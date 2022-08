Finci utišali Ljudski vrt, Maribor znova brez zadetka

Maribor : HJK Helsinki 0:2 (0:0)

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Grega Valančič/Sportida:

Konec srečanja v Mariboru. Finski prvak HJK Helsinki si je priigral lepo prednost pred povratnim srečanjem, ki bo odigran na umetni travnati podlagi prihodnji četrtek. Slovenski prvak ni niti na tretji letošnji domači evropski tekmi zatresel mreže tekmecu. Po Šahtjorju in Šerifu je nedotaknjeno mrežo ohranil tudi HJK.

76. minuta: nova dvojna menjava Maribora. Le nekaj dni po tem, ko se je pridružil vijolicam, je krstni nastop dočakal Hrvat Marin Laušić. Vstopil je namesto drugega debitanta na evropskih tekmah Maribora Andraža Žiniča. Srbskega novinca Vladana Vidakovića, ki je zaigral v začetni postavi, je zamenjal Sven Šoštarič Karić.

65. minuta: takoj po drugem zadetku je trener Maribora Radovan Karanović opravil dvojno menjavo. Osvežil je zvezno vrsto in napad, namesto Žana Vipotnika in Ivana Brnića sta v igro vstopila izkušeni Rok Kronaveter in povratnik Marko Božić.

Gooooooool! 0:2! 64. minuta. Finci so še drugič na srečanju izigrali mariborsko obrambo. Mladi Srb Bojan Radulović, ki je vstopil v igro na začetku drugega polčasa, je z neposredne bližine premagal nemočnega Alexandra Bergsna. HJK je podvojil prednost z 2:0, Maribor se je znašel v hudih težavah.

54. minuta: Maribor se ne predaja, ampak skuša čimprej izenačiti. Z roba kazenskega strela se je odločil Gregor Sikošek. Branilec je meril natančno, a se je izkazal vratar gostov in odbil žogo v kot. Ostaja vodstvo HJK z 1:0.

Veselje maloštevilnih navijačev @hjkhelsinki, ko je David Browne v 47. minuti popeljal goste v vodstvo v Ljudskem vrtu. @nkmaribor se je znašel v zaostanku. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/Sq25RIrBzt — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 4, 2022

Gooooool! 0:1! 47. minuta. Drugi polčas se je začel za slovenske prvake kot v nočnih morah. Gostje iz Helsinkov so v kombinatornem napadu izigrali uspavano mariborsko obrambo, v polno je zadel David Browne, reprezentant Papue Nove Gvineje. Je prvi nogometaš, ki se je iz te dežele odpravil v Evropo, da si kot profesionalec služi nogometni kruh.

Konec prvega polčasa. Vijolice so bile nevarnejše, a ostaja rezultat nespremenjen. To je še peti zaporedni polčas v tej evropski sezoni, ki se je v Ljudskem vrtu končal brez zadetkov.

44. minuta: največja priložnost Maribora na današnji tekmi. Ivan Brnić se je na levi strani otresel finskega branilca, nato pa skušal s prefinjenim strelom, žogo je poslal proti vratom v visokem loku, premagati vratarja HJK. Hrvaški legionar pri Mariboru ni imel sreče. Od zadetka ga je delilo le nekaj centimetrov, saj je zadel prečko. Po vodi je splavala najlepša priložnost, ostaja pri 0:0.

30. minuta: Finci so se otresli pritiska in znova nekajkrat zapretili v kazenskem prostoru Maribora, a niso prišli do zaključnega strelca. Razmerje v strelih na gol znaša 4:1 za gostitelje.

21. minuta: nadaljujejo se vroče minute Maribora. Tokrat je dlani gostujočega vratarja ogrel Jan Repas. Domžalčan, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje z vijolicami, je prisilil vratarja Severnega Irca Conorja Hazarda k atraktivni obrambi. Ostaja 0:0, Mariborčan je v zadnjih minutah veliko nevarnejši tekmec, vse glasnejši pa so tudi navijači.

15. minuta: tokrat so zapretili gostitelji. Hitronogi Ivan Brnić je prodrl po levi strani, nato našel na robu kazenskega prostora prostega Aljaža Antolina. Ta se je odločil za neposreden strel proti vratom. Žoga bi lahko vratarju HJK zadala kar nekaj težav, a se je odbila od finskega branilca in se odbila nad prečko. Že v naslednjem napadu je znova streljal Antolin, tokrat z desne strani kazenskega prostora, vratar Conor Hazard pa je zlahka ukrotil strel.

10. minuta: prva resnejša priložnost na tekmi je pripadla gostom iz Finske. Do zaključnega strela je prišel Malik Abubakari, žoga pa je nato po vmesnem odbijanju zgrešila cilj in se odbila nad prečko.

Začetek dvoboja v Mariboru, glavni sodnik je Bolgar Georgi Kabakov.

V Ljudskem vrtu je bučno. Na gostovanje pri @nkmaribor so pripotovali tudi štirje navijači @hjkhelsinki. Vijolice se potegujejo za dolgo evropsko jesen. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/rUuNYXWOZl — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 4, 2022

Začetni enajsterici:

Maribor: Bergsen; Sikošek, Watson, Mitrović, Žinič; Vidaković, Repas, Brnić, Antolin, Vipotnik; Baturina

HJK: Hazard; Peltola, Tenho, Raitala; Browne, Hostikka, Vaananen, Lingman, Murilo; Abubakri, Olusanya