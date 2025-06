Nika Zorjan prvič po sporu z Maraayo stopila na oder #video

Pevka Nika Zorjan je na drugi večer TrojicaFesta prvič po odmevnem sporu z Maraayo stopila na oder. Skupaj z glasbeno skupino in plesalkami, ki so dale še dodatno energijo, je razgrela oboževalce na do zadnjega kotička napolnjenem prizorišču.

Zorjan je na glavni oder festivala TrojicaFest, na katerega jo je v podporo po sporu z vplivnim glasbenim duom Maraaya povabil župan Svete Trojice David Klobasa, stopila v petek ob 21. uri.

Portal maribor.info je poročal, da je bila pevka med nastopom "edinstvena, močna in čarobna kot vedno". "Že z uvodno pesmijo je povezala množico, ki je pela skupaj z njo, pesem za pesmijo. Med obiskovalci so se zibale roke, svetile lučke in slišal se je smeh," so zapisali.

Zorjan se je med koncertom iz srca zahvalila oboževalcem: "Brez vas, ne bi bila tukaj, brez moje družine in prijateljev. Verjamem, da se dobro z dobrim vrača in vesela sem, da so moje pesmi lahko med vami, da jih lahko poslušate, da jih lahko izvajam tukaj z vami. Najlepša hvala vsem, ki ste si vzeli čas in prišli na moj koncert. Mogoče se sliši klišejsko, ampak to mi res ogromno pomeni. Brez vaše podpore jaz ne bi bila tukaj. Hvala vam."