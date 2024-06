Starši jo na stara leta mečejo ven #pravni nasvet

Moji starši želijo prepisati vse premičnine in nepremičnine na vnuka, zanje pa bi naj skrbela brat in njegova žena. Živela sem z njimi v skupnem gospodinjstvu, pomagala finančno in materialno, zdaj pa so stari več kot 80 let ter pod vplivom brata in njegove družine meni ne bi dali nič in me preganjajo od doma na nečloveški način. Stara sem 50 let, pred upokojitvijo. Kam naj grem? Pred tem mi niso povedali, kaj nameravajo narediti. Psihično in fizično sem na tleh. Imam kakšno pravno podlago, da se zaščitim in ne ostanem brez doma? Andreja A.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vprašanje je pogosta tema v odnosu do premoženja in razpolaganja z njim. Niste sicer napisali, ali v nepremičnini, ki bi bila predmet razpolaganja, živite, ampak smo vprašanje razumeli, kot da tam živite in imate prijavljeno stalno bivališče. To sicer na sam postopek odločitve staršev nima neposrednega vpliva, ampak je lahko pomembno šele kasneje. Žal tudi niste napisali, koliko je star vnuk oziroma sin vašega brata. Tudi to je zelo pomemben podatek.

Vsakdo lahko v času življenja s svojim premoženjem prosto razpolaga, in to brez omejitev. To pomeni, da ni pravnih ovir, da vaša starša premoženje odsvojita v vnukovo korist (prepišeta nanj). Pomemben pa je način.

Načinov odsvojitve je več, in sicer se lahko sklene kupoprodajna pogodba, darilna pogodba ali morebitna pogodba o dosmrtnem preživljanju . Vsaka pogodba ima svoje posebnosti.

Kupoprodajna pogodba v tem primeru verjetno ne pride v poštev – davčni vidik je plačilo davka v višini dveh odstotkov vrednosti v prodajni pogodbi.

Najverjetnejša je darilna pogodba. Darilna pogodba in dedovanje pa sta povezana v primeru nujnih deležev. V primeru darilne pogodbe vnuku boste namreč upravičeni do nujnega deleža. Nujni delež znaša polovico tistega, kar bi vam pripadalo po zakonu (torej če bi v skladu z zakonom dobili polovico premoženja, znaša nujni delež četrtino). Darilna pogodba nujnega deleža ne more izključiti.

Če je zapustnik z darilno pogodbo prikrajšal preostale dediče za nujne deleže in zapuščina ne zadostuje za izplačilo nujnih deležev, lahko sodišče zahteva vračilo daril v nasprotnem zaporednem redu, kot so bila prejeta, do višine, ko je omogočeno izplačilo vseh nujnih deležev. Glede na opisano lahko trdimo, da ste zagotovo upravičeni vsaj do nujnega deleža.