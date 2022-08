Maribor se spogleduje z neslavnim klubskim rekordom

Mariborčani so se znašli v rezultatski krizi. Izgubili so zadnje tri tekme, kar se jim je v klubski zgodovini v obdobju samostojne Slovenije zgodilo le še sedemkrat.

Šampionska zasedba hitro razpadla

Ko sta se Maribor in Olimpija pomerila zadnjič v prejšnji sezoni, so vijolice doma zmagale z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Ognjen Mudrinski. Od enajsterice, ki je začela derbi proti Olimpiji pred štirimi meseci, danes ne bo v kadru kar sedmih igralcev. Poleg Mudrinskega so Ljudski vrt zapustili še Marko Alvir, Đorđe Ivanović, Nino Žugelj in Antoine Makoumbou, zaradi poškodb pa bosta odsotna Ažbe Jug in Martin Milec. Foto: Grega Valančič/Sportida Znova se potrjuje pravilo, kako je Maribor najranljivejši v začetnih mesecih sezone, ko ima ponavadi opravka z napornim urnikom, saj se dokazuje na različnih frontah. Evropa jemlje ogromno moči in zbranosti, preskoki med obveznostmi v Sloveniji in Evropi so se večkrat izkazali za tako zahtevne, da jim nogometaši iz mesta ob Dravi niso bili kos. Tako se je že nekajkrat pripetilo, da je Maribor v poletnem obdobju nanizal kar nekaj porazov.

Strateg Radovan Karanović v tej sezoni plačuje davek ogromnim kadrovskim spremembam. Šampionska zasedba 2021/22, s katero je pred nekaj meseci na Fazaneriji proslavljal državni rekord, že 16. vijolično kanto, se je hitro prevetrila. Udarna enajsterica je polna novih imen, poletnih novincev, klop pa ni dovolj široka, da bi Maribor dosegal želene rezultate tako doma kot tudi v Evropi. V zadnjih tednih, ko je imel opravka z zahtevnimi tekmeci, je nanizal kar tri poraze.

Fotogalerija zadnje tekme NK Maribor, poraza proti HJK - foto Grega Valančič/Sportida:

V Evropi je bil najprej neuspešen na gostovanju v Moldaviji pri Šerifu (0:1), ko se je v četrti letošnji kvalifikacijski tekmi prvič zatresla njegova mreža, nato izgubil še na "superpokalnem" derbiju v Kopru (1:2), ki je štel za prvoligaške točke, v četrtek pa nepričakovano prejel bolečo zaušnico v Ljudskem vrtu še od finskega prvaka HJK Helsinki (0:2).

Občinstvo izžvižgalo vijolice

Občinstvo je nogometašem Maribora namenilo žvižge, Viole pa so se vzdržale takšnih kritik. Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčani so se znašli pod velikim pritiskom. Občinstvo jim je v četrtek za predstavo proti Fincem namenilo žvižge. Žvižgov so se vzdržali le pripadniki navijaške skupine Viole, ki bodo danes napolnili južno tribuno, saj prihaja v goste večni slovenski tekmec Olimpija. Zmaji vodijo na lestvici, v zadnjih letih so bolj kot ne ostajali neporaženi na stadionu pod Kalvarijo, zaradi odličnega vstopa v sezono pa jim pripisujejo velike možnosti za uspeh tudi danes.

Vijolice so se po drugi strani znašle v nehvaležnem položaju. Za Olimpijo po treh krogih zaostajajo že šest točk, navijačem pa se želijo opravičiti za neprepričljivo predstavo proti HJK, zlasti v drugem polčasu. Verjamemo, da bi lahko vedno sladka in prestižna zmaga nad Olimpijo predstavljala prelomnico, hkrati pa povrnila zaupanje navijačev v zmožnosti trenerja Karanovića, ki bi se mu stolček, če bi se niz porazov nadaljeval, vse bolj tresel. Ne pozabimo, Maribor čaka le nekaj dni po derbiju z Olimpijo še zahtevno gostovanje na umetni travnati podlagi v Helsinkih.

Pred 16 leti Maribor izgubil petkrat zapored!

Pod neslaven rekord NK Maribor se je leta 2006 podpisal hrvaški strateg Milan Đuričić. Foto: Vid Ponikvar Če bi Maribor doživel še dva poraza, bi s tem izenačil najdaljši črni niz v zgodovini kluba, odkar je Slovenija samostojna. Tri zaporedne poraze (na vseh tekmovanjih) je najtrofejnejši slovenski klub izkusil le osemkrat. Prvič leta 1995, nato pa še sedemkrat v tem stoletju. Neslaven rekord je postavil pred dobrimi 16 leti, ko je aprila 2006, to je bilo obdobje, ko se je mariborski klub otepal finančnih težav, izgubil kar petkrat zapored. V zgoščenem ritmu, v dveh tednih je odigral pet tekem, je priznal premoč prav vsem tekmecem. Celju dvakrat, Dravi, Domžalam in Kopru pa enkrat. Takrat je vijolice vodil hrvaški strateg Milan Đuričić.

Štirikrat zapored je izgubil še leta 2009, ko je bil v Evropi dvakrat neuspešen proti praški Sparti, v prvenstvu pa proti Kopru in Celju. Takrat je Maribor že vodil Darko Milanič, ki se je pozneje ob tesnem sodelovanju s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem podpisal pod številne podvige.

V zadnjem desetletju je Maribor nanizal tri poraze le dvakrat. Leta 2016, tudi takrat ga je vodil Milanič, proti Gorici, Qabali in Aluminiju, pred kratkim pa še pod vodstvom Karanovića proti Šerifu, Kopru in HJK.

Olimpija je v zadnjih letih znala zelo pogosto prekrižati načrte Mariboru v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Danes imajo Mariborčani tako priložnost, da prekinejo rezultatsko krizo. Trener Karanović si želi, da bi se z zmago in dobro igro proti Olimpiji opravičili navijačem za slabšo predstavo proti HJK Helsinki. Ker pa svojih želja ne skrivajo tudi v taboru zeleno-belih, velja zvečer v Ljudskem vrtu pričakovati nogometno poslastico, v kateri bi se lahko o zmagovalcu odločalo vse do zadnje sekunde. Začelo se bo ob 20.15.