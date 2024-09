Pri 30 letih želi formalno posvojitev. Toda ... #pravni nasvet

Potrebujem nasvet in pomoč pri postopku posvojitve. Z očimom želiva, da me uradno posvoji. Moj biološki oče je umrl pred desetimi leti in zdaj si želiva uradno urediti razmerje, ki ga že dolgo čutiva kot očetovsko in hčerinsko.

Stara sem 30 let in imam z očimom zelo tesno in ljubečo vez. Že dolgo skrbi zame in za mojo hčer kot oče in dedek. Čutiva, da bi formalizacija tega odnosa v najina življenja prinesla dodatno pravno in čustveno stabilnost. Glede na to, da je po mojih informacijah posvojitev odrasle osebe v Sloveniji mogoča, bi vas prosila za naslednje informacije in pomoč. Kakšni so pravni koraki za začetek postopka posvojitve odrasle osebe? Katere dokumente in dokaze bova potrebovala za vložitev predloga na sodišče? Ali obstajajo kakšni posebni pogoji ali morebitne ovire, ki bi jih morala upoštevati? Koliko časa običajno traja postopek posvojitve in kakšni so stroški, povezani z njim? Hvala za pomoč, Blaška P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaše vprašanje potrebuje zelo široko razumevanje in tudi pojasnila. Na tem mestu žal nimamo toliko prostora, da bi vam podrobno odgovorili na vsa vprašanja.

Posvojitev ureja družinski zakonik v poglavju posvojitev od 212. člena dalje. V 212. členu je izrecno napisano, da se sme posvojiti samo otrok. V nadaljevanju družinski zakonik tudi zelo podrobno ureja pogoje in postopek posvojitve .

Namen posvojitve je zagotoviti, da lahko otroci brez starševskega varstva živijo v družinskem okolju. Najpomembnejši pogoj za posvojitev je korist otroka . To pomeni, da mora njegova korist vedno prevladati nad interesi posvojiteljev.

Z drugimi besedami, posvojitev je zagotavljanje družine otroku in ne otroka družini. Po posvojitvi je pravno razmerje med posvojiteljem in posvojencem enako kot med biološkim staršem in otrokom.

Obstaja tudi zelo star temeljni zakon o posvojitvi, ki zaradi veljave družinskega zakonika ne velja več. Ta predpis je urejal tudi možnost tako imenovane nepopolne posvojitve, ki se po novi zakonodaji ne more več sklepati. Z nepopolno posvojitvijo med posvojencem in posvojiteljem tudi po starem zakonu ni nastalo zakonsko sorodstveno razmerje.

Iz vprašanja izhaja, da ste stari že 30 let in torej prava posvojitev po družinskem zakoniku ni več mogoča. Žal vas torej očim pravno ne more posvojiti.

Obstaja tudi sodna praksa, ki je odločala v postopkih za dovoljenje posvojitve odraslih oseb. Sodna praksa takim posvojitvam ni naklonjena in jih zavrača. (Ena od takih odločb je tudi Sodba RS Upravnega sodišča UPRS Sodba I U 1660/2016-10 z dne 22. 8. 2018, ki jo lahko najdete na internetu. Navedena sodba obravnava zelo podoben primer, kot ga izpostavljate sami.)