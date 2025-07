Znane so nove torkove cene goriv

Na Hrvaškem konec omejevanja cen pogonskih goriv

Hrvaška vlada ne bo več omejevala cen pogonskih goriv, so danes sporočili z ministrstva za gospodarstvo. Vlada v Zagrebu je cene goriv omejevala tri leta, a je zdaj ocenila, da se je svetovni trg nafte stabiliziral. Energetska podjetja so odločitev, ki je močno presenetila hrvaško javnost, pozdravila.



Vlada v Zagrebu je sprejela odločitev, da opusti uredbo o določitvi najvišjih maloprodajnih cen naftnih derivatov. To pomeni, da bodo podjetja, ki delujejo predvsem na področju energetike in naftnih derivatov, cene na trgu lahko oblikovala prosto.



Na ministrstvu so danes opozorili, da bodo še naprej spremljali gibanje cen nafte in naftnih derivatov na veleprodajnem trgu ter nadzorovali cene naftnih derivatov na maloprodajnih mestih.



Odločitev je bila nepričakovana. Televizija RTL je še v petek poročala, da bo vlada danes sprejela odločitev o novih omejenih cenah goriva, ki bi morale začeti veljati v torek. Cena bencina bi v tem primeru naslednjih 14 dni znašal 1,41 evra za liter ali štiri cente manj kot danes, cena dizelskega goriva pa 1,36 evra za liter ali dva centa manj.