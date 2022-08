Tesen poraz Gorenca Stankovića in Horvata, Crvena zvezda napolnila mrežo Pjunika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora so izpadli v kvalifikacijah za ligo prvakov, njihov krvnik Šerif iz Tiraspolase pa se v tretjem krogu meri s češkim prvakom Viktorio Plzen. Čehi so bili na prvi tekmi boljši z rezultatom 2:1. Napredovanje v play-off kvalifikacij, ki že prinaša pet milijonov evrov (in najmanj sodelovanje v skupinskem delu evropske lige), si skuša zagotoviti kar nekaj slovenskih legionarjev. V središču zanimanja je obračun nekdanjih strategov Maribora, Slovenca Anteja Šimundže in Hrvata Anteja Čačića. Zagrebški Dinamo je dobil prvo tekmo v Bolgariji z 2:1. Danes sta bila na delu "črno-bela" Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, s Sturmom sta izgubila proti kijevskemu Dinamu (0:1).

Kvalifikacije za ligo prvakov prinašajo zelo konkretne finančne nagrade. Kdor bo napredoval v play-off kvalifikacij, bo upravičen do mikavnega zneska v višini petih milijonov evrov, kdor pa bo storil še korak naprej in se uvrstil v skupinski del elitnega tekmovanja, jih bo zgolj za sodelovanje prejel kar 16! Zato velja v 3. krogu kvalifikacij pričakovati razburljive dvoboje z ogromnimi vložki, o tem, kako pomembni dvoboji se bodo igrali, pa priča tudi odločitev Evropske nogometne zveze (Uefe), da so vsa srečanja podprta s sodniškim sistemom VAR.

Evropski krst Horvata za Sturm

Danes je bilo zelo zanimivo na Poljskem. V Lodzu je namreč kijevski Dinamo gostil avstrijskega podprvaka, Sturm iz Gradca. Pri Ukrajincih ni več Benjamina Verbiča, ki se je pridružil slovenski koloniji pri Panathinaikosu (še Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin), pri črno-belih iz Gradca pa sta zaigrala dva slovenska legionarja. Jonu Gorencu Stankoviću se je namreč poleti pridružil še Tomi Horvat, eden najboljših nogometašev Mure v prejšnjih sezonah. Oba sta odigrala celo tekmo, Gorenc Stanković je prejel rumen karton, Strum pa je izgubil z 0:1.

Danes je bil na delu tudi Bödo/Glimt, kateremu se je pred kratkim pridružil mladi slovenski reprezentant Nino Žugelj, a ker je v kvalifikacijah za ligo prvakov že branil barve Maribora, ne sme pomagati novopečenim soigralcem. Norveški prvak se je pomeril z Žalgirisom, ki je v 2. krogu kvalifikacij presenetil Malmö, in zmagal kar s 5:0.

Šimundža izgubil proti svojemu predhodniku na klopi Maribora

Ante Čačić je v preteklosti zagrebški Dinamo že popeljal v ligo prvakov. Mu bo uspelo tudi letos? V 2. krogu kvalifikacij ni bil pretirano prepričljiv proti makedonskemu prvaku Shkupiju (2:2 in 1:0). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V torek sta se v Razgradu udarila bolgarski in hrvaški prvak. Ludogorca vodi Ante Šimundža, pri delu mu pomaga Damjan Ošlaj, na igrišču pa si skuša čim več igralnih minut priboriti Žan Karničnik, trener zagrebškega Dinama pa je Ante Čačić. Brkati Hrvat je bil leta 2013 trener Maribora, a je na vročem stolčku vijolic zdržal le tri mesece. Nasledil ga je prav soimenjak Šimundža, ki je letos v Evropi že izločil prvaka Črne gore (Sutjeska) in Irske (Shamrock Rovers), tokrat pa ga je čakal najhujši zalogaj, saj spada serijski hrvaški prvak že leta med najboljše klube s tega dela Evrope. Zagrebški Dinamo je bolje vstopil v tekmo, že po devetih minutah v Razgradu vodil z 2:0, na koncu je zmagal z 2:1. Karničnik je obsedel na klopi.

Krvnik Maribora Šerif je doma izgubil z Viktorio Plzen, ravno tistim klubom, s katerim je Maribor leta 2013 pod vodstvom Čačića izgubil v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. V dvoboju velikanov, ki nista bila prvaka v svojih državah, sta remizirala Monaco in PSV Eindhoven, nekdanji izbranci Luke Elsnerja Union St. Gilloise, ki so v Belgiji v prejšnji sezoni osvojili drugo mesto, so v Bruslju odpravili zadnjega finalista evropske lige Glasgow Rangers, Benfica pa je po izvrstnem prvem polčasu upravičila vlogo favorita proti danskemu podprvaku Midtjyllandu.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (prve tekme): Torek, 2. avgust:

Šerif Tiraspol (Mol) : Viktoria Plzen (Češ) 1:2 (1:1)

Rasheed 36.; Chory 41., Bucha 55.



Ludogorec Razgrad (Bol) : Dinamo Zagreb (Hrv) 1:2 (1:2)

Tekpetey 22.; Perić 6., Padt 9./a.g.

Žan Karničnik (Ludogorec) je obsedel na klopi.



Monaco (Fra) : PSV Eindhoven (Niz) 1:1 (0:1)

A. Disasi 80.; Veerman 39. Union St. Gilloise (Bel) : Glasgow Rangers (Ško) 2:0 (1:0)

Teuma 27., Vanzeir 76./11-m



Benfica Lizbona (Por) : Midtjylland (Dan) 4:1 (3:0)

Ramos 17., 33., 61., Fernandez 40.; Sisto 78./11-m Sreda, 3. avgust:

Bodö/Glimt (Nor) : Žalgiris Vilna (Lit) 5:0 (2:0)

Vetlesen 33./11-m, Pellegrino 36., Salvesen 58., Hoibraaten 61., Espejord 90+3



Qarabag (Aze) : Ferencvaroš (Mad) 1:1 (1:1)

Owusu 34.; Boli 17.



Maccabi Haifa (Izr) : Apollon Limassol (Cip) 4:0 (1:0)

Peybernes 38./a.g., Mohamed 54., 62., Pierrot 79.; RK: Jovanović 60./Apollon



Dinamo Kijev (Ukr) : Sturm Gradec (Avt) 1:0 (1:0)

Karavajev 28.

Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta odigrala vseh 90 minut za Sturm, Gorenc Stanković je v 42. minuti storil prekršek za rumen karton.



b (Srb) : Pjunik Erevan (Arm) 5:0 (3:0)

Bukari 29., 44., 70., Kangwa 33., Mitrović 78.; RK: Rodić 90./Crvena zvezda Povratne tekme bodo prihodnji teden.