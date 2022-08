Ni si mislil, da mu bo znanje ruščine pomagalo do nove službe v Sloveniji

Nekdanji reprezentant in dolgoletni član Olimpije, s katero je leta 2016 postal državni prvak, je leta 2017, star 34 let, sklenil kariero nogometaša in se podal na trenersko pot. Vloga pomočnika pri Olimpiji je bila kratkotrajna, zdaj mu je znanje ruščine pomagalo, da si drugo kariero tlakuje v Celju. Darijan Matić.

Igralsko kariero je Darijan Matić sklenil star le 34 let, poleti 2017. Odločitev ni bila težka, začenja pogovor za Sportal danes 39-letni Ljubljančan. "Želel sem si biti trener. Obenem pa je bilo vedno več odrekanja. Plača je bila taka, da sem normalno prišel skozi mesec. Lepo smo živeli. Ni pa bilo to dovolj glede na količino odrekanja. To mi ni več dajalo zadovoljstva. Če bi imel pet tisoč evrov mesečne plače, da bi lahko dal tri tisoč na stran, potem to ni težava. In sem si rekel, da bi čim prej rad prestopil v trenerski posel. Da bi si lahko čim prej nabral nekaj izkušenj."

"Lepo obdobje, čeprav je bilo zelo turbulentno"

Kapetan državnih prvakov 2016 Foto: Vid Ponikvar/Sportida Leto prej je doživel enega od najlepših trenutkov v karieri. Kot kapetan je v klubu, pri katerem je preživel največ let, dvignil pokal za državni naslov. Torej z ljubljansko Olimpijo. "To je bilo zelo lepo obdobje, čeprav je bilo zelo turbulentno. Zamenjalo se je namreč veliko trenerjev. A fantje smo tisto sezono zelo uživali. Po tistem naslovu je v klubu vse razpadlo, ekipa je razpadla. Evropo smo igrali s 14 igralci. Žal nam ni uspelo nekaj sezon povezati z enako ekipo." In to je bil še dodaten razlog, da vlogo nogometaša zamenja za vlogo trenerja.

Trenersko pot je začel v Šenčurju, po letu in pol so ga poklicali iz Triglava, kjer je delal z mlajšimi. Leta 2021 je bil pomočnik Gorana Stankovića v Olimpiji, v lanski sezoni pa je sedel na klopi drugoligaša iz Krškega. Vrnitev v Stožice, kjer so ga navijači oboževali, je bila kratka, a vseeno ni bilo grenkega priokusa. "V Triglavu sem imel selekcijo U17, a je prišla korona, ko nismo smeli trenirati. Zelo mi je bilo dolgčas. Plačila ni bilo, kar je razumljivo. In je prišla ponudba iz Olimpije. Če bi bile razmere normalne, se ne bi odločil za Olimpijo. V Triglavu mi je bilo lepo. Vedel sem, kaj bo pri Olimpiji, kam se odpravljamo in kaj sledi. Nismo vedeli le, ali bo to po enem mesecu ali treh. Več pa že nismo mogli pričakovati." S Stankovičem sta morala klop Olimpije zapustiti po polovici sezone.

"Žena je rekla, da sem neznosen"

Spomladi 2021 je bil pomočnik Gorana Stankovića pri Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Življenja brez nogometa si ne predstavlja. Preprosto mora biti vsak dan aktiven, pravi. "Žena je rekla, da sem neznosen, da naj grem čim prej kaj delat." Zdaj je dnevno razpet med domom na Gorenjskem in Celjem, kjer je pred sezono postal pomočnik novega trenerja Ukrajinca z ruskim potnim listom Romana Pilipčuka. "Navajeni smo na tak slog življenja. Letos sem spet ostal brez morja. A res uživam v tem delu. Lahko rečem, da dopusta ne pogrešam. Lepo mi je, da sem spet v prvi ligi, kjer je profesionalna raven."

Tako spet dela s profesionalnimi nogometaši, v Triglavu je na primer s kadeti. "Bistveno lažje je delati s kadeti, sploh v Triglavu, kjer so vsi zelo ambiciozni. Obenem se ni treba veliko ukvarjati z njihovo filozofijo, njihovimi idejami, ker jih nimajo. Slepo ti sledijo. Pri članih so pa starejši fantje, ki imajo svoje ideje, svoje razmišljanje. Tukaj se igra tudi za denar. Veliko bolj je pomembna psihologija ekipe. Bistveno lažje je z mladimi." Ima že pro licenco za trenerja, pridobiti mora še Uefino pro licenco, s katero lahko postane glavni trener v prvi ligi.

