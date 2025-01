Kako je mogoče ukrepati proti veterinarju zaradi napačne diagnoze? #pravni nasvet

Naši psički so pri veterinarju postavili napačno diagnozo njenega stanja. Po 14 dneh smo že vso izčrpano peljali k drugemu veterinarju, ki je v enem dnevu postavil pravo diagnozo. Trudili so se jo pozdraviti, a je psička po enem tednu umrla. Če bi bil prvi veterinar sposoben postaviti pravo diagnozo, bi psička verjetno preživela. Zanima me pravni vidik – naj tožimo? Bi od prvega veterinarja lahko zahtevala vsaj povračilo stroškov? Nina H.

Pravnik na dlani odgovarja:

Na vaše vprašanje je precej težko odgovoriti. Po vašem mnenju gre namreč za zdravniško napako – veterinarsko ali zdravnika človeške medicine. Takšno napako je seveda, žal, zelo težko dokazati, saj bodo vedno o njej razpravljali in se odločali kolegi veterinarja ali zdravnika.

Sodne prakse pri nas na področju veterine v podobnih zadevah je zelo malo oziroma je praktično ni. Obstaja sodba višjega sodišča, ki je odločalo v pritožbi lastnika živali na zavrnilno sodbo po plačilu odškodnine. Citiramo izrek sodbe višjega sodišča (ECLI:SI:VSLJ:2016:II.CP.1666.2016), čeprav je bil primer nekoliko drugačen, kot je vaš, in sicer:

Nepremoženjska škoda, ki jo je pritožnica trpela v zvezi z duševnimi bolečinami, ko je opazovala svojega trpečega mačka, ni mogoče uvrstiti v nobeno od oblik pravno priznanih škod. Stroški, ki so se nanašali na zdravljenje zloma stegnenice, bi nastali v vsakem primeru, prav tako tudi strošek odstranitve igle, in to niso stroški, ki so nastali zaradi morebitne strokovne napake toženkinega zavarovanca. Pravi vzrok za nastanek teh stroškov je dejstvo, da je maček padel z balkona in si zlomil stegnenico.

Na podlagi te sodbe je mogoče sklepati, da tudi vaša podobna tožba ne bo uspešna.