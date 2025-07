Za Pogačarja je to najslabši možen scenarij

Tadej Pogačar je v prvem delu letošnje Dirke po Franciji deloval suvereno in samozavestno, brez večjih težav je odbijal napade ekipe Visma | Lease a Bike in glavnega tekmeca Jonasa Vingegaarda. Pridobil si je tudi lepo zalogo prednosti pred odločilnimi etapami v Pirenejih in Alpah. A po oceni nekdanjega ameriškega kolesarja Tylerja Hamiltona in zmagovalca etape na Touru se razmerje moči zdaj nagiba v drugo smer. Na stran ekipe Visma | Lease a Bike.

Američan Tyler Hamilton razlog, da se tehtnica ne glede na prednost Tadeja Pogačarja nagiba na stran ekipe Visma | Lease a Bike in Jonasa Vingegaarda, vidi v odstopu Joãa Almeide v deveti etapi. "Ravnotežje moči se je brez dvoma spremenilo. Izguba Almeide je za UAE ogromen, ogromen udarec. Z Almeido bi rekel, da sta bili ekipi precej izenačeni. Zdaj pa ima Visma prednost. Od njih je odvisno, kako jo bodo izkoristili," je za dansko televizijo TV2 ocenil 54-letni Hamilton, nekoč zmagovalec etap na Touru.

"Zanje je to res škoda. Ravnotežje se je spremenilo."

V ponedeljek je dirka prvič letos zavila v visoke gore, kjer se običajno začnejo resni boji za skupno zmago. Hamilton meni, da bo odsotnost Almeide hitro prišla do izraza. "Za Pogačarja je to najslabši možni scenarij, razen če bi padel sam. Izgubil je svojo desno roko, zdaj pa bo ogromen pritisk na Adamu Yatesu. Zanje je to res škoda, ampak to je del kolesarstva. Ravnotežje se je spremenilo."

Odstop Joaa Almeide je velik udarec za ekipo UAE Emriates. Foto: Guliverimage

Po njegovem opazovanju je bil Pogačar po etapi tudi vidno prizadet. "Poslušal sem Pogačarjev intervju po etapi in seveda je bil zelo prizadet. Povsem razumljivo, izguba Almeide je velik udarec. Po njegovem glasu sem slišal, da ga je to resno prizadelo. Za ekipo je to velik udarec."

V četrtek novo napeto stanje

Po njegovem mnenju bi se lahko taktika UAE v nadaljevanju dirke precej spremenila. "Morda bodo pustili uiti ubežni skupini in predali rumeno majico komu, za katerega vedo, da ga lahko v visokih gorah spet ujamejo. Zlahka si predstavljam, da se bo zgodilo prav to," je zaključil Hamilton.

Foto: Reuters

In v ponedeljek so to v taboru slovenskega kolesarja že storili, saj so rumeno majico prepustili Benu Healyju, ki jo bo nosil do četrtka, ko bo na sporedu zanimiva gorska etapa s ciljem na znamenitem Hautacamu.

Danes je na Touru dan počitka po napornih desetih dneh, jutri pa bo na sporedu šprinterska etapa.