Na Hrvaškem ne bodo več omejevali cen pogonskih goriv

Na Hrvaškem je prenehala veljati vladna uredba, ki je omejevala cene pogonskih goriv. Naftni trgovci lahko tam odslej cene oblikujejo prosto, kar se kaže tudi v novih cenah bencina in dizla na tamkajšnjih bencinskih postajah. Cena bencina se po novem giblje med 1,41 in 1,45 evra ter dizla med 1,36 in 1,39 evra na liter, ob avtocestah je tudi višja.

Vlada v Zagrebu je v ponedeljek sprejela odločitev, da opusti uredbo o določitvi najvišjih maloprodajnih cen naftnih derivatov. To pomeni, da lahko podjetja, ki delujejo predvsem na področju energetike in naftnih derivatov, cene na trgu oblikujejo prosto.

Podjetja so konec vladnega omejevanja cen izkoristila že danes, glede na razlike v cenah med posameznimi trgovci in tudi bencinskimi postajami istih trgovcev pa bodo morali biti vozniki, če bodo želeli privarčevati, pozornejši na to, kje in pri kom bodo točili gorivo.

Aktualne cene pogonskih goriv na Hrvaškem med drugim objavlja hrvaški avtoklub Hak na svoji spletni strani. Pri tem opozarja, da se cene pogonskih goriv lahko razlikujejo na posameznih bencinskih postajah glede na cenovno politiko podjetja, najvišje cene pa da so običajno na bencinskih postajah ob avtocestah.

Kje je najceneje?

Najcenejši 95-oktanski bencin danes ponujata Tifon in Coral, kjer je treba zanj na večini njihovih bencinskih postaj odšteti 1,41 evra za liter. Najdražji je na bencinskih postajah Adria Oil in Lukoil, kjer je njegova cena 1,45 evra za liter.

Tifon in Coral prodajata tudi najcenejši eurodizel s ceno 1,36 evra za liter, najdražjega pa Ina in Petrol, kjer njegova cena znaša 1,39 evra za liter.

Regulirana cena 95-oktanskega bencina je v minulih 14 dneh znašala 1,45 evra za liter, dizelskega goriva pa 1,38 evra za liter. Če bi vlada še naprej omejevala ceno bencina, bi ta od danes po nekaterih izračunih znašala 1,41 evra za liter bencina in 1,36 evra za liter dizla.