani ustvaril več kot 1,3 milijona evrov prihodkov, je namreč družba A-Vet iz Ljubljane. Ta je posredno prek Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica lastnica tudi Veterinarske bolnice Lenart, ki je lani ustvarila 1,5 milijona evrov prihodkov.

Kdo lastniško stoji za družbo A-Vet? Skoraj 67-odstotni delež ima podjetje Alpe V, deleže v višini od enega do petih odstotkov pa ima še nekaj znanih imen (o tem v nadaljevanju). Podjetje Alpe V je v lasti sklada zasebnega kapitala Alfi PE, največjega upravljavca skladov zasebnega kapitala s sedežem v Sloveniji, ki je začel leta 2022 intenzivno vlagati še v veterinarsko dejavnost. Sklad je sicer znan tudi po svojih naložbah v družbi Baby Center in Medilab, ki je največja zasebna zdravstvena ustanova za slikovno diagnostiko pri nas.

Nekdanji direktor Kobilarne Lipica in zavoda za blagovne rezerve obogatel z veterinarstvom

Tomi Rumpf, začasni direktor državnega zavoda za blagovne rezerve v času epidemije koronavirusa, je iz Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah ustvaril ključnega igralca v panogi pri nas. Po neuradnih informacijah naj bi mu to uspelo tudi zaradi dobrih političnih povezav. Foto: STA , Pred vstopom tega sklada v največjo veterinarsko mrežo pri nas, ki služi predvsem na račun državnih koncesij za upravljanje javne veterinarske službe, je to obvladoval javnosti precej dobro znan Tomi Rumpf, začasni direktor državnega zavoda za blagovne rezerve v času epidemije koronavirusa, ko so se na veliko nabavljale maske in druga medicinska oprema, in nekdanji direktor Kobilarne Lipica, na katerega so leteli očitki o nenavadnem poginu lipicancev, mobingu zaposlenih in uporabi prestižnih sponzorskih avtomobilov, na koncu pa ga je odneslo negativno poročilo računskega sodišča.

Rumpf je še vedno skoraj šestodstotni lastnik družbe A-Vet, pred prodajo leta 2022 pa je imel v Veterinarski postaji Šmarje pri Jelšah skoraj 36-odstotni delež, ki pa je bil še precej večji, če upoštevamo, da je imela družba skoraj 29 odstotkov lastnih delnic.

Dobički niso bajni, a je to verjetno posledica prevzemov

Glede na množično prevzemanje in vlaganje v širitev po Sloveniji ne preseneča, da veterinarska podjetja iz orbite A-Veta ne ustvarjajo bajnih dobičkov. Kljub temu je po dobičku s 482 tisoč evri na vrhu lestvice vendarle njihova Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica. Sledi ji podjetje Butinar, ki ima v lasti Bolnico za živali Postojna, enega od redkih specializiranih centrov za veterinarsko onkologijo v Evropi. To podjetje je ob zgolj 1,6 milijona evrov prihodkov ustvarilo več kot 451 tisoč evrov dobička, kar priča o tem, da so res specializirani za zahtevnejša in tudi dražja zdravljenja živali.

Nekaj časa je bila ta bolnica v lasti družbe Dekanter, katere lastnik je bila Maksima Holding Igorja Bavčarja, a jo je leta 2009 kupil jo je galerist Matjaž Bažato, zdaj pa je že nekaj let v večinski lasti veterinarja Janoša Butinarja.

Povprečne plače tudi prek 4.000 evrov bruto

Za zanimivost smo pogledali, katere veterinarske družbe izplačujejo najvišje povprečne plače. V vrhu večinoma ni podjetij, ki so izstopala po prihodkih ali dobičku, temveč večinoma manjša podjetja z manj zaposlenimi, med katerimi prevladujejo veterinarji in kjer je manj podpornega kadra z nižjimi plačami.

V vrhu je po podatkih poslovnega asistenta Bizi Veterinarska postaja Prevalje, kjer je lani povprečna bruto plača znašala dobrih 4.500 evrov (približno 2.700 evrov neto), sledita Veterinarski center Miklavžin z dobrimi 4.000 evri bruto plače in Veterinarska postaja Slovenj Gradec s povprečno bruto plačo 3.842 evrov.