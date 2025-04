Milijonski mejnik in rekorderji Telekoma Slovenije

Te dni je število mobilnih uporabnikov Telekoma Slovenije preseglo en milijon. Ob tem pomembnem mejniku so razkrili še nekatere statistike o svojih omrežjih in najdejavnejših uporabnikih.

Povprečen uporabnik mobilne telefonije Telekoma Slovenije mesečno prenese že več kot 15 gigabajtov podatkov, a bo ta vrednost vedno večja – letos marca je bila skupna količina prenesenih podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije za kar 35 odstotkov večja kot lanskega marca.

Tudi zmogljivosti strmo navzgor

Ravno zaradi vedno večjega povpraševanja po mobilnem podatkovnem prenosu Telekom Slovenije nenehno povečuje zmogljivosti svojega mobilnega omrežja, je pojasnil podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek.

"V samo enem letu smo kapacitete 5G podvojili, 4G pa povečali za 35 odstotkov, kar zagotavlja zanesljivost tudi ob največjih obremenitvah, kot je letošnja Planica," je še povedal.

V enem letu se je količina mobilnega podatkovnega prenosa v omrežju Telekoma Slovenije povečala za 35 odstotkov. Foto: Shutterstock

Več in tudi hitreje

Ne veča se le količina mobilnega podatkovnega prenosa, temveč tudi povprečna hitrost. Meritve so pokazale, da so ob vedno večjem številu mobilnih gigabajtov vendarle več kot podvojene povprečne dosežene hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa.

Uporabniki, ki mesečno prenesejo več sto gigabajtov ali celo več kot tisoč gigabajtov, niso več redkost, ugotavljajo med drugim pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju. Rekorderji pa so tudi na klasičnih mobilnih storitvah: en uporabnik je v enem mesecu opravil pogovorov za skupaj skoraj 13 dni, nek drug uporabnik pa je v enem mesecu odposlal 29 tisoč sporočil ali skoraj tisoč na dan.

Ne le količina, veča se tudi povprečna hitrost mobilnega podatkovnega prenosa v omrežju Telekoma Slovenije. Foto: Shutterstock

Ne le v mestih

Še tako zmogljivo omrežje ne dobi svoje polne veljave, če ni dostopno povsod, kjer bi ga lahko potrebovali. Z nadgradnjami baznih postaj na več kot sto lokacijah po Sloveniji v prvih treh mesecih letos je mobilno omrežje pete generacije (5G) Telekoma Slovenije že doseglo 83 odstotkov prebivalcev, do konca leta pa se bo v nespremenjenem ritmu nadgradenj ta delež povečal na 99 odstotkov prebivalstva, kolikor je že pred časom znašala pokritost s signalom četrte generacije (4G) mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.

Telekom Slovenije ne gradi samo svojega mobilnega omrežja pete in četrte generacije, temveč tudi gigabitno širokopasovno omrežje, na katerega se lahko priključi že skoraj pol milijona slovenskih gospodinjstev.

Še tako zmogljivo omrežje ne dobi svoje polne veljave, če ni dostopno povsod, kjer bi ga lahko potrebovali. Foto: Shutterstock

Odgovorno in previdno

Ob vsem tem pa skrbijo tudi za odgovorno in varno rabo komunikacijskih orodij, saj so v digitalnem svetu tudi nepridipravi, ki z izpopolnjevanjem tehnologij vedno lažje najdejo poti do žrtev, ki ne poskrbijo za ustrezno varovanje svojega digitalnega življenja in identitete.

Bolj prepoznavna oblika tovrstnih prizadevanj je pobuda Uživajmo pametno, ki poleg nasvetov za previdno in varno rabo svetuje tudi zmerno in premišljeno rabo.