"Družba Petrol v podporo lokalnim skupnostim in iskanju vzdržnih rešitev s pristojnimi ministrstvi ponovno odpira štiri nedavno začasno zaprta prodajna mesta," so sporočili z družbe Petrol. Gre za prodajna mesta Petrina, Solčava, Črni Vrh in Podkoren. Omenjena prodajna mesta bodo začela poslovati takoj po izvedenem tehničnem pregledu in pripravi, najkasneje v četrtek.

Za to potezo so se, kot so navedli v sporočilu za javnost, odločili po večkratnih konstruktivnih pogovorih s predsednikom vlade, ministrom za okolje, podnebje in energijo, županjama občin Kostel in Solčava, županom občine Idrija, predsednikom krajevne skupnosti Črni Vrh ter lokalnimi skupnostmi.

"Razumemo skrb in razočaranje"

"Do odločitve je prišlo na podlagi razumevanja potreb lokalnih skupnosti in z namenom pospešitve iskanja rešitev s pristojnimi ministrstvi, ki bodo omogočile dolgoročno vzdržno poslovanje subjektov na trgu oskrbe z gorivom, lokalnim skupnostim v manjših krajih pa zagotovile dostop do osnovnih storitev. Uprava družbe se vsem vpletenim zahvaljuje za konstruktiven dialog in pripravljenost za iskanje rešitev," so navedli.

V družbi Petrol, kot so navedli, razumejo razočaranje in skrb prebivalcev območij, kjer so bili primorani začasno zapreti prodajna mesta. Zavedajo se, da so številne lokalne skupnosti v zadnjih letih izgubile pomembne storitve, kot so banke, pošte, lekarne in trgovine, in da zaprtje prodajnih mest Petrola še dodatno otežuje življenje in gospodarsko delovanje v teh krajih, predvsem v času turistične sezone in intenzivnih kmetijskih in gozdarskih del.

Vlada vztraja, da gre za širši družbeni pomen

Spor med Petrolom, ki že dlje časa poziva k zvišanju dovoljenih marž oz. odpravi regulacije cen pogonskih goriv, in vlado se je zaostril po tistem, ko je vlada s 17. junijem regulacijo cen goriv razširila tudi na servise od avtocestah in hitrih cestah.

Petrol je opozoril, da to ogroža poslovno vzdržnost njegove maloprodajne mreže in razvojne načrte. Napovedal je zaustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji, zamrznitev vseh izplačil sponzorskih in donatorskih sredstev ter revizijo vseh dobaviteljskih pogodb. 23. junija je zaprl omenjene štiri manjše poslovalnice in za naslednji dan napovedal enourno zaprtje servisov ob avtocestah, česar nato ni uresničil.

Predstavniki vlade so se ostro odzvali in poudarili širši družbeni pomen največjega trgovca z gorivi v državi, premier Robert Golob je med drugim ocenil, da gre za "požrešnost po dobičku".

Občine, kjer so omenjeni štirje servisi, so izrazile zaskrbljenost, občinski sveti so se sestali na izrednih sejah, krajani so pripravili protestne shode.