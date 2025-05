Preverili smo poslovne podatke podjetij, ki so v lasti slovenskih glasbenikov, in preverili, kako uspešno leto je za njimi. Največje prihodke iz poslovanja je imelo podjetje v lasti Aleša in Marjetke Vovk , največji čisti dobiček pa Brina Knaus .

Kako uspešno je bilo za slovenske glasbenike leto 2024? Preverili smo podatke poslovnega asistenta Bizi in prišli do zanimivih ugotovitev. Glede na prihodke iz poslovanja se je na vrh znova zavihtelo podjetje Raaj Produkcija d.o.o. v lasti zakoncev Aleša in Marjetke Vovk, ki je v letu 2024 vknjižilo 1.149.895 evrov, kar je dobrih 200 tisočakov več kot v letu 2023.

Podjetje zakoncev Vovk je bilo na prvem mestu po prihodkih tudi leta 2022, leta 2023 pa so jih prehiteli takratni predstavniki Slovenije na Evroviziji Joker Out oziroma njihovo podjetje Shagadelic Records d.o.o., v katerem imajo člani skupine po 20-odstotne deleže.

Leta 2024 je bilo po prihodkih drugo najuspešnejše podjetje Bumerang d.o.o. Natalije Verboten in njenega moža Dejana Bojića, ki je imelo 1.006.138 evrov prihodkov, na tretjem mestu pa so z 969.047 evri lanski prvouvrščeni Joker Out oziroma njihovo podjetje Shagadelic Records d.o.o.

Med prvimi desetimi po prihodkih iz poslovanja najdemo še pevko Senidah oziroma njeno podjetje SNDH, glasbeno in umetniško uprizarjanje, d.o.o., zasedbo Perpetuum Jazzile, ki posluje kot zadruga brez odgovornosti, didžejko Brino Knaus, podjetje Jožeta Potrebuješa, skupino Big Foot Mama, Mikija Šarca in Tanjo Žagar ter Roka Švaba iz skupine Modrijani.

Ko pa namesto prihodkov pogledamo čisti dobiček, se razvrstitev uspešnih slovenskih glasbenikov precej spremeni, najobčutnejša je sprememba na samem vrhu. Največja dobičkarica med slovenskimi glasbeniki je namreč didžejka Brina Knaus oziroma Knauss, kot se predstavlja na mednarodnem trgu, leta 2024 je ustvarila 152.334 evrov dobička, približno toliko tudi leta 2023, za leta pred tem pa ni dostopnih podatkov.

Tudi na drugem mestu je po dobičku glasbenik s področja elektronske glasbe, to je Uroš Umek, ki je kot samostojni podjetnik pridelal 101.396 evrov dobička, ob tem pa je tudi direktor podjetja FM Musick, ki je imelo v 2024 103.359 evrov čistih prihodkov od prodaje in 3.786 evrov čistega dobička. Umek je tudi eden od ustanoviteljev podjetja Viberate.

Na tretjem mestu glede na dobiček v letu 2024 je podjetje Jožeta Potrebuješa s 94.164 evri. Potrebuješ ima sicer tudi status samostojnega podjetnika, vendar zanj ni finančnih podatkov, ker gre očitno za normirani s. p., ki teh podatkov ne objavlja. Podjetje Raaj Produkcija zakoncev Vovk, ki je po prihodkih iz poslovanja na prvem mestu, pa je po čistem dobičku z 88.872 evri na četrtem mestu.

Med prvimi desetimi glede na čisti dobiček v lanskem letu so še podjetje Natalije Verboten in Dejana Bojića, Sašo Avsenik, Senidah, Nina Strnad, Joker Out in Zoran Predin.

Koga ni med top 10, pa bi ga tam pričakovali?

Kar nekaj slovenskih glasbenih imen, ki bi jih pričakovali med najuspešnejšimi, se med prvih deset ni uvrstilo ne glede na prihodke ne glede na dobiček. Med njimi je denimo Jan Plestenjak, ki celotno lansko leto ni nastopal in v svojem podjetju Talent Planet d.o.o. kljub temu vknjižil 138.714 evrov prihodkov (leto pred tem je imel 449.584 evrov prihodkov).

Med dostopnimi podatki poslovnega asistenta Bizi ni mogoče najti Nine Pušlar, ki v zadnjih letih polni vse večje dvorane. Njeno ime se pojavi le pri podjetju Boomer, v katerem je zapisana kot prokuristka, direktor pa je Miha Pušlar. To podjetje je uvrščeno v dejavnost Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi in je imelo v letu 2024 3.388.387 evrov čistih prihodkov od prodaje ter 32.301 evrov dobička.

Več glasbenikov tudi nima objavljenih finančnih podatkov, takšni so med drugim Žan Serčič, Challe Salle, Tinkara Kovač in Samuel Lucas.

Preberite še: