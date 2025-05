Petrol v prvem četrtletju podvojil čisti dobiček

Skupina Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. EBITDA se je zvišal za slabo tretjino na 67 milijonov evrov, čisti dobiček skupine pa se je več kot podvojil na 31 milijonov evrov. V Petrolu so ob tem znova pozvali k spremembi regulacije.

Petrol je na ravni skupine v začetku leta izkazal rast na vseh ključnih kazalnikih glede na enako lansko obdobje in sledil zastavljenim letnim ciljem. "Poslovanje je bilo izpostavljeno negotovosti, povezani s prenizkimi maržami pri prodaji goriv ter naraščajočimi geostrateškimi in okoljskimi tveganji," so v objavi na spletni strani Ljubljanske borze zapisali v Petrolu.

Povečana prodaja goriv in derivatov na vseh ključnih trgih

Na višino četrtletnih prihodkov Petrola je v četrtletju poleg količinske prodaje v največji meri vplivalo gibanje borznih cen. Skupina je v tem obdobju prodala 912 tisoč ton goriv in derivatov, kar je sedem odstotkov več kot lani. Količinska prodaja je bila presežena na vseh ključnih trgih skupine Petrol.

Stabilna rast prodaje trgovskega blaga in energetskih storitev

Prodaja trgovskega blaga in storitev je znašala 141 milijonov evrov in je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višja za dva odstotka. V obravnavanem obdobju je skupina prodala tudi 6,2 teravatne ure (TWh) zemeljskega plina, tri TWh električne energije in 60.800 megavatnih ur (MWh) toplote.

Kosmati dobiček pod vplivom regulacije cen naftnih derivatov

Kosmati dobiček skupine Petrol skupaj z zaprtimi neto izvedenimi finančnimi instrumenti za blago je v prvih treh mesecih znašal 158,6 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na njegovo višino je najbolj vplivala regulacija cen nekaterih naftnih derivatov.

Povečanje stroškov poslovanja zaradi višjih stroškov dela

Stroški iz poslovanja skupine so se zvišali za dva odstotka na 131,8 milijona evrov, k rasti pa so pomembno prispevali zvišani stroški dela. Tako v Sloveniji kot na preostalih trgih so se povečali stroški dela zaradi indeksacije plač kot posledice regulatornih posegov v sisteme minimalnih plač, so izpostavili v Petrolu.

Ambiciozni načrti za letos

Za leto 2025 v Petrolu, ki ga vodi Sašo Berger, pred dnevi pa je slovesno obeležil 80-letnico obstoja, na ravni skupine načrtujejo prihodke od prodaje v višini 6,1 milijarde evrov, kosmati dobiček v višini 789 milijonov evrov, 339 milijonov evrov EBITDA in 177,8 milijona evrov čistega dobička. V Petrolu ob tem poudarjajo, da lahko posegi regulatorjev v cenovno politiko povzročijo odstopanje poslovnih rezultatov.

Poziv k spremembi regulacije cen naftnih derivatov

Trenutna regulacija cen naftnih derivatov je po prepričanju družbe nevzdržna ter močno otežuje sposobnost podjetja za izpolnjevanje strateških ciljev, investiranje v projekte energetske tranzicije in prilagajanje zahtevam evropskega zelenega dogovora. Petrol vladi predlaga spremembo regulacije na način, da bo upoštevala gibanje stroškov poslovanja, doseganje skladnosti z zahtevami deleža obnovljivih virov energije v prometu ter s tem izpolnjevanje obveznosti zelenega prehoda in ciljev iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.