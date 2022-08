Trener Maribora se želi opravičiti nezadovoljnim navijačem

Mariborsko občinstvo je po tekmi nogometašem, trenerju in športnemu direktorju namenilo žvižge. Temu so se izognile le Viole, ki so po tekmi podprle nogometaše in jim dale vedeti, kako od njih v nedeljo pričakujejo zmago nad Olimpijo.

Mariborsko občinstvo je po tekmi nogometašem, trenerju in športnemu direktorju namenilo žvižge. Temu so se izognile le Viole, ki so po tekmi podprle nogometaše in jim dale vedeti, kako od njih v nedeljo pričakujejo zmago nad Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred Mariborčani je večni derbi, a stanje duha in statistični pregled rezultatov v Ljudskem vrtu ne prinašata veliko razlogov za optimizem. O tem, v kako nehvaležnem položaju so se znašle vijolice, pričajo žvižgi občinstva, naperjeni igralcem, trenerju in športnemu direktorju po porazu s HJK Helsinki (0:2). Mariborčanom so z žvižgi prizanesle le zveste Viole. "Proti Olimpiji je treba odigrati bolje in se tako opravičiti navijačem," pred dvobojem z Olimpijo razmišlja Radovan Karanović, ki so ga po tretjem zaporednem porazu Maribora doletela tudi vprašanja, ali razmišlja o odstopu.

Mariborčani imajo opravka z napornim ritmom. Tekme si zaradi sodelovanja v Evropi sledijo druga za drugo, vijolice ne poznajo počitka. Zato bi Mariborčanom prišla še kako prav dolga in široka klop, na kateri ne bi manjkalo kakovostnih igralcev, pripravljenih, da vskočijo na pomoč v vsakem trenutku, ko bi bilo to nujno. Če bi bilo tako, bi bili nasmehi na licih strokovnega vodstva NK Maribor veliko večji.

Fotogalerija s tekme Maribor : HJK, foto Grega Valančič/Sportida:

Ker pa se kadrovska zasedba ni sestavila tako, kot bi si želeli glavni deležniki pri Mariboru, v zadnjem času vse bolj trpijo rezultati. Na določenih igralnih položajih so zazevale prevelike, nepremostljive ovire. Športni direktor Marko Šuler se ni odzval pravočasno, zato je bilo na zadnjih tekmah, Maribor je izgubil že tri zapored (0:1 v Kišinjevu proti Šerifu, 1:2 v Kopru, 0:2 v Mariboru proti HJK), opaziti med občinstvom vse več nezadovoljnih obrazov.

Karanović boljših rešitev preprosto nima

Odkar vodi Maribor v Evropi, niso vijolice na treh domačih tekmah dosegle niti enega zadetka! Foto: Grega Valančič/Sportida Spraševali so se, zakaj je poškodba Martina Milca ob nepravem času tako razgalila težave slovenskega prvaka, ki ni imel pripravljene alternative, hkrati pa številni novinci, teh je bilo v zadnjem obdobju kar veliko, največ iz območja nekdanje Jugoslavije, dobivajo priložnosti na tako pomembnih tekmah kot je evropski dvoboj s HJK Helsinki, že po nekaj treningih. Zaradi neuigranosti moštva prihaja lažje do napak, ki so se proti Fincem najbolj poznale na začetku drugega polčasa, ko so gostje prelisičili uspavano obrambo in skopali temelje poznejše prepričljive zmage z 2:0.

Trener Radovan Karanović je po bolečem porazu razočarano prikimaval, da boljših rešitev za krpanje lukenj na posameznih igralskih mestih v tem trenutku preprosto nima. Vseeno nakljub trem zaporednim porazom še vidi svetlo luč na koncu predora.

