Šimundža razjasnil: Nisem Hrvat, niti napol Hrvat, ampak Slovenec!

O tem, kako majhen je nogometni svet, priča tudi bližajoči dvoboj 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bolgariji. V boju za evropske milijone in slavo se bosta udarila nekdanja trenerja Maribora, ki sta se pred devetimi leti zamenjala na vročem stolčku v Ljudskem vrtu. Ante Šimundža bo z Ludogorcem v Razgradu v torek pričakal zagrebški Dinamo, ki ga vodi njegov soimenjak Ante Čačić. Mariborčan dalmatinskih korenin je pred dvobojem odpravil nejasnosti, ki ga spremljajo v hrvaških medijih in so povezane z njegovo narodnostjo.

Kvalifikacije za ligo prvakov prinašajo zelo konkretne finančne nagrade. Kdor bo napredoval v play-off kvalifikacij, bo upravičen do mikavnega zneska v višini pet milijonov evrov, kdor pa bo storil še korak naprej in se uvrstil v skupinski del elitnega tekmovanja, jih bo zgolj za sodelovanje prejel kar 16! Zato je treba v 3. krogu kvalifikacij pričakovati razburljive dvoboje z ogromnimi vložki.

V taborih zagrebškega Dinama in Ludogorca iz Razgrada ne skrivajo visokih ciljev. Serijska prvaka iz Hrvaške in Bolgarije druži več zanimivosti. Oba sta se v evropsko sezono podala z željo, da bi zaigrala med elito, v domačih prvenstvih kot za stavo osvajata državne zvezdice, pri obeh pa nosi trenersko paličico nekdanji trener Maribora. Dinamo vodi Hrvat Ante Čačić, Ludogorec pa njegov slovenski soimenjak Ante Šimundža. Žreb je določil, da se bosta medsebojno udarila za napredovanje v play-off, v četrti krog kvalifikacij za ligo prvakov, kjer se bodo delile glavne nagrade.

Čačić na klopi Maribora zdržal le tri mesece

Čačić je leta 2013 popeljal Maribor v skupinski del evropske lige. V kvalifikacijah za ligo prvakov je izločil APOEL iz Nikozije, nato pa izpadel proti Viktorii iz Plzna. Foto: Vid Ponikvar Tako hrvaški kot bolgarski prvak sta si s prebojem v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov že zagotovila dolgo evropsko jesen in najmanj tri milijone evrov nagrade, saj bosta v najslabšem primeru nastopila v skupinskem delu konferenčne lige. Želita pa še bistveno več.

Ko je Maribor leta 2013 zaigral v skupinskem delu lige Europa, ga je tja popeljal prav Čačić. Na vročem stolčku NK Maribor pa brkati Zagrebčan ni zdržal dolgo. Slabši rezultati v slovenskem prvenstvu, pa tudi visok poraz ob uverturi v skupinskem delu evropske lige, ko je Rubin iz Kazana zmagal v Ljudskem vrtu kar s 5:2, je terjal spremembe.

Hrvat, ki je pozneje vodil hrvaško reprezentanco na Euru 2016, se je poslovil po vsega treh mesecih, na njegovo mesto je prišel soimenjak Šimundža. Dočakal je priložnost, postal prvi trener Maribora in prerodil ekipo. V Evropi je senzacionalno končala tekmovanje na drugem mestu skupinskega dela lige Europa in si kot prva slovenska ekipa zagotovila sodelovanje v izločilnem delu tekmovanje. Prezimila je v Evropi, nato pa v 1/16 finala po viteškem boju (2:2 in 1:2) izpadla proti poznejšemu prvaku Sevilli. Prihodnjo sezono so vijolice pod vodstvom Mariborčana dalmatinskih korenin storile še korak dlje, saj so se prebile v ligo prvakov.

Podvig Šimundže z vijolicami v Evropi

Leta 2014 je Maribor pod vodstvom Anteja Šimundže nastopil v izločilnem delu evropske lige, nato pa še v skupinskem delu lige prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Šimundža je edini slovenski trener, ki je vodil klub v skupinskih delih različnih evropskih tekmovanj. Mariborčane je vodil v ligi prvakov in evropski ligi, Muro pa lani v konferenčni ligi, kjer so presenetili zvezdniško zasedbo Tottenhama. V začetku leta se je preselil v Bolgarijo, saj ga je Ludogorec prepoznal kot idealnega kandidata, s katerim želi napadati največji evropski cilj, preboj v ligo prvakov.

