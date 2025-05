"Kot glasbenica ne ostajam tiho, kot njena prijateljica še manj," je pevka Eva Boto na Instagramu zapisala o konfliktu med Niko Zorjan in glasbeno-menedžerskim duom Maraaya oziroma Alešem (Raayjem) in Marjetko Vovk.

"Nika Zorjan je ena najbolj srčnih, iskrenih in predanih oseb, kar jih poznam. Najino prijateljstvo in sodelovanje skozi leta mi dajeta popolnoma jasno sliko, kdo Nika je – človek z ogromno ljubezni do glasbe, do ljudi in do svojega dela. Zato me še toliko bolj boli, ko vidim, čez kaj 'trenutno' gre," je na Instagramu zapisala Boto.

"Verjamem v iskrenost. Tisto pristno, resnično. Verjamem v lepe, trdne odnose. In še vedno verjamem v dobre ljudi – v vas, ki boste ob tem znali videti širšo sliko," je še zapisala, "predvsem pa verjamem v Niko. Od prvega dne, ko sem jo spoznala."

