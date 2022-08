Navijači Maribora ekspresno osvojili srce Hrvata

"S predstavo smo lahko delno zadovoljni, z rezultatom pa ne. Naš cilj je bila zmaga," je novi trener Maribora Damir Krznar po krstni tekmi v Ljudskem vrtu proti Cluju (0:0) izžareval mešane občutke. Svojim izbrancem je čestital za trud in izkazano željo, najbolj pa so ga navdušili navijači, ki so nasledniku Radovana Karanovića priredili prijetno dobrodošlico.

Navijači Maribora so po enem mesecu le dočakali tekmo, na kateri vijolice niso doživele poraza. Po šestih zaporednih porazih, ki so z vročega stolčka spodnesli Radovana Karanovića, je trenersko štafeto pri slovenskem prvaku prevzel Damir Krznar. Ko je pred srečanjem stopil na zelenico in se s pomočniki odpravil proti mariborski klopi, mu je okrog štiri tisoč navijačev, ki so v četrtek spremljali "tekmo leta", namenilo aplavz.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Podobno je bilo tudi po koncu srečanja, v katerem je Maribor ponovno ostal brez doseženega zadetka (0:0), a je vsaj prekinil rekordni črni niz. Odziv navijačev, ki med srečanjem niso skoparili z bučno podporo, je 50-letnega Hrvata ganil do srca. "Nad odzivom občinstva sem resnično pozitivno presenečen. To je bilo res prekrasno, navijači so mi napolnili srce. Igralce so držali gor celotno tekmo. To je prava definicija navijačev. Da si ob klubu tako v slabem kot tudi dobrem. Lahko jim le čestitam in se jim poklonim. V prvi vrsti moramo biti boljši zaradi njih, to si zaslužijo. Moramo jim vrniti," se čuti dolžnega, da ekipo NK Maribor dvigne na višjo raven in dosega boljše rezultate, s kakršnimi je imel po osvojitvi naslova državnega prvaka opravka njegov predhodnik.

Maribor je želel zmagati

Damir Krznar je na klopi Maribora debitiral z remijem proti romunskemu prvaku, katerega je leta 2020 izločil v Evropi z zagrebškim Dinamom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nekdanji trener zagrebškega Dinama ima veliko izkušenj z evropskimi tekmami, največ v vlogi pomočnika trenerja, še lani pa je opozarjal nase v samostojni vlogi in jo med drugim zagodel tudi Tottenhamu, katerega je takrat vodil še sloviti Jose Mourinho. Tokrat, ko je debitiral na klopi Maribora, se je v trenerskem dvoboju spopadel z nekdanjim zvezdnikom romunskega nogometa Danom Petrescujem.

Čeprav je z vijolicami, ki zaradi kartonov in poškodb v četrtek niso mogle računati na sedem pomembnih igralcev, opravil le dva treninga, je v zasedbo vnesel svežino, novo energijo, zlasti pa disciplinirano igro v obrambi, s katero je zadržal vse napade romunskih prvakov. Ostalo je pri 0:0, tako da se bo o potniku v skupinski del konferenčne lige, ki bo nadaljeval evropsko sezono vsaj do novembra, hkrati pa prejel tri milijone evrov nagrade, odločalo prihodnji četrtek v Romuniji.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"S predstavo smo lahko delno zadovoljni, z rezultatom pa ne. Naš cilj je bila zmaga. Iskali smo pot do zmage, tako smo se tudi postavili na igrišču, si pripravili nekaj priložnosti (najlepšo je zapravil Marko Božić, op. p.), a ste se lahko prepričali v to, kako resna ekipa je Cluj. Imeli smo opravka z agresivnimi, fizično močnimi igralci in dobrimi igralci. Kar se tiče napredovanja, je še vse odprto. To je bil šele prvi polčas," je Krznar optimist, saj je prepričan, da bo v tednu dni lahko še bolje spoznal ekipo.

Pozitivno presenečen nad branilskim dvojcem

V osrednji obrambni vrsti sta prvič od prve minute sodelovala Luka Uskoković in Sven Karić Šoštarič. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vrzeli v obrambi je zakrpal z dvojcem, ki je prvič zaigral skupaj na tako pomembni tekmi. Pred vratarjem Mennom Bergsnom, ki je na štirih domačih evropskih tekmah zadržal mrežo nedotaknjeno na treh dvobojih, sta sodelovala Luka Uskoković in Sven Karić Šoštarič. "Luka in Kara sta me pozitivno presenetila. Če bi gledal tekmo nekdo, ki ne ve veliko o Mariboru, bi mislil, da je to prvi defenzivni par Maribora," je pohvalil za izvedbo Črnogorca ter povratnika v Ljudski vrt, ki se je še v prejšnji sezoni dokazoval pri Domžalah, nato pa podobno kot Gregor Sikošek in Andraž Žunič zamenjal mesto ob Kamniški Bistrici za Štajersko.

Na desnem krilu je zaigral 17-letni Tine Čuk. Nikakor naključno. "To je fantastičen igralec, ki je neobremenjen. Pritisk ne vpliva nanj. Moja filozofija je takšna, da je takšnemu dragulju treba dati priložnost, je pa tudi res, da za omenjeni igralni položaj nismo imeli veliko izbora," je pojasnil odločitev, da v ogenj od prve minute pošlje tudi najstnika, ki je s tem debitiral na evropski tekmi.

V dresu Maribora na evropski tekmi je debitiral Tine Čuk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Odigral je 60 minut, nato pa ga je zamenjal Rok Kronaveter, dvakrat starejši in veliko bolj izkušeni soigralec. Trener mu je namenil vlogo aduta, ki bi lahko s svojim prihodom v igro povzdignil raven svoje ekipe. Tako je proti Cluju tudi bilo, saj je Mariborčan predramil napad in nekajkrat zapretil romunskemu golu.

Sledi pogovor s Šulerjem, proti Celju brez Mitrovića

Novi trener Maribora si prizadeva, da bi vijolice do konca prestopnega roka še okrepile igralski kader. Foto: NK Maribor Krznar nestrpno čaka trenutek, ko bo lahko računal na polno zasedbo. Manjka še ogromno nogometašev, kapetan Martin Milec, ki ga je proti Cluju z neprepričljivo predstavo nadomeščal Žunič, bo tako odsoten vsaj še dva do tri tedne. Do konca poletnega prestopnega roka pa si novi trener Maribora obeta še kakšno okrepitev. "Pogovoril se bom s športnim direktorjem in napravil mali pritisk. Upam, da bomo našli kakšno rešitev," je napovedal, kako bo v prihodnjih dneh tesno v stiku z Markom Šulerjem.

Mariborčani so se zdaj osredotočili na nedeljsko tekmo s Celjem. Vsi gledalci, ki so si ogledali tekmo s Clujem, si bodo lahko brezplačno ogledali tudi štajerski derbi. Na njem bo Krznar lovil prvo zmago, odkar je prevzel odgovorno službo v Sloveniji. "Radi bi zmagali. Lepo bi bilo odpotovati v Romunijo na krilih zmage, v prvenstvu pa se začeti približevati vrhu lestvice."

Vstopnica za Cluj velja tudi za Celje!



V osrednjem delu obrambe bosta ostala Uskoković in Karić Šoštarič, saj Nemanja Mitrović, ki je v četrtek manjkal zaradi kazni kartonov, po poškodbi nosa še ni prejel dovoljenja zdravstvene službe za nastop. Ekipi bi se lahko pridružil šele v ponedeljek ali torek, nato pa kandidiral za povratno tekmo v Cluju.