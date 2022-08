Nukić zadeval za novo zmago Olimpije, ki v prvenstvu še ni prejela gola

Nogometaši Olimpije so vknjižili peto zaporedno zmago brez prejetega gola v domačem prvenstvu in se vrnili na prvo mesto.

Nogometaši Olimpije so vknjižili peto zaporedno zmago brez prejetega gola v domačem prvenstvu in se vrnili na prvo mesto. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Na zadnji tekmi 5. kroga slovenskega prvenstva je Olimpija z dvema goloma Mustafe Nukića z 2:0 premagala Gorico in se s peto zaporedno zmago vrnila na prvo mesto prvenstva, v katerem sploh še ni prejela gola. V soboto je NK Maribor pri Domžalčanih izgubili z 2:3 in vknjižili šesti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih, kar se mu v samostojni državi še ni zgodilo. Poraz je odnesel trenerja Radovana Karanovića, tako da vijolice čaka trenerska sprememba. Koper je v soboto s petardo končal niz neporaženosti Radomelj, Mura pa je v sodnikovem dodatku izvlekla točko proti Sežancem (2:2). Že v petek so Celjani proti Bravu (1:0) prišli do svoje prve zmage v tej sezoni.

1. SNL, 5. krog: Ponedeljek, 15. avgust:

Olimpija : Gorica 2:0 (0:0)

Nukić 52./11m, 59. Nedelja, 14. avgust:

Domžale : Maribor 3:2 (1:1)

Kovačević 9., Durdov 50., Perc 84.; Sirk 15., Božić 90.+4 Petek, 12. avgust:

Celje : Bravo 1:0 (1:0)

Gbamble 42.



Sobota, 13. avgust:

Koper : Radomlje 5:0 (2:0)

Osuji 1., Kotnik 13./11-m, 60., Parris 68., Jašaragić 90.+3 Mura : Tabor 2:2 (0:1)

Cipot 49., Shabanhaxhaj 90.+1; Stanković 25., Kocić 68.

Zadnjo tekmo kroga so odigrali nogometaši Olimpije in Gorice. Zmaji so nadaljevali niz neporaženosti brez prejetega gola. Vratar Matevž Vidovšek je, če se upošteva še zadnji krog prejšnje sezone, med vratnicama zmajev nepremagan že dobrih 540 minut.

Ljubljansko moštvo je takoj prevzelo pobudo in prvič zapretilo v 18. minuti, ko je strel Agustina Doffa s 25 metrov pa je končal prek vrat. Malce pozneje je poskušal še Almedin Ziljkić, a je Uroš Likar njegov strel zaustavil. V 28. minuti je Mustafa Nukić zatresel mrežo gostov, a je bil v prepovedanem položaju, tako da zadetek ni veljal. Ob koncu polčasa je Gorica prišla do nevarne priložnosti, a je Vidovšek strel Luke Vekića ubranil.

Moštvi sta na odmor odšli z začetnim rezultatom, ki se je v drugem delu hitro spremenil.

Fotogalerija s tekme (Foto: Siniša Kanižaj/Sportida):

Šesti zaporedni poraz Maribora in slovo Karanovića

Edina nedeljska tekma je imela ogromen vložek. V osrednjih vlogah sta bila nekdanja sodelavca Simon Rožman in Radovan Karanović. Lani sta na kratko združila moči v Ljudskem vrtu, nato pa je odhod mladega stratega iz Štor ponudil Karanoviću priložnost kariere. Ni se je ustrašil, vijolice je popeljal do tako želenega državnega naslova, a je po ogromnih spremembah, ko se je šampionska zasedba hitro prevetrila, sredi napornega poletnega ciklusa padel v krizo. Nanizal je kar pet porazov, kar se je Mariboru v obdobju državne samostojnosti zgodilo le še leta 2006. V nedeljo je v Domžalah dodal še šesto zaporedno ničlo, kar se vijolicam ni zgodilo še nikoli. Domžalčani so Mariborčanom prizadejali šesti zaporedni poraz. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžalčani so že v deveti minuti razveselili svoje privržence. Najprej je poskušal Ivan Durdov, po odbitku je žogo v mrežo za prvenec poslal Franko Kovačević. Mariborčani so hitro odgovorili. Akcijo je v 15. minuti z dolgo podajo začel Luka Uskoković, žoga je preskočila Tilna Klemenčiča, ki se je ob tem poškodoval in predčasno zaključil srečanje, ter prišla do Roka Sirka. Ta je najprej zadel domačega vratarja Ajdina Mulalića, žoga se je odbila nazaj do Sirka, od njega pa v mrežo.

Foto: Grega Valančič/Sportida V začetku drugega polčasa je sledila podobna zgodba kot v prvem, domači so znova hitro povedli, Menna Bergsna je za drugo vodstvo premagal Durdov. Domžalčani so si v nadaljevanju ustvarili še kar nekaj priložnosti za zvišanje vodstva, Bergsen je moral posredovati po strelu Mitje Ileniča v 55. minuti. Le za malo je cilj zgrešil Emir Saitoski v 68. minuti, Maribor na drugi strani nikakor ni sestavil omembe vrednega napada. V 82. minuti je Nemanja Mitrović poskusil z glavo, a je bil Mulalić na mestu. Dve minuti pozneje je Nick Perc sprožil močno z desne strani, Bergsen je slabo posredoval, žogo odbil v lastno mrežo in na semaforju je pisalo 3:1. V četrti minuti sodnikovega dodatka je z nizkim strelom od daleč Mulalića premagal Marko Božić in postavil končnih 3:2.

