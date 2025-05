Videospoti Nike Zorjan izginili, je v ozadju spor z Raayjem in Marjetko?

Videospoti pesmi, ki jih je Nika Zorjan v letih svojega glasbenega ustvarjanja objavljala na platformi YouTube, so izbrisani. Številni oboževalci so zato izrazili zaskrbljenost, saj skladb in videospotov več ne morejo najti in poslušati. Za Siol.net pa je o izbrisu videospotov spregovoril glasbenik Raay, nekdanji producent Nike Zorjan: "Gre za človeško odločitev, da ne želiš, da tvoj glas živi skozi nekoga, ki danes deluje v nasprotju s tem, kar si kot avtor nekoč ustvaril."

Poslušalci in oboževalci Nike Zorjan so se na slovensko pevko v zadnjih dneh obrnili s številnimi vprašanji, zakaj njenih skladb in videospotov pesmi, ki jih je ustvarila v sodelovanju z Alešem Vovkom - Raayjem in Marjetko Vovk, ni več mogoče najti na platformi YouTube. Znano je, da je glasbo za pesmi Zorjan ustvarjal Raay, besedila pa je večinoma kot avtorica ali pa soavtorica napisala njegova žena Marjetka.

Zorjan: Upam, da čim prej pridejo nazaj

Zorjan svojim oboževalcem še ni ponudila konkretnega odgovora, zakaj je tako, je pa pevka na svojem profilu na Instagramu delila zbrana sporočila svojih sledilcev in njihovih vprašanj, ki so jo spraševali, kje so njeni videospoti in zakaj jih ne morejo najti. Ob tem je zapisala: "Trenutno jih na žalost ni, ampak upam, da čim prej pridejo nazaj." Uradnega odgovora, zakaj so bili njeni videospoti izbrisani, za medije pevka še ni ponudila.

Raay in Marjetka: Ne delimo več istih vrednot

V odzivu, zakaj je prišlo do izbrisa pesmi Nike Zorjan na Youtubu, se je za Siol.net oglasil Raay in v pojasnilu zapisal: "Pesmi, ki sva jih pisala za Niko Zorjan, so nastajale iz spoštovanja, zaupanja in skupne vizije. Ko pa ti temelji izginejo, pesem kot osebna stvaritev izgubi prostor, kjer lahko živi naprej. Zato sva sprejela odločitev, da teh pesmi ne želiva več povezovati z osebo, s katero si ne delimo več istih vrednot. To je eden od razlogov, zakaj so ti posnetki izginili z YouTuba."

"Imava tudi midva pravico reči, da tistega, kar je najino, ne želiva več deliti z nekom, ki teh vrednot več ne nosi," sta glasbenika, ki delujeta v duetu Maraaya, med drugim zapisala v skupni izjavi. Foto: Neo Visuals/Jaka Bizjak

Kot je še dodal v pojasnilu, videospoti niso bili odstranjeni zaradi "videoposnetka samega", ampak zato, ker vsebujejo pesmi, katerih avtorja sta prav Raay in Marjetka Vovk.

"Avtor ima pravico odločiti, ali svoje delo še želi javno deliti. To je legitimna pravica vsakega. Avtor lahko vedno umakne soglasje do uporabe. Avtorska pravica je enaka lastninski pravici in tako kot vsak lastnik lahko razpolaga s svojo lastnino, imava tudi midva pravico reči, da tistega, kar je najino, ne želiva več deliti z nekom, ki teh vrednot ne nosi več. Gre za človeško odločitev, da ne želiš, da tvoj glas živi skozi nekoga, ki danes deluje v nasprotju s tem, kar si kot avtor nekoč ustvaril," je glasbeni par, ki skupaj deluje v duetu Maraaya, za Žurnal24 še zapisal v svoji izjavi.

Nika Zorjan in Marjetka Vovk leta 2019 Foto: Mediaspeed

Tudi pevko Niko Zorjan smo prosili za pojasnilo, zakaj je prišlo do izbrisa videospotov. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.