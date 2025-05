Pogrom nad Denisom Avdićem, ta odgovarja: Pokličite policijo!

Pogrom nad radijskim voditeljem, ki so se mu s komentiranjem zadeve ali delitvami objav pridružili tudi nekateri znani obrazi iz slovenskih opozicijskih strank, med drugim prvak SDS Janez Janša ter nekdanja ministra v njegovih vladah Aleš Hojs in Zvone Černač, je sprožila serija zapisov uporabnika @perojosep na družbenem omrežju X.

Ta je analiziral Avdićevo najemanje bančnih posojil in na koncu insinuiral, da je morda storil kaj nezakonitega ("Vsak naj si misli svoje"), ker naj bi preostanek kredita v višini 115 tisoč evrov banki poplačal le šest dni po tem, ko je Radio 1 zaključil dobrodelni maraton, na katerem so zbrali nekaj več kot milijon evrov.

7 del Avdič:

22.12. 2021 je bil navedeni dobrodelni maraton zaključen. Dne 28.12.2021 nekaj dni zatem je Denis Avdič banki poplačal preostanek kredita v višini vsaj =115.000,00 Eur.

Slika 8: ZKI -poplačilo

Vsak naj si misli svoje pic.twitter.com/ElooyzNVAr — pe in jos (@perojosep) May 20, 2025

Kot je razvidno iz odzivov uporabnikov platforme X na objavo, je bilo zapisano za mnoge dovolj dober dokaz, da je Avdić storil kaznivo dejanje, v komentarjih so označevali tudi uradne profile slovenske policije, finančne uprave in Komisije za preprečevanje korupcije.

Mnogi so ga tudi pošiljali v zapor in pozivali k njegovemu izgonu iz države. Vrstijo se tudi pozivi, da mora Denis Avdić nemudoma javno pojasniti, od kod mu denar za poplačilo posojila.

Avdić: Takoj me ovadite policiji

Denis Avdić se je na obtožbe na družbenih omrežjih v sredo zvečer odzval na družbenem omrežju Facebook.

V objavi je vse, ki mu očitajo, da je storil kaznivo dejanje, pozval, naj na najbližji policijski postaji zoper njega vložijo kazensko ovadbo in naj policijo takoj pošljejo na dobrodelno fundacijo Radia 1.

Zaključek dobrodelne akcije Radia 1 leta 2021. Foto: Mediaspeed

"Vsako leto imamo na Radiu 1 dve dobrodelni akciji. Ena, ki se začne že čez en teden, ko v akciji Deželak Junak zbiramo sredstva za počitnice otrok, in druga, ki je decembra, ko skupaj pomagamo družinam v stiski. Na žalost je bila vmes tudi akcija za žrtve nesrečnih poplav. In zdaj smo po desetih letih na točki, ko nekateri pišejo, da ne poznajo nikogar, ki bi pomoč prejel," se je obtožbam čudil radijski voditelj.

Svoje sledilce, ki so prejeli pomoč Radia 1 ali poznajo koga, ki je prejel sredstva, zbrana v dobrodelnih kampanjah, je pozval, naj pod objavo to zapišejo v komentarju. Teh se je nabralo več kot tisoč, med njimi pa so bili tako odzivi oseb, ki so prejeli pomoč ali poznajo ljudi, ki so jo, in izreki podpore radijskemu voditelju.

Nekaj odzivov uporabnikov in uporabnic na družbenem omrežju Facebook:



"Svojo sestro sem prijavila v času poplav, ko sta s sinom čez noč ostala brez vsega in NA GLAS POVEM, da je dobila donacijo od radio1 in ta ji je pomagala za nek nov dostojanstveni začetek."



"Radio 1 in Denis pomagal parim druzinam, osebno poznam in eno tudi sama predlagala, da so dobili otroci za terapije... denar se je nakazal direktno izvajalki fizioterapij.. gre za 3 otroke s 4 in 5 stopnjo cerebralne paralize."



"Evo tudi jaz se javim, da smo pred 4 leti Prejeli pomoč v času dobrodelnega maratona v obliki plačila 20 terapij v hiperbarični komori v vrednosti 1600e. Takrat je hčerkica imela 7 let in je doživela možganski infarkt."



"Mojim,mami in bratoma,ko so pred 2 letoma ostali pred bozicem brez strehe nad glavo,ste donirali 5000 eur."



"Kolegu pokrili del stroškov rehabilitacije v Zagrebu, zaradi katere je njegovo stanje bistveno boljše oziroma so rezultati vidni bistveno hitreje, kot bi sicer bili. Hvala!"

Avdić je v objavi na Facebooku še pojasnil, da je vsebina njegovih pogodb od leta 2009 poslovna skrivnost, a da vsem, s katerimi je sodeloval, dovoli, da objavijo višino honorarjev, ki jih je prejemal v skladu s pogodbami.

Denis Avdić vse, ki mu očitajo, da je denar, zbran z dobrodelnimi akcijami, porabil za poplačilo posojila, vabi, naj na najbližji policijski postaji zoper njega vložijo ovadbo. Foto: Mediaspeed

Fundacija Radio 1: Avdić nima dostopa do bančnega računa fundacije

V Fundaciji Radio 1 obtožbe uporabnikov družbenih omrežij na račun Denisa Avdića v sporočilu za javnost medtem zavračajo kot neutemeljene, zavajajoče, žaljive in škodljive, opozarjajo pa tudi, da kritiki radijskemu voditelju očitajo nekaj, kar bi bilo v praksi nemogoče storiti.

Kot so pojasnili, Avdić nima dostopa do bančnega računa Fundacije in ni v upravi ali komisiji, ki bi odločala o porabi sredstev, zbranih z dobrodelnimi akcijami Fundacije.

"Fundacija deluje transparentno, zakonito in odgovorno. Ima ločen transakcijski račun, namenjen izključno za donacije. V upravi Fundacije sodelujeta še dva člana, vsakršna poraba sredstev pa je predmet odločanja posebne komisije s štirimi člani, ki na podlagi pravilnika presoja in odloča o dodelitvi donacij. Gospod Avdić ni član uprave, nima dostopa do sredstev in nima vpliva na razporejanje finančnih donacij," so opozorili v Fundaciji. Dodali so, da vsi, ki sodelujejo v dobrodelnih akcijah, to počnejo prostovoljno.