"Dobro je znati več jezikov"

Po priporočilu dobrega prijatelja trenerja Brinja iz Grosuplja Gorana Markovića je odšel na sestanek z ruskim lastnikom NK Celje. Ker je del kariere igral v Rusiji, govori rusko. "Zelo hitro smo se dogovorili za sodelovanje. Ker trener govori rusko, so potrebovali nekoga, ki zna rusko, da bi bil vez med njim in igralci." Ni si mislil, da mu bo znanje ruščine še kdaj prišlo prav. "Dobro je znati več jezikov, saj se ti lahko odpre kakšna možnost več. Nisem si mislil, da bom to kdaj na tak način potreboval v Sloveniji."

Ruščine se ni bilo težko naučiti, pove. "Ne, sploh ne. Kdorkoli bi šel v Rusijo, bi jo že razumel po treh mesecih, po pol leta pa je mogoče kar dobro govoriti." Treningi v Celju zdaj potekajo kar v treh jezikih: slovenščini, angleščini in ruščini. "Trener bi se rad naučil tudi slovensko. Nekaj besed že pozna. Angleščino govori v redu, tako da lahko kaj pove tudi v angleščini. Ko pa je treba kaj na hitro povedati ali zaropotati, pa to seveda pove v ruščini. Večina komunikacije sicer poteka v ruščini in jaz to potem prevedem igralcem."

"Trener ima veliko večjo podporo kluba, kot jo ima v Olimpiji"

Roman Pilipčuk Foto: Vid Ponikvar S 55-letnim Romanom Pilipčukom se prej nista poznala. Hitro sta se ujela. "Tukaj je bolj umirjeno kot na primer v Olimpiji. Trener ima veliko večjo podporo kluba, kot jo ima v Olimpiji. Name je naredil zelo močan vtis, in sicer z drugačno filozofijo, kot pa je trenutno v slovenskem nogometu. Mi smo bolj usmerjeni v nemški model. Trener pa je bolj usmerjen v igro. Če dam za primer Liverpool ali Manchester City. Vemo, da ne bomo nikoli igrali kot Liverpool ali City, ampak mi je tak model igre bolj všeč. Zdi se mi, da imamo tehnično dobre igralce in nam ta model bolj ustreza. Nemški model pa zahteva več discipline in hitrosti."

"Če bo le malo potrpljenja, se bo vse sestavilo"

Imajo tri remije in poraz. Foto: Vid Ponikvar Pilipčuk je kot trener doslej delal le v Rusiji, Ukrajini in Izraelu, slovenskega nogometa tako ni poznal. Zato mu pride pomoč Matića še toliko bolj prav. Kar nekaj tujih trenerjev se je v zadnjih letih v Sloveniji že opeklo, tudi v Celju na primer Čeh Jiri Jarošík. "Veliko se pogovarjava o tem. Tudi na kakšen način delati z igralci. Zelo se je prilagodil. Ne želi uvesti samo svojih idej. Zaveda se, da je prišel v drugo državo, in se želi tudi on prilagoditi ekipi." Sezono so odprli s tremi remiji in petkovim nesrečnim porazom v Sežani. "Z ekipo smo dva meseca. Imamo samozavest za naprej. Imamo zelo dobro ekipo. Če bo le malo potrpljenja, se bo vse sestavilo. Delamo, treniramo zelo dobro. Potrebujemo kakšno zmago ali dve, da bi se igralci tudi malo sprostili. Verjamem, da bomo hitro prišli do igre, ki si jo želimo imeti."

Na večnem derbiju bo navijal za neodločen izid

Matić na večnem derbiju Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Proti Olimpiji se bo v novi vlogi prvič predstavil v devetem krogu. Posebnih čustev ne bo. Nas je pa zanimalo, na kakšen način bo gledal tokratni večni derbi med Mariborom in Olimpijo, saj jih je v zeleno-belem dresu odigral kar nekaj. "Bolj bom analiziral igralce. Gledal bom, kako igrajo. Mi proti Mariboru igramo v šestem krogu. Navijal bom pa za rezultat, ki bi bil tudi za nas najbolj koristen. To je pa neodločen rezultat," z nasmeškom pove Matić.

Glede na igre enih in drugih v uvodnih treh krogih in na evropskih tekmah je favorita derbija težko izdvojiti. "Olimpija je premagala Muro, pa si tega mogoče sploh niso zaslužili. Mura je bila na začetku veliko boljša. Maribor pa ... Najbrž je Olimpija bolj prepričljiva, če ima devet točk, Maribor pa tri." Oboji so imeli dobre in slabe minute. "Enako je tudi z nami, s Koprom, z Domžalami, z Muro. Zelo nepredvidljiv začetek sezone. Očitno se moramo še vsi malo uigrati in dobiti to samozavest, s katero se mi zdi, da imamo v Sloveniji veliko težav. Olimpija se mi je proti Bravu že zdela bolj samozavestna. Ko so drugo tekmo proti Romunom dobili, so bili bolj samozavestni. In šele takrat lahko igralci pokažejo, kaj znajo," pogovor za Sportalovo rubriko Druga kariera sklene Darijan Matić.