Na mariborski klopi je proti finskemu prvaku sedel tudi športni direktor Marko Šuler. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prepričan je, da sta s športnim direktorjem Markom Šulerjem vseeno v zadnjem letu, odkar sodelujeta v tako odgovornih vlogah, storila veliko dobrega, zlasti na področju stabilizacije kluba. Da sta postala slovenska prvaka in pustila ekipo v boljšem stanju kot prej. Vseeno so odhodi nekaterih najboljših igralcev, zlasti Ognjena Mudrinskega, v zadnjem obdobju pa Antoina Makoumbouja, ki je držal pokonci zvezno vrsto, pustili preveč negativnih posledic, da tega tekmeci ne bi znali izkoristiti.

Treba je strniti vrste in se opravičiti navijačem

Ljudski vrt bi lahko bil v nedeljo še bolj poln kot je bil proti HJK Helsinki, ko se je zbralo okrog šest tisoč gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida Ker je vodilna Olimpija v prvenstvu po treh krogih, na roko ji gre tudi utrujajoče nastopanje Maribora na dveh frontah, saj vijolice čakajo še najmanj tri kvalifikacijske tekme (gostovanje v Helsinkih, v primeru izpada pa še dve tekmi proti boljšemu iz obračuna med starim beloruskim znancem Šahtjorjem in romunskim Clujom), so vijolice pred nedeljskim derbijem soočene z velikim pritiskom.

"Prihaja derbi. Ni prijetno, ko se soočiš s takšnim porazom, a ne bo časa za večje analize. Od tega trenutka se moramo usmeriti k nedelji, treba je strniti vrste, odigrati neprimerno boljše kot v zadnjem obdobju in se na takšen način opravičiti navijačem," sporoča Karanović, da so zmage najboljše zdravilo za odpravo bolečih ran, ki so jih povzročili trije zaporedni porazi. Želi se opravičiti navijačem. Kaj lepšega bi bilo kot v nedeljo premagati Olimpijo in dokazati, kako Mariborčani vendarle premorejo boljšo ekipo, kot bi se dalo soditi po zadnjih rezultatih.

Finski prvak je prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo v Mariboru dobil z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Imamo težave v igri, tega se zavedamo. Manjka nam tudi kanček sreče, da bi se dogodki zasukali v drugo smer. Težko se je sprijazniti s tem bolečim porazom, toda ostati moramo pozitivni in v oporo igralcem. Prišli smo v položaj, ki ni najbolj spodbuden, a bomo naredili vse, da že proti Olimpiji obrnemo rezultatsko krivuljo spet navzgor," ostaja optimističen.

Dobre igre Olimpije ga ne presenečajo

Radovan Karanović je v zadnjem domačem večnem derbiju ugnal Olimpijo z 1:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Verjame, da bi zmaga nad Olimpijo, ki ga je prijetno presenetila z zadnjimi zmagami, lahko predstavljala prelomnico. "To se pri Olimpiji dogaja skoraj vsako leto. Prihaja do pretresov, a so se sposobni iz take situacije izvleči. To me ne preseneča. Olimpija je odigrala nekaj tekem zelo dobro, čaka nas težko delo," se je dotaknil rezultatov Olimpije, ki so navkljub težavam na področju vodenja, organizacije in logistike kluba pod vodstvom Alberta Riere izvrstni.

Od novih igralcev, ki bi lahko Mariboru prinesli veliko, a šele takrat, ko se bodo bolje uigrali z zasedbo, bi lahko potem pričakoval bistveno več. Obenem se tudi zaveda, kako nepredvidljivi znajo biti derbiji. Da na njih ne zmagujejo vedno favoriti oziroma tiste ekipe, ki v derbi vstopajo v boljši podobi. Nedelja prinaša svojo priložnost, ob pomoči občinstva bodo prvaki skušali prikazati boljšo igro in se skušali opravičiti navijačem za četrtkovo predstavo. Na čelu s trenerjem Karanovićem, ki prevzema svojo odgovornost, a obenem odgovarja, da boljše zasedbe, kot jo je poslal na zelenico v četrtek (razen poškodovanih igralcev Martina Milca, Aleksa Pihlerja, Rok Sirka in Ažbeta Juga), preprosto nima.

Večni derbi se bo začel v nedeljo ob 20.15, glavni sodnik bo David Šmajc.