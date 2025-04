Nadzorniki so po obravnavi letnega poročila za lani poudarili, da je skupina Petrol kljub zahtevnim regulatornim pogojem in izzivom zaradi geopolitičnih razmer dosegla zelo dobre poslovne rezultate. "To potrjuje uspešnost strategije diverzifikacije portfelja, optimizacije poslovanja ter učinkovitega obvladovanja tveganj," so zapisali v sporočilu za javnost, ki sta ga podpisala Berger in predsednik nadzornega sveta Janez Žlak.

Skupina Petrol je lani ustvarila 6,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, pri čemer je količinska prodaja tako naftnih derivatov kot zemeljskega plina in električne energije ostala na visokih ravneh. Bruto dobiček je znašal 730,4 milijona evrov, kar predstavlja osemodstotno rast v primerjavi z letom 2023. Bruto dobiček iz poslovanja je dosegel 314,2 milijona evrov oz. 15 odstotkov več, čisti dobiček pa se je okrepil za sedem odstotkov na 145,9 milijona evrov.

Čisti dobiček skupine Petrol, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe, na delnico je lani znašal 3,40 evra, denarni poslovni izid na delnico pa 5,80 evra. Kapitalska donosnost delnice, izračunana s primerjavo zaključnega tečaja delnice konec leta 2024 z zaključnim tečajem delnice konec leta 2023, je bila 35,2-odstotna. To skupaj s 7,7-odstotno dividendno donosnostjo pomeni 42,9-odstotno donosnost delnice v letu 2024.