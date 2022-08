Noro! Hrvat izločil Maribor iz Evrope s škarjicami v 90. minuti!

CFR Cluj : Maribor 1:0 (0:0)

Fotogalerija s tekme v Cluju, foto Guliverimage: 1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 Konec srečanja v Cluju. Mariborčani so v sodnikovem podaljšku, ki je trajal skoraj osem minut, skušali izenačiti rezultat, a je ostala mreža domačega vratarja nedotaknjena. Maribor se tako po osmih kvalifikacijskih srečanjih poslavlja od Evrope, v kateri je zapravil tri zaključne žogice za nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja (Šerif, HJK Helsinki in Cluj). Goooool! 1:0! 90. minuta. Mariborčani so se že spogledovali s podaljškom, nato pa so gostitelji atraktivno prešli v vodstvo. Spektakularno je s škarjicami zadel v polno Lovro Cvek. Stari znanec 1. SNL, pred leti je igral za Zavrč, Celje in Aluminij, je premagal Menna Bergsna in popeljal Romune na prag velikega uspeha, preboja v skupinski del konferenčne lige. Mariborčane reši le še čudež, časa je vedno manj. 87. minuta: velika priložnost Cluja! Mladi napadalec Emmanuel Yeboah je izkoristil neodločnost in zmedo mariborske obrambe. Branilci slovenskih prvakov so obstali, hitronogi Afričan pa izkoristil prazen prostor, nato pa streljal z glavo. Žoga je letela proti praznim vratom, Menno Bergsen je bil že premagan, a so Romuni na njegovo srečo zadeli prečko. 72. minuta: trener Maribora Damir Krznar je namesto Roka Baturine poslal v igro Roka Sirka. 53. minuta: Ni trajalo dolgo, pa si je najbolj izkušeni član Maribora Rok Kronaveter že pripravil priložnost. Z roba kazenskega prostora je z desne strani streljal z levo nogo, vratar Simone Scuffet pa se je moral potruditi, da je žogo izbil v kot. Le dve minuti pozneje je Kronaveter za oster prekršek prejel rumeni karton. 46. minuta: Maribor je v drugi polčas krenil s spremenjeno zasedbo. Rok Kronaveter je vstopil namesto Aljaža Antolina in si na roko nadel kapetanski trak. Konec prvega polčasa v Cluju. Gostitelji so si priigrali več (pol)priložnosti, Maribor pa je svojo največjo zapravil v začetnem delu srečanja, ko je domačega vratarja namučil Ivan Brnić. 31. minuta: znova je bilo vroče v kazenskem prostoru Maribora. Španec Jefte Betancor je nevarno preigraval, se znašel v ugodnem položaju za strel, nato pa je bil na mestu vratar vijolic Menno Bergsen. Ubranil je še en nevaren strel gostiteljev, ostaja 0:0. Foto: Guliverimage 13. minuta: zdaj so zapretili še gostitelji. Po strelu z glavo je nevarno meril 19-letni Emmanuel Yeboah, a se je izkazal Menno Bergsen. V uvodnem delu dvoboja so Mariborčani prejeli že dva rumena kartona. Sodnik iz Škotske John Beaton ju je pokazal Aljažu Antolinu in Andražu Žiniču. 10. minuta: prva priložnost na srečanju. Po levi strani je v svojem slogu prodrl Ivan Brnić in se nato odločil za strel v daljši kot gostujočih vrat. Med vratnicama gostiteljev se je izkazal Italijan Simone Scuffet. Začetek dvoboja v Cluju, tribune stadiona, ki sprejme okrog 22 tisoč gledalcev, niso povsem polne. Trener Maribora Damir Krznar je izbral začetno enajsterico. Jan Repas bo začel od prve minute, Nemanja Mitrović pa na klopi. Vijol’čnih 11 v boju za evropsko jesen:



CFR 1907 Cluj - @nkmaribor, ob 19.00



Klop: Zalokar, Pridgar, Mitrović, Koderman, Maher, Božičković, Guerrico, Laušić, Čuk, Kronaveter, Sirk, Vipotnik.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/MEgQ0mFGEf — NK Maribor (@nkmaribor) August 25, 2022

Če bi bili Mariborčani v Cluju uspešni, bi si zagotovili še šest tekem v Evropi, evropsko sezono bi podaljšali vsaj do začetka novembra, v klubsko blagajno pa bi zgolj za uvrstitev kapnili trije milijoni evrov nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa).

Damir Krznar je doživel prvi poraz, odkar vodi Maribor. Foto: Guliverimage

Tako pa so Mariborčani ostali praznih rok, niz tekem brez zmage podaljšali na devet, s čimer so izenačili klubski rekord v obdobju državne samostojnosti, v nedeljo pa jih v prvi ligi čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti.

Kdo je Marko Tolić? Marko Tolić je 26-letni ofenzivni zvezni igralec, ki v zadnjem obdobju pri Dinamu ni deležen večje minutaže. Obeta ogromno, njegova vrednost na mednarodni nogometni tržnici po oceni Transfermarkta znaša poldrugi milijon evrov, novi trener Dinama Damir Krznar, ki ga je že vodil v Zagrebu, pa je prepričan, da bi bil za zasedbo Maribora lahko dodana vrednost. Hrvaški mediji napovedujejo, da je sklenitev sodelovanja med slovenskim in hrvaškim prvakom tik pred koncem, tako da bi se lahko Tolić po sredinem dvoboju med Dinamom in Bodo/Glimt že poslovil od soigralcev in preselil v mesto ob Dravi.

Belec brez velikega preobrata

Vid Belec se je poslovil od kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Guliverimage Za prvi slovenski nastop na povratnih tekmah play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo je že danes poskrbel Vid Belec, ki je branil vso tekmo. Rezervni vratar slovenske reprezentance je z Apoelom v Nikoziji gostil Djurgarden. Ciprčani so na prvi tekmi na Švedskem utrpeli hud poraz (0:3), na povratni tekmi so bili blizu velikega preobrata, saj so vodili z 2:0 in 3:1, a so se na koncu z zmago s 3:2 morali posloviti od Evrope.

Napredovanje v skupinski del konferenčne lige si bo poskušalo priigrati še nekaj slovenskih legionarjev. David Brekalo je z Vikingom v dobrem položaju, saj je na prvi tekmi v Bukarešti zmagal z 2:1, RFS bo z Žigo Lipuščkom po remiju v Rigi (2:2) gostoval na Severnem Irskem, dunajski Rapid bo brez poškodovanega Dejana Petrovića poskušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti evropskemu krvniku Vaduza, pri katerem je prejšnji teden remiziral z 1:1, Žan Zaletel bo z Viborgom po porazu v Londonu (1:3) lovil preobrat proti West Hamu, Jan Mlakar s Hajdukom proti Villarrealu (2:4), na papirju prvemu favoritu za osvojitev evropske lovorike v tej sezoni, Žan Medved, ki pri Slovanu ne dobiva veliko priložnosti, pa bo poskušal po porazu v Mostarju (0:1) izločiti prvaka BiH Zrinjski, ki ga vodi nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović.