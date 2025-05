Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 171,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se okrepili predvsem na račun rasti števila uporabnikov in večje prodaje IT-blaga in storitev. Čisti dobiček skupine je bil s 14,3 milijona evrov višji za 18 odstotkov.

Skupina je imela ob koncu marca letos 1.979.861 mobilnih maloprodajnih uporabnikov, kar je štiri odstotke več kot leto dni pred tem. Maloprodajnih uporabnikov v Sloveniji je bilo 1.009.088, na Kosovem pa 970.773.

Skupaj je imela telekomunikacijska skupina 317.447 fiksnih maloprodajnih širokopasovnih in TV priključkov, kar v medletni primerjavi prav tako kaže na štiriodstotno rast, je razvidno iz današnje objave nerevidiranega poslovnega poročila na spletni strani Ljubljanske borze.

Stalna rast števila uporabnikov

"Telekom Slovenije je presegel pomemben mejnik – zaupa mu več kot milijon uporabnikov mobilnih storitev," so zapisali v družbi. Stalna rast števila uporabnikov po njihovih besedah potrjuje, da na potrebe uporabnikov, tako zasebnih kot poslovnih, odgovarjajo z "jasno usmerjenimi prodajno-razvojnimi aktivnostmi in vrhunskimi storitvami v zmogljivem omrežju".

Dobiček skupine iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) se je na medletni ravni okrepil za štiri odstotke na 61,8 milijona evrov, marža EBITDA pa v prihodkih od prodaje predstavlja 36,0-odstotni delež. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je medtem nanesel 19,2 milijona evrov, kar je prav tako štiri odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Družba Telekom Slovenije je medtem med januarjem in koncem marca vknjižila 149,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (v enakem obdobju lani 147,4 milijona evrov) ter 8,7 milijona evrov čistega dobička (v enakem obdobju lani 7,9 milijona evrov).

Osredotočeni na razvoj tehnološko najnaprednejših storitev

"Kljub pozitivnim finančnim rezultatom na poslovanje vplivajo tudi regulatorni pogoji na trgu. Primerjalna analiza regulacije prvotnih operaterjev v državah EU kaže na trend deregulacije telekomunikacijskih operaterjev," so še poudarili v Telekomu in dodali, da si skladno s tem vseskozi prizadevajo za omilitev regulatornih obveznosti.

Skupina, ki je ob koncu tretjega meseca 2025 zaposlovala 3231 ljudi, je opozorila tudi na nekatera tveganja za svoje poslovanje. Med njimi so poleg regulatornih zahtev še tveganja, povezana s tehnološkimi spremembami, pritiski konkurence in vstopi novih ponudnikov na trg, makroekonomskimi dejavniki, vplivi družbe in okolja ter spremembami potreb in pričakovanj uporabnikov.

"Delujemo na trgih s povečano cenovno, storitveno in infrastrukturno konkurenco, hkrati se soočamo z naraščajočimi potrebami in pričakovanji uporabnikov ter njihovo cenovno občutljivostjo. Zato se osredotočamo na razvoj tehnološko najnaprednejših storitev, na prilagodljivost naše ponudbe ter krepitev celostne uporabniške izkušnje," so pojasnili v Telekomu.

Kot so tudi poudarili, ves čas optimizirajo in razvijajo svoj produktni portfelj, aktivno krepijo razvoj in prodajo na področju storitev kibernetske varnosti, IT-podpore, E-oskrbe, telemedicine, digitalne infrastrukture, inovativne rešitve pa oblikujejo tudi v okviru strateških partnerstev. Ob tem aktivno vlagajo v digitalizacijo in poenostavitev procesov in spodbujajo odgovorno uporabo umetne inteligence, so podčrtali.

Skrbno spremljajo tudi spremembe v finančnem okolju in z njimi povezana tveganja.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je nerevidirano poslovno poročilo obravnaval v sredo.

Uprava Telekoma Slovenije je ob tem objavila sklic skupščine, ki bo 19. junija. Delničarji bodo tedaj med drugim odločali o predlogu, da se za izplačilo dividend porabi 25,99 milijona evrov lanskega bilančnega dobička. S tem bi dividenda znašala štiri evre bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 32,28 milijona evrov bi po predlogu uprave in nadzornikov ostal nerazporejen kot preneseni dobiček in bi se o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.