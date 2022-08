V Mariboru po odhodu Karanovića že zaživela nova energija

Šok terapije so zelo pogost pojav v svetu nogometa. Največkrat se izvajajo v podobi menjave trenerja. Ko napoči tovrstna sprememba, nogometaši, ki se zaradi rezultatske krize nahajajo v apatiji, začutijo svež veter, novo motivacijo. Željni so dokazovanja strategu, s katerim (še) niso imeli opravka, ekipa se predrami, vsak si želi izboriti mesto v udarni enajsterici. Na te strune želi zaigrati Maribor tudi v primeru Damirja Krznarja.

Po šestih zaporednih porazih, najuspešnejši slovenski klub v obdobju državne samostojnosti česa podobnega ne pomni, je vrag v mestu ob Dravi dokončno vzel šalo. Mariborčani imajo v rokah le še eno, zadnjo zaključno žogico za uresničitev evropskih sanj. Dve so že zapravili. Proti Šerifu in HJK Helsinki so bili neuspešni. Zelo neuspešni.

Dvigniti ekipo, povrniti samozavest...



Oddelan uradni trening, s pripravo načrta za četrtkov dvoboj v Ljudskem vrtu.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/g6pS34CbLc — NK Maribor (@nkmaribor) August 17, 2022

Na štirih tekmah niso dosegli niti enega zadetka, načrt, da bi po petih letih znova okusili dolgo evropsko jesen in konkretnejšo finančno nagrado, Evropska nogometna zveza (Uefa) vsakega udeleženca skupinskega dela konferenčne lige nagradi s slabimi tremi milijoni evrov, pa se jim je neslavno izjalovil. Za zdaj.

Novi trener Maribora pozna filozofijo Cluja

Krznar je leta 2020, ko je bil pomočnik trenerja zagrebškega Dinama Zorana Mamića, v Evropi že izločil CFR Cluj. In to v gosteh, ko se je igrala le ena tekma. Hrvaški prvak je zmagal po izvajanju 11-m. Foto: Guliverimage Pred Mariborom je danes na sporedu zelo pomembno srečanje, prihaja romunski prvak CFR Cluj. Novi trener Damir Krznar je z njim že imel opravka. Leta 2020 mu je z zagrebškim Dinamom prekrižal načrte in ga izločil iz kvalifikacij za ligo prvakov. Tokrat mu bo skušal stopiti na prste še s slovenskim prvakom na zadnji stopnički, ki loči klube do skupinskega dela konferenčne lige.

''Filozofija igre Cluja je znana, so agresivni po izgubljeni žogi, s trdno obrambo in imajo Romuna Cipriana Deaca kot posameznika, ki ga velja izpostaviti po kreativnosti. Toda najbolj pomemben bo naš odziv. V Mariboru se moštvo mora postaviti z namenom, da prevladuje na igrišču. Videli bomo, kako uspešni bomo pri tem namenu. A ne bomo le čakali na napako nasprotnika,'' napoveduje 50-letni Hrvat.

Pri Mariboru, ki v tej evropski sezoni v Ljudskem vrtu ni dosegel niti enega zadetka, v napadu "kraljuje" Roko Baturina. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na igrišču mu bo pomagalo ogromno rojakov, ki jih ne manjka v ekipi Maribora, zlasti v napadu, na uvodnih treningih pa so ga navdušili tudi nekateri mlajši nogometaši v vijoličnem dresu. ''Vsem sem izpostavil, da ne želim omenjati prejšnjih negativnih zadev v igri. Igralcem sem rekel, kar je bilo, moramo izbrisati iz spomina. In se usmeriti le k naslednjim obveznostim,'' je Krznar začetek dela pri Mariboru označil z nalogo, da resetira moštvo in skuša igralcem dopovedati, naj pozabijo na črni niz kar šestih zaporednih porazov, ki je za seboj povlekel ogromno negativne energije.

Šoštarič Karić: Z novo energijo stopamo na novo pot

Sven Karić Šoštarič je nastopil na zadnji tekmi Maribora, ko so vijolice izgubile v Domžalah (2:3), dan po porazu pa je Radovan Karanović izgubil trenerski položaj. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred Mariborčani je tekma sezone, sodeč po prvih odzivih in pričakovanjih iz tabor vijolic, pa je v slačilnici prišlo do želene spremembe, saj igralcem ne manjka motivacije, da bi klub, katerega grb ponosno nosijo na dresu, dvignili iz krize.

''Krivdo moramo prevzeti tudi nase. Z novo energijo in z novim trenerjem stopamo na novo pot, storili bomo vse, da bi skušali pokazati drugačno podobo Maribora. Razumljivo je, da pride do padca motivacije, ko ti ne gre. Že na dveh, treh, kaj šele šestih tekmah. Zdaj je potrebno stopiti skupaj, pokazati moč. Motivacije ne sme manjkati. Igramo pred našimi navijači, moramo iti v tekmo z veliko mero samozavesti, da pridemo do zmage in dobre popotnice za tekmo v Cluju. Tekaško smo v dobrem stanju. Vsi se zavedamo pomena tekme, vemo, da nas čaka zahtevna naloga in da moramo biti zbrani vseh 90 minut,'' je pred današnjim srečanjem poudaril Sven Šoštarič Karić, ki bo skušal zapolnilti vrzel v obrambi, nastalo zaradi odsotnosti številnih pomembnih igralcev.

Nemanja Mitrović bo moral podobno kot Jan Repas preskočiti prvo tekmo s Clujem zaradi kazni rumenih kartonov. Foto: Grega Valančič / Sportida

Max Watson, Martin Milec, Ažbe Jug in Aleks Pihler manjkajo zaradi poškodbe, Nemanja Mitrović in Jan Repas zaradi kartonov. ''Kadrovsko smo res nekoliko okrnjeni, a ne dvomim, da je vsak igralec, ki je v Mariboru, tukaj z razlogom,'' novopečeni trener Maribora, ki je večino kariere podaril zagrebškemu Dinamu, verjame, da vijolice razpolagajo z dovolj kakovostnim kadrom, s katerim bi lahko zapolnili vrzeli na tekmi s Clujem.

V zadnjem desetletju Hrvati hitro zapuščajo stolček v Mariboru

Zadnji Hrvat, ki je pred Krznarjem vodil Maribor, je bil Sergej Jakirović. Vijolice je vodil le štiri mesece. Foto: Grega Valančič/Sportida Krznar je sklenil sodelovanje z vijolicami do leta 2024. Njegovi rojaki, ki so se podali na mariborski vroči stolček v zadnjem desetletju, to so Ante Čačić (2013), Krunoslav Jurčić (2015) in Sergej Jakirović (2020), so se v mestu ob Dravi zadržali le kratek čas. Od nekaj mesecev do slabe polovice leta.

Bo Krznar postal izjema in s klubom, ki v tej sezoni brani naslov slovenskega prvaka, a po petih krogih za vodilno Olimpijo zaostaja že neverjetnih 12 točk, pisal zgodbe, s katerimi bo zadovoljno klubsko vodstvo, dlje časa? O tem bo veliko povedal že ta teden, ko se bo proti Cluju odrejala usoda evropske sezone.