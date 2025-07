Visma pritiskala na Tadeja Pogačarja. In kaj so ugotovili?

V nizozemski ekipi Visma | Lease a Bike se po deseti etapi Dirke po Franciji veselijo zmage Simona Yatesa, z dobro taktiko pa jim je uspelo osamiti tudi slovenskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Emirates - XRG), ki so ga nato poskušali v težave spraviti s številnimi napadi. Na vse je 26-letni svetovni prvak zlahka odgovoril, nekaterih niti ni vzel resno, naposled pa je še sam pretegnil noge in pod manjši pritisk spravil Jonasa Vingegaarda.

Nizozemska Visma je z deseto etapo Dirke po Franciji opravila taktično odlično. V ubežni skupini je imela dva svoja predstavnika, Simona Yatesa, ki se je na koncu celo veselil etapne zmage, in Victorja Campenaertsa, ki je v zaključku priskočil na pomoč kolegom v glavnini.

"Ne, nismo našli nobenih slabosti"

Foto: Guliverimage "Načrt je bil iti po zmago ali imeti vsaj kolesarja v begu, da naredimo dirko karseda težko. Uspelo nam je in to je super lep dosežek. Vemo, kako težko je dobiti etapo na Touru," je bil zadovoljen športni direktor Visme Grischa Niermann.

Na zadnjih dveh klancih naporne etape so z Matteom Jorgensonom in Seppom Kussom sprožili še nekaj napadov na Pogačarja, ki pa ga niso vrgli iz tira. Sledil je le prvemu, zdelo se je, da poskusov drugega sploh ne jemlje resno. Naposled je imel 26-letni Gorenjec vsega malo dovolj in je še sam pretegnil noge. Američana sta takoj odpadla, Vingegaard pa je ostal s Pogačarjem.

Napadi torej niso obrodili kakšnih sočnih sadov. Pa so vsaj razkrili kakšno šibko točko Pogačarja ali njegovega moštva? "Ne, nismo našli nobenih slabosti pri UAE, zagotovo pa ne pri Tadeju," je v pogovoru za Eurosport priznal Niermann.

Eden od napadov Mattea Jorgensona:

"Dobro so se branili, kapo dol"

"Vedeli smo, da imajo močno ekipo, tudi Pogačar je moral sam opraviti nekaj dela. Zelo močni so, dobro so se branili, kapo dol," je po etapi priznal tudi Vingegaard, ki v skupnem seštevku ostaja 1:17 za Pogačarjem, tudi po tem, ko je ta rumeno majico predal bojevitemu Ircu Benu Healyju (EF Education - EasyPost).

Pri tej predaji skupnega vodstva so naposled odločale sekunde, Pogačar bi morda s silovitejšim tempom v zaključni klanec še lahko ubranil skupno vodstvo, vendar je bilo zelo očitno, da mu to ni v interesu. K temu bi ga lahko sicer z napadom prisilil Vingegaard, a je danski as pojasnil, da o tem v ekipi niso razmišljali.

Pogačar in Vingegard sta ciljno črto prečkala 4:51 za zmagovalcem. Foto: Reuters

"Le nekaj pritiska smo želeli ustvariti"

"Rumena majica? Nismo napadali zato. Napadali smo, da bi izvajali nekaj pritiska. Res pa je, da če bi ostal v rumenem, bi moral vsak dan na oder in bi s tem izgubil nekaj energije. Ampak o tem nismo razmišljali. Le nekaj pritiska smo želeli ustvariti," je v pogovoru za Eurosport povedal Vingegaard. Pogačar se je nad taktiko Visme čudil že pred dnevi in se spraševal, ali ga želijo ohraniti v rumenem prav zaradi vseh dodatnih obveznosti.

A če je Pogačar danes rutinirano odbil vse poskuse nizozemske ekipe, pa se mu po drugi strani tudi ni uspelo znebiti Vingegaarda. Ta Slovencu na letošnjem Touru sledi v vse klance, le na kronometru je nekoliko zaostal za pričakovanji. To obeta imenitno bitko v nadaljevanju dirke, vsekakor pa je Dancu zrasla samozavest. "Za nami je težak dan, ves čas je šlo gor in dol, super težko je bilo. A sem super zadovoljen s potekom dirke. Še vedno sicer zaostajam za Pogačarjem, ampak na tem Touru lahko sledim vsem njegovim napadom, kar mi ni uspevalo na Dofineji. Jasno je torej, da sem zdaj v boljši formi," pravi.

"Tadeja nam ni uspelo ukaniti"

Victor Campenaerts je bil med ubežniki, na predzadnjem klancu je počakal glavnino. Foto: Reuters "Sporočilo avtomobila je bilo jasno: Simon naj gre na etapno zmago, jaz pa naj počakam na vrhu zadnjega vzpona," pa je po etapi pojasnjeval Victor Campenaerts. "Simon je rekel, da se ne počuti dobro, a mu je vseeno uspelo zmagati," je še razkril Belgijec.

Po tem, ko se je pridružil glavnini, je opazil, kako Pogačar kljub vsemu Visminemu trdemu delu in pritisku ostaja izjemno sproščen. "Iz prve roke sem videl, kako Tadeja niso ukanili. Ni ga lahko presenetiti. Lepo bi bilo, če bi se ga otresli in bi lahko jaz prišel na vrsto pri diktiranju tempa, a tako kot je bilo, ni bilo veliko za storiti. Vse, kar lahko storimo, je, da se poskušamo držati načrta," je še obžaloval. Upal je, da bo UAE dirkal bolj nepremišljeno.

