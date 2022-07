Nogometaši Maribora jeseni ne bodo igrali v ligi prvakov. Na povratni tekmi drugega predkroga so se bolj ali manj branili in bili v 88. minuti kaznovani, ko je Šerif dosegel zelo srečen gol in napredoval s skupnim izidom 1:0. Slovenski prvaki tako evropsko poletje nadaljujejo v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Kvalifikacije za ligo prvakov pa s kijevskim Dinamom nadaljuje Bernjamin Verbič, ki zaradi poškodbe ni mogel odigrati celotne tekme s Fenerbahčejem.

Nogometaši Maribora so v Kišinjovu izgubili proti Šerifu iz Tiraspola z 0:1. Edini gol na tekmi je v 88. minuti dosegel Momo Yansane. Na prvi tekmi pred tednom dni v Mariboru sta se prvaka Slovenije in Moldavije razšla brez golov. Maribor si tako še ni zagotovil evropske jeseni, zdaj se seli v kvalifikacije za evropsko ligo. V tretjem krogu slednjih se bo pomeril s finsko ekipo HJK, s katero je pred štirimi leti igrala Olimpija. Prva tekma bo 4. avgusta v Mariboru, povratna pa 11. v Helsinkih. Če bi zmagali, pa bi v tretjem predkrogu lige prvakov igrali proti češki Viktorii iz Plzna, ki je Helsinke izločila s skupnim izidom 7:1. Spomnimo: pred devetimi leti je Maribor na zadnji stopnički kvalifikacij za ligo prvakov klonil prav proti nogometašem iz Plzna.

Trener Maribora Radovan Karanović v Moldaviji ni imel na voljo vseh najboljših nogometašev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski prvaki so na povratno tekmo v Moldavijo prišli brez Marka Božića, Martina Milca in Aleksa Pihlerja, ki so poškodovani. Trener Radovan Karanović je tako v začetno postavo za evropsko tekmo prvič uvrstil Svena Šoštariča Karića in Roka Sirka. Njegovi varovanci so v prvem polčasu prikazali disciplinirano predstavo v obrambi in nasprotnik ni imel niti enega samega strela v okvir vrat. A imel ga ni niti Maribor, ki je tik pred odhodom na glavni odmor ostal brez Nina Žuglja. Po prejetem udarcu v glavo je moral na preventivni pregled v bolnišnico, zamenjal pa ga je Ignacio Guerrico.

Drugi polčas je pripadel ekipi iz mednarodno nepriznane Pridnestrske republike. V 49. minuti so si gostitelji priigrali do tedaj najlepšo priložnost na tekmi. Po silovitem strelu Rasheeda Ibrahima se je vratar Menno Bergsen dotaknil žoge, ki se je od okvira vrat odbila v kot. Maribor do konca ni imel niti enega strela v okvir vrat, Šerif skupaj štiri. In to jih je nagradilo s sila srečnim golom v 88. minuti. Rezervist Momo Yansane se je po prostem strelu najbolje znašel v gneči pred mariborskimi vrati in dosegel edini gol na tekmi.

Šimundža in Karničnik uspešna

Benjamin Verbič je z Dinamom napredoval, a se že v prvem polčasu poškodoval. Foto: Guliver Image Ludogorec Anteja Šimundže je z igralcem manj izgubil s Shamrock Rovers z 1:2, a vseeno napredoval, saj so prvo tekmo dobili s 3:0. Slovenski reprezentant Žan Karničnik je tokrat za bolgarskega prvaka vendarle odigral celotno tekmo. V tretjem krogu jih čaka Dinamo Zagreb.

Fenerbahče, za katerega Miha Zajc spet ni dobil priložnosti za igro, je najprej zapravil 11-metrovko, nato pa z igralcem manj v 88. minuti le izsilil podaljšek. A moral v 114. minuti vendarle priznati premoč kijevskemu Dinamu. Za napredovanje ukrajinskega kluba sredi Turčije je zadel Oleksandr Karavajev. Kvalifikacije za ligo prvakov torej nadaljuje klub Benjamina Verbiča. A novica za slovenskega reprezentanta vendarle ni zgolj dobra: zaradi poškodbe je moral še pred koncem prvega polčasa v slačilnico.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (povratne tekme): Torek, 26. julij:

Šerif Tiraspol : Maribor 1:0 (0:0) /0:0/

Yansane 88.



AEK Larnaka : Midtjylland 4:5 (1:1, 1:1) ** /1:1/

Olatunji 9.; Dalsgaard 12.



Viktoria Plzen : HJK Helsinki 5:0 (2:0) /2:1/

Pernica 11., Sykora 21., 73., Hejda 31., Kliment 84.



F91 Dudelange : Pjunik 1:4 (0:2) /1:0/

Hassan 21., Juninho 24., Juričić 54., 85., Otubanyo 76.



Shamrock Rovers : Ludogorec Razgrad 2:1 (1:0) /0:3/

Greene 21, Emakhu 88.; Cauly 91.; R.K.: Show 51./Ludogorec

Žan Karničnik (Ludogorec) je odigral celotno tekmo.



Shkupi : Dinamo Zagreb 0:1 (0:0) /2:2/

Ademi 47 Sreda, 27. julij:

Bodo/Glimt : Linfield 8:0 (4:0) /0:1/

Vetlesen 7., Boniface 21., Pellegrino 25., 54., Saltnes 29., Espejord 52., 88., Sampsted 73.



Malmö : Žalgiris Vilna 0:2 (0:1) /0:1/

Oyewusi 34., Oliveira 52.



Zürich : Qarabag 2:2 (1:0, 1:1) /2:3/

Medvedev 4./ag, Santino 90+6; Kady 56., Owusu 98.



Fenerbahče : Dinamo Kijev 1:2 (0:1, 1:1)* /0:0/

Szalai 89.; Bujalskij 57., Karavajey 114.

Verbič (Dinamo) je začel v prvi postavi, a odšel na klop v 38. minuti (poškodba).

Zajc (Fenerbahče) je bil na klopi.



Slovan Bratislava : Ferencvaroš 1:4 (0:2) /2:1/

De Marco 70.; Boli 20., Zachariassen 31., Traore 89., Laidouni 90+5.



21.00 Olympiakos Pirej - Maccabi Haifa /1:1/ // - rezultat prve tekme

* - po podaljšku

** - po 11-metrovkah