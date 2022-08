Velik udarec za tekmeca Maribora pred tekmo leta

V četrtek se bosta v Ljudskem vrtu v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo udarila slovenski in romunski prvak. Maribor in Cluj vstopata v obračun z ogromnimi pričakovanji. Vijolice se bodo predstavile z novim trenerjem Damirjem Krznarjem, ki bo skušal prekiniti neslaven niz šestih zaporednih porazov, železničarji iz Romunije pa se bodo morali privaditi na obdobje, ko ne morejo računati na najboljšega strelca. Hrvata Gabriela Debeljuha namreč zaradi poškodbe kolena čaka dolgotrajno okrevanje, kar je vesela novica za zdesetkano obrambno vrsto Maribora.

V četrtek se bo mariborskemu občinstvu prvič v glavni vlogi predstavil Damir Krznar. Dolgoletni ''vojak'' zagrebškega Dinama, ki je lani v Evropi spektakularno izločil Tottenham, katerega je takrat vodil še Jose Mourinho, je na vročem vijoličnem stolčku nasledil Radovana Karanovića. Ta je v Evropi nanizal tri poraze brez danega zadetka.

Dvigniti ekipo, povrniti samozavest...



Oddelan uradni trening, s pripravo načrta za četrtkov dvoboj v Ljudskem vrtu.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/g6pS34CbLc — NK Maribor (@nkmaribor) August 17, 2022

Mariborčani bodo tako na četrti domači evropski tekmi v tej sezoni lovili sploh prvi zadetek, kar se jim je zgodilo prvič v bogati zgodovini. Proti Šahtjorju in Šerifu so iztržili remi (0:0), proti HJK Helsinki (0:2) so izgubili, zdaj pa želijo izločiti CFR Cluj in si zagotoviti dolgo evropsko jesen.

Vijolice nad Romune z oslabljeno zasedbo

Damir Krznar v Ljudskem vrtu tesno sodeluje s športnim direktorjem Markom Šulerjem. Foto: NK Maribor Mariborčani na zelo pomembni tekmi ne bodo nastopili z najmočnejšo postavo. Zaradi kartonov ne bo Nemanje Mitrovića in Jana Repasa, na seznamu poškodovanih se nahajajo kapetan Martin Milec, Ažbe Jug, Aleks Pihler in Max Watson. Novi trener Maribora se tako sooča s težavami, največji izziv predstavlja vprašanje, kako zakrpati luknje v obrambi. V tem pogledu bi lahko večjo vlogo prevzel Sven Karić-Šoštarič.

Zanimivo je, da Krznar, novopečeni strateg Maribora, dobro pozna Cluj. Nanj ima prijetne spomine, saj ga je z Dinamom 26. avgusta 2020, takrat je bila v stresnem covidnem obdobju odigrana le ena tekma, izločil v kvalifikacijah za ligo prvakov. Zagrebčani so zmagali v gosteh po izvajanju 11-metrovk. Po 120 minutah je bilo 2:2. Takrat je Dinamo od 53. minute igral z igralcem manj, a vodil z 2:1 še globoko v sodnikovem podaljšku, nato pa je Gabriel Debeljuh, eden izmed številnih hrvaških legionarjev pri Cluju, v izdihljajih srečanja le izsilil podaljšek.

Krznar je leta 2020 kot pomočnik Zorana Mamića že gostoval pri Cluju in ga izločil v kvalifikacijah za ligo prvakov. Takrat je za hrvaške prvake igral tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. Foto: Guliverimage

Na tej tekmi je za Dinamo igral tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, Cluj pa je računal na kar nekaj igralcev, s katerimi bo skušal letos izločiti Maribor. Trener je še vedno nekdanji zvezdnik romunskega nogometa Dan Petrescu, Zagrebčane pa je vodil Zoran Mamić. Pomagal mu je Krznar. Ko je moral mlajši izmed bratov Mamić zaradi nečednih razlogov, zaporne kazni, pol sezone pozneje zapustiti trenerski stolček, je nanj vskočil Krznar in hitro navdušil navijače. Izločil je Tottenham in Joseja Mourinha, nato pa v četrtfinalu evropske lige namučil še poznejšega zmagovalca Villarreal.

Proti Mariboru brez najboljšega strelca

Gabriel Debeljuh, ki je v zadnji sezoni v romunskem prvenstvu dosegel 14 zadetkov, naj bi zaradi poškodbe kolena manjkal na igrišču šest mesecev. Foto: Guliverimage Romunski Cluj, ki v tej sezoni v Evropi še ni izgubil dvoboja, a je v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov vseeno (po dveh remijih) po loteriji 11-metrovk izpadel proti armenskemu Pjuniku, je konec prejšnjega tedna doma izgubil proti Botosaniju (0:1) in mu prepustil vodilni položaj.

Trener Dan Petrescu zaradi kazni ni vodil moštva, v pripravah na četrtkovo srečanje v Sloveniji pa se je zagotovo ukvarjal z žgočim vprašanjem, kako nadomestiti izgubo najboljšega strelca. Hrvat Gabriel Debeljuh si je namreč na zadnji evropski tekmi proti Šahtjorju iz Soligorska težje poškodoval koleno, tako da ga letos ne bo več na zelenicah.

Vodstvo Cluja se je bilo prisiljeno umakniti. V Romunijo je pripeljalo 23-letnega Portugalca Zeja Gomesa. Nekdanji napadalec Benfice, rojen v Afriki (Gvineja-Bissau), je nazadnje igral v četrti italijanski ligi za Seregno, pred tem se je dokazoval v Bolgariji. Ni še prijavljen za evropske nastope, tako da ne bo mogel nastopiti v Mariboru.

Dan Petrescu, ki je v igralski karieri štiri sezone nosil dres Chelseaja, če je možnost, na gostovanja raje potuje z avtomobilom kot z letalom. Tako se je v 745 km oddaljeni Maribor odpravil z jeklenim konjičkom. Foto: Guliverimage

Delegacija Cluja se je iz Cluj-Napoce odpravila na Štajersko z letalom, manjkal pa je glavni trener. Nekdanji nogometaš Chelseaja in dolgoletni romunski reprezentant ne mara potovanj z letali. Če je razdalja med kraji manjša, to izkoristi raje za vožnjo z avtomobilom. Tako se je 54-letni romunski strateg podal na 745 km dolgo pot z avtom, na kateri je lahko dolgo časa razmišljal o tem, kako premagati Maribor.

Prvi dvoboj play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo, zmagovalec bo zaigral v skupinskem delu in prejel tri milijone evrov nagrade, se bo v Ljudskem vrtu v četrtek začel ob 20.15, povratno srečanje pa bo v Romuniji teden dni pozneje.