Šimundža je brez težav osvojil domači naslov, dobro začel tudi to sezono, za zdaj pa na klopi bolgarskega kluba izgubil le trikrat. Še nikoli v prvenstvu, ampak le dvakrat v pokalu proti Levskemu, v Evropi pa je izgubil na zadnji tekmi na Irskem (1:2), a ga to ni kaj prida zmotilo, saj je Ludogorec zadržal prednost treh zadetkov s prve tekme v Razgradu (3:0) in uresničil cilj. Zdaj ga čakata obračuna z zagrebškim Dinamom, ki se je v 2. krogu kvalifikacij nepričakovano mučil proti prvaku Severne Makedonije Shkupijem (2:2 v Zagrebu, 1:0 v Skopju).

Ludogorec je bil lani v kvalifikacijah za ligo prvakov usoden ravno za Muro, ki jo je takrat vodil Ante Šimundža. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Pričakujemo zelo težko tekmo. Igramo doma, tako da pričakuje požrtvovalno tekmo naših igralcev. Prva tekma ne odloča o vsem, bi nam pa pozitiven rezultat prišel še kako prav za napredovanje. Dinamo bo naš najtežji tekmec v tej sezoni. Je med najboljšimi klubi na Balkanu, z zelo odmevnimi nastopi v Evropi. Spoštujemo Dinamo, vemo, s kom imamo opravka. Imamo pa tudi mi kakovostno ekipo. Verjamem, da lahko premagamo Dinamo in napredujemo v play-off,'' Šimundža verjame, da bi lahko preskočil hrvaško oviro. S tem bi se še približal velikemu cilju, ki ga je ob njegovem prihodu izpostavil bogati lastnik Ludogorca Kiril Domuščijev. Preboj v ligo prvakov.

Ludogorec je v zadnjem nastopu s 5:0 nadigral Spartak iz Varne, kar štiri zadetke so dosegli brazilski legionarji, ki predstavljajo osrednjo moč bolgarskega prvaka. Slovenski reprezentant Žan Karničnik je na tej tekmi obsedel na klopi.

Slovenec, ki ostaja povezan s Hrvaško

Hrvaški mediji opisujejo Šimundžo kot dobrega trenerja, ki je pred leti zavrnil ponudbo splitskega Hajduka, je pa v Evropi premagal Conteja (trenerja Tottenhama) in doma remiziral proti Mourinhu (trener Chelseaja). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nekdanji trener Maribora in Mure Ante Šimundža pozna odlično hrvaški nogomet. Njegov oče je Dalmatinec, pred leti ga je snubil tudi splitski Hajduk, a se mu je Šimundža, strelec znamenitega zadetka za edino zmago NK Maribor v ligi prvakov (leta 1999 v Kijevu proti Dinamu), zahvalil za ponudbo. Ostal je v Sloveniji, kjer je nazadnje z uspehom vodil Muro. Tudi do obeh domačih lovorik. V Bolgariji je prvo ''polsezono'' končal z odliko, prvenstvo je osvojil z ogromno prednostjo.

Ko je na novinarski konferenci pred srečanjem z Dinamom nekdo izmed novinarjev omenil, kako je Šimundža napol Hrvat, kar bi mu po njegovem mnenju lahko pomagalo v pripravi na tekmo, se je 50-letni slovenski strateg hitro odzval in pojasnil: ''Nisem Hrvat, niti napol Hrvat, ampak Slovenec. Moj oče prihaja iz Splita, a sem rojen v Mariboru. Živel in odraščal sem v Sloveniji, tako da sem Slovenec, čeprav sem povezan tudi s Hrvaško,'' je dal Šimundža enkrat za vselej vedeti hrvaškim medijem, da ga v prihodnje naslavljajo kot Slovenca. Nenazadnje je tudi nekdanji slovenski članski reprezentant.

Dinamo Zagreb je v domačem prvenstvu trikrat zmagal, že zasedel vodilni položaj, ima nekaj težav s poškodovanimi igralca. Nastop napadalca Bruna Petkovića je pod vprašajem, ne bo Azerbajdžanca Mahirja Emrelija, poškodovan je tudi francoski branilec Kevin Theophile-Catherine. Že od prej sta odsotna Josip Šutalo in Dario Špikić.

Prvi dvoboj med Ludogorcem in Dinamom se bo v torek v Razgradu začel ob 19.45.