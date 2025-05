Telekom Slovenije in agencija Pristop sta za svojo športno pobudo "Navijajmo pametno" prejela prestižno mednarodno nagrado Gold Quill – Award of Merit, ki jo podeljuje International Association of Business Communicators (IABC). Nagrada Gold Quill velja za eno najuglednejših priznanj na področju poslovnega komuniciranja.

Nagrada v kategoriji družbene odgovornosti je pomembno priznanje za pobudo Telekoma Slovenije, ki z njo osmišlja svojo zavezanost odgovorni rabi tehnologije – krovnemu poslanstvu družbene odgovornosti blagovne znamke. Športna pobuda "Navijajmo pametno" je ključni del te zaveze in je nastala v okviru dolgoročne platforme "Uživajmo pametno".

Predstavljena je bila v času olimpijskih iger v Parizu 2024 kot odziv na porast negativnih spletnih komentarjev, s katerimi se športniki soočajo. Ta nagrada obenem prepoznava strateški pristop k komunikaciji na področju sponzorstev, skozi katera Telekom Slovenije že tri desetletja aktivno vrača v družbeno okolje ter načrtno, sistematično in odgovorno gradi svojo blagovno znamko.

V ospredju celovite komunikacijske kampanje, nadgrajene z aktivacijami na družbenih omrežjih, radiju, športnih dogodkih ter digitalnih zunanjih oglasnih površinah, so bile osebne izpovedi vrhunskih slovenskih športnikov, kot so Janja Garnbret, Tine Urnaut in Anita Horvat. Ti so spregovorili o svojih izkušnjah z negativnimi komentarji.

Kampanja je z močno himno "Spodbudnica" in simbolnim dejanjem "tleska" – univerzalnim znakom podpore in pozitivnega spodbujanja – krepila spoštljivo navijaško kulturo.

Ključni rezultati kampanje potrjujejo njeno uspešnost. Med drugim izstopata nadpovprečna učinkovitost simbola "tleska" kot ključnega vizualnega elementa na digitalnih zaslonih po Sloveniji ter merljivo izboljšana percepcija blagovne znamke Telekom Slovenije kot zaupanja vrednega, trajnostno usmerjenega in družbeno-odgovornega podjetja, ki aktivno prispeva k pozitivnim družbenim spremembam.

"Izjemno smo ponosni na to priznanje, saj kampanja 'Navijajmo pametno' ni le dosegla, temveč presegla zastavljene cilje. Za Telekom Slovenije je ključnega pomena, da načrtno in sistematično gradimo blagovno znamko, ki temelji na odgovornosti. Ta pobuda je konkreten primer, kako krovno družbeno odgovorno poslanstvo blagovne znamke – spodbujanje odgovorne rabe tehnologije – prenašamo v prakso in s tem krepimo percepcijo Telekoma Slovenije kot zaupanja vrednega in trajnostno naravnanega podjetja. Nagrada je tudi priznanje našim dolgoletnim vlaganjem v sponzorstva, s katerimi že trideset let podpiramo širše družbeno okolje," je povedala Andreja Lenart, direktorica Marketinga v Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije in agencija Pristop, ki sta pobudo zasnovala, zavezanost tej pomembni temi potrjujeta z napovedjo nadaljevanja in širitve platforme "Navijajmo pametno". Po uspešnem lansiranju ob olimpijskih igrah, so dodatne aktivnosti te pobude že zaživele na dogodkih v košarki, nogometu in kolesarstvu, v prihodnje pa se bodo še okrepile in razširile na nova področja. S tem Telekom Slovenije nadaljuje svojo misijo gradnje kulture spoštovanja in odgovornosti v digitalnem okolju ter širše, skladno s krovno zavezo k odgovorni rabi tehnologije.