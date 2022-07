Predsednik Fenerbahčeja se po "škandalu Putin" ne bo opravičil Ukrajincem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači Fenerbahčeja so na zadnji evropski tekmi proti Dinamu Kijev poskrbeli za škandal.

Navijači Fenerbahčeja so na zadnji evropski tekmi proti Dinamu Kijev poskrbeli za škandal. Foto: Reuters

V nogometnem svetu še odmeva škandal, za katerega so poskrbeli navijači Fenerbahčeja. Po zadetku kijevskega Dinama, ki jih je med tednom izločil iz boja za ligo prvakov, so nogometaše ukrajinskega podprvaka provocirali s skandiranjem imena ruskega predsednika Vladimirja Putina. Predsednik turškega velikana Ali Koc je dolil vroče olje na zadevo z besedami, da se ne namerava opravičiti Ukrajincem.

Kijevski Dinamo je v sredo s pomočjo slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča, ta je na dvoboju v Istanbulu staknil poškodbo in predčasno zapustil igrišče že po 37 minutah, v gosteh premagal Fenerbahče (2:1). S tem si je zagotovil napredovanje v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, turški velikan, za katerega Miha Zajc pod vodstvom portugalskega stratega Jorgeja Jesusa tudi na povratni tekmi ni prejel priložnosti za nastop, se bo moral zadovoljiti s tolažilno nagrado, nastopom v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Skandiranje navijačev Fenerbahčeja Vladimirju Putinu:

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Absolutely tasteless 👎 pic.twitter.com/NocU0MTpbk — Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022

Ukrajinci so odločilen zadetek za napredovanje dosegli v podaljšku, ko je v 114. minuti zadel v polno Oleksandr Karavajev. Ukrajinski napadalec prihaja iz Hersona, enega večjih ukrajinskih mest, ki so se po vojni invaziji Rusije znašli v ruskih rokah. Od konca februarja, ko so Ukrajino preplavile vojne grozote, večina sveta obsoja dejanja ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Ta je sovražnik številka ena Ukrajincev, zato je nogometaše kijevskega kluba, ki igra v tej sezoni domače tekme v Evropi na Poljskem, še toliko bolj zabolelo pri srcu, ko so navijači Fenerbahčeja po prvem zadetku Dinama skandirali ime in priimek kontroverznega ruskega politika. Domače privržence je sicer ob prvem zadetku Dinama zbodla reakcija Vitalija Bujalskega, ki se je med proslavljanjem obrnil proti navijačem Fenerbahčeja in jim z rokami pokazal podobo orla, simbola mestnega rivala Bešiktaša.

Predsednik Fenerbahčeja neomajen, Uefa sprožila preiskavo

Ali Koc je prvi mož Fenerbahčeja od leta 2018. Foto: Reuters Prvi mož Fenerbahčeja Ali Koc je le nekaj dni po dogodkih, ki so dvignili ogromno prahu, sporočil, da se ne namerava opravičiti za manj okusno skandiranje navijačev. "Ne bomo se opravičili Ukrajincem. To, da pričakujejo od nas, da se bomo opravičili, doživljamo kot žalitev," je dejal predsednik kluba, pri katerem se dokazuje tudi slovenski reprezentant Miha Zajc, in dodal, da bi se moral za vse izrečeno po tekmi opravičiti Fenerbahčeju ukrajinski veleposlanik v Turčiji.

Škandal v Istanbulu se je znašel pod drobnogledom Evropske nogometne zveze (Uefa). Etična in disciplinska komisija bo opravila preiskavo zaradi spornega obnašanja navijačev Fenerbahčeja. Turški klub je resda po tekmi objavil pojasnilo za javnost, v katerem je zapisal, kako Fenerbahče ne zagovarja vojne v Ukrajini in je proti njej, "nekateri" navijači pa v tem primeru niso predstavljali kluba oziroma njegovega stališča. Tudi v tem sporočilu za javnost ni bilo opravičila.