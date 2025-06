Sin Raaya in Marjetke Vovk zmagal v resničnostnem kuharskem šovu

Pretekli konec tedna se je končala sedma sezona resničnostnega šova Mali šef Slovenije. V finalu sta se izmed šestih mladih kuharjev, ki so se predstavili v šovu, pomerila Vasja Hojs Rakić iz OŠ Bojana Ilicha in Vid Vovk iz OŠ Brezovica. Vid, ki je sicer sin glasbenikov Aleša (Raaya) in Marjetke Vovk iz dueta Maraaya, je na koncu slavil zmago.

V finalu kuharskega resničnostnega šova Mali šef Slovenije: mala mal'ca sta se pomerila 13-letni Vid Vovk in 11-letni Vasja Hojs Rakić. V zaključku sta morala finalista pripraviti jed iz piščančjih prsi in vsaj ene sezonske zelenjave ali zelišča. Na koncu sta kuhanje finalistov ocenila žiranta Mojca Mihovec in Jorg Zupan.

Vasja je v finalu od vsakega od žirantov prejel štiri zvezdice, Vid pa pet zvezdic, s čimer je Vid Vovk z desetimi proti osmim zbranim zvezdicam postal zmagovalec letošnje sezone.

Zmagovalec deset tisoč, drugouvrščeni šest tisoč evrov za svojo šolo

Nagradni sklad letošnje sezone je znašal 30 tisoč evrov, zmagovalec šova pa je poleg naziva svoji osnovni šoli prinesel denarno nagrado v višini deset tisoč evrov. Drugouvrščeni je svoji šoli prinesel šest tisoč evrov.

Finalista oddaje Mali šef Slovenije 2025 Vid Vovk in Vasja Hojs Rakić (desno) Foto: Pop TV

Zmagovalec Vid je zmago v šovu posvetil svoji družini – mami, očetu in bratu Oskarju, ki so ga podpirali v dneh in tednih pred finalom. "Odločil sem se, da bomo z njo nadgradili gospodinjsko učilnico z aparati in drugimi stvarmi za kuhanje, šola pa bo že najbolje vedela, kaj točno potrebujemo. Želim si, da bomo učenci lahko še bolj kuhali in se pripravljali na življenje," je o tem, kako bodo na njegovi osnovni šoli porabili nagrado, za 24ur še povedal mladi zmagovalec.

