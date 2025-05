Iz sveta glasbe prihajajo novi odzivi glede izbrisa videoposnetkov Nike Zorjan s platforme YouTube. Pevko so v sporu z Alešem in Marjetko Vovk podprli številni glasbeni kolegi, med drugim so ji v bran stopili Špela Grošelj, Ines Erbus, Tjaša Hrovat Steklasa, Gaja Prestor, Samo Kozlevčar in Werner. Med drugim se je oglasila tudi pevka Rebeka Dremelj in dogajanje označila za namerno uničevanje in škodoželjnost najhujše vrste.

Potem ko sta se včeraj oglasila Marjetka in Aleš Vovk in predstavila svojo plat zgodbe v zvezi z izbrisanimi videospoti, se na drugi strani vrstijo odzivi glasbenih kolegov, ki podpirajo 32-letno pevko.

"Danes ste dobili blag vpogled v ozadje, ki smo ga drugi na glasbeni sceni zgroženo opazovali leta. Opazovali in čakali, da se naposled tudi Nika odloči, da je dovolj," je na svojem Instagram profilu zapisala glasbenica Tjaša Hrovat Steklasa.

Rebeka Dremelj: To je škodoželjnost najhujše vrste

Zorjan je podprla tudi pevka Rebeka Dremelj, ki je dogajanje označila za napad nanjo. "Draga Nika, to, kar se ti dogaja, je globoko nepravično. Vzeti človeku njegovo ustvarjanje, njegov spomin, njegov glas in zapuščino – to je škodoželjnost najhujše vrste. To ni več spor, to je napad. To je namerno uničevanje nekoga – ne da bi se zavedala, da sta s tem na dobri poti, da uničita predvsem sebe," je pod včerajšnjo objavo Nike Zorjan zapisala Dremelj.

"Stojim ti ob strani. Vedno. In vsem, ki ustvarjajo z ljubeznijo. Ki so avtentični. In ker osebi, ki sta vso moč usmerili, da kaznujeta Niko, ker ni več zmogla sodelovati z njima, poznam osebno že več kot 20 let – in sem z eno izmed njiju imela žal zelo neprijetni izkušnji – VEM, da je edina prava poteza, da stopim v bran tebi," pa je na zapisala pevka Špela Grošelj.

Werner: Uspešnica nastane predvsem zaradi izvajalca samega

Oglasil se je tudi Werner, ki Niko Zorjan pozna že od malih nog, skupaj pa sta večkrat stala na odru. "Ene ljudi žal sčasoma uniči lasten ego, napuh. Sam sem napisal na stotine pesmi zase in druge izvajalce, ker sem poleg avtorstva tudi pevec s 35-letno kariero, in lahko rečem, da mnogi avtorji zaradi lastnega ega in napuha pozabljajo, da ena uspešnica ne nastane samo zaradi glasbe, teksta, aranžmaja ali vloženega denarja v produkcijo, ampak predvsem zaradi izvajalca, ki s svojo energijo, karizmo in interpretacijo, s svojo pojavo, vero v pesem, vztrajnostjo, iskrenostjo ustvari hit," je izpostavil Werner in Zorjan označil za zmagovalko.

"Težko je bilo prebrati in slišati realnost Nikine situacije, ki še zdaleč ni zaključena. V svoji karieri sem bila priča marsikateri krivici in pogosto tudi sama izkusila, kaj vse se dogaja v ozadju tega navzven 'lepega' posla. Pa me znova in znova uspejo šokirati. Nihče si ne zasluži tega, kar že nekaj časa doživljaš ti," je na svojem Instagram profilu zapisala pevka Ines Erbus.

Jelen: Imata mojo podporo

Pevec skupine Šank Rock Matjaž Jelen pa je stopil na stran Marjetke in Aleša Vovka. Pod njuno objavo na družbenem omrežju Facebook je zapisal, da ju sto odstotno podpira.