Konec maratonskega dvoboja v Domžalah! @NKDomzale so premagale @nkmaribor s 3:2, vijolice so izgubile v vseh tekmovanjih že šestič zapored, kar je neslavni klubski rekord v zgodovini državne samostojnosti. Rožman jo je zagodel nekdanjemu sodelavcu Karanoviću. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/UjjrtJ28JX — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 14, 2022

Karanović ni več trener, v četrtek prihaja Cluj Radovan Karanović ni več trener Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčani tako po novem porazu ostajajo prikovani na zadnje mesto prvenstvene lestvice, Domžalčani so z drugo zaporedno zmago skočili na tretje mesto pred Radomlje.

Trener Karanović po tekmi ni ponudil odstopa, so pa iz Maribora v ponedeljek sporočili, da ni več trener. Kdo bo slovenske prvake vodil v prihodnje, uradno še ni znano.

Že v četrtek jih čaka domači boj za konferenčno ligo, v Ljudski vrt prihaja Cluj.

Fotogalerija s tekme NK Domžale : NK Maribor (Foto: Grega Valančič/Sportida):

Koprčani s petardo končali sanjski niz Radomelj

S petimi zadetki prvi strelec slovenskega prvenstva Andrej Kotnik je k zmagi Kopra s 5:0 nad Radomljami prispeval dva gola. Foto: Grega Valančič/Sportida Na tekmi na Bonifiki so se Koprčani znesli nad Radomljani in končali njihov 11 tekem dolg niz neporaženosti. Goleada se je začela že v prvi minuti, ko je po podaji Ivana Novoselca Bede Osuji pobegnil obrambi gostov in matiral Emila Velića. V 12. minuti so domači po pregledu posnetka zaradi igranja z roko Stipa Markovića prišli do 11-metrovke, uspešno jo je izvedel najboljši strelec prvenstva Andrej Kotnik. V nadaljevanju je imel pri Radomljanih, ki bodo pol leta pogrešale Ivana Čalušića, še drugo priložnost Nedim Hadžić, poskušal je z glavo, a se je izkazal Adnan Golubović.

V prvem polčasu je bil razigran Osuji, ki je enkrat stresel okvir gola, v začetku drugega pa znova ogrozil Velića, a je ta žogo odbil. Je pa klonil v 59. minuti, ko ga je povsem neoviran za svoj peti gol sezone premagal Kotnik. V 68. minuti so Koprčani po napaki Luke Gučka povedli s 4:0, v sodnikovem dodatku pa je končnih 5:0 postavil Anis Jašaragić.

Muraši do točke v sodnikovem dodatku

Mura je do točke prišla v sodnikovem dodatku. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška sobota se je začela na Fazaneriji, kjer je Mura brez poškodovanega napadalca Nikole Petkovića, ki mu je sreča obrnila hrbet, saj bo po prestani operaciji meniskusa odsoten z igrišč vsaj tri mesece, in Mirlinda Dakuja, ki je manjkal zaradi birokratskih zapletov na Kosovu, gostila nepredvidljive Kraševce. Tem je do točke z golom pomagal tudi povratnik Milan Kocić.

Tabor je imel v prvem polčasu več razlogov za veselje, v 25. minuti je zadel Jakoslav Stanković, to je bil njegov tretji zadetek na tretji tekmi v tej sezoni slovenskega prvenstva. Kai Cipot je izgubil nadzor nad žogo, kar je izkoristil Stanković.

Že v začetku drugega polčasa pa je bilo zadovoljstvo tudi v domačem taboru, v 49. minuti je po podaji Luke Bobičanca s prostega strela z desne strani za izenačenje poskrbel Kai Cipot. Pod novo vodstvo gostov se je po strelu z roba kazenskega prostora v 68. minuti podpisal Kocić. Ko je že kazalo, da bi Tabor lahko vknjižil drugo zmago, je Dardan Shabanhaxhaj v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:2. To je še tretji zaporedni remi Mure.

Fotogalerija s tekme v Fazaneriji (Foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

Celjani do prve zmage

Prvoligaški ples se je začel v petek z obračunom klubov, ki sta v tej sezoni velika dolžnika. Tako Celje kot Bravo nista mogla biti zadovoljna z dosežki iz prvih štirih krogov, a danes je ukrajinski strateg Roman Pilipčuk vendarle dočakal prvo zmago, odkar je prevzel vodenje slovenskega prvaka iz leta 2020. Celjani zdaj niso več edini prvoligaški klub, ki v tej sezoni sploh še ni okusil slasti zmage, z 1:0 so premagali Bravo, edini gol na tekmi je zabil 20-letni vezist iz Slonokoščene obale Bi Nene Junior Gbamble.

Šiškarji pa so najmanj učinkovit prvoligaš. Tudi na peti tekmi izbranci Dejana Grabića niso dosegli gola, v tej sezoni 1. SNL so le pri enem samcatem golu, kar ne more biti v ponos mlademu ljubljanskemu klubu.