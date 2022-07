Sedmi gol za popoln preobrat v Fazaneriji, podprvaki nemočni proti Bravu

Drugi krog prve nogometne lige se je sklenil z dramo v Fazaneriji: Domžale so ob polčasu vodile s 3:1, na koncu pa je Mura slavila s 4:3. Olimpija je edina še stoodstotna. Tabor je premagala z 1:0. Lahko bi zmagala z 2:0, a je Mustafa Nukić zapravil 11-metrovko. Aktualni prvak Maribor je s 3:2 premagal povratnico med prvoligaško druščino Gorico in tako prišel do prvih treh točk. Podprvaki iz Kopra niso mogli premagati Matije Orbanića in Bravo je slavil z 1:0.

Obradović je v prvem polčasu dobil tri gole, dvakrat je sam slabo posredoval. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Fazaneriji je Mura, ki je v prvem krogu ostala brez točke, začela dobro. Po lepi timski akciji je po podaji Luka Bobičanca v 17. minuti v gol Domžal žogo potisnil Mirlind Daku. A le nekaj minut pozneje se je tekma obrnila na glavo. Po dveh slabih posredovanjih Matka Obradovića sta zadela Janez Pišek in prvič v prvi ligi 18-letni Mark Strajnar. Drame pa še ni bilo konec. Bobičanec je priigral 11-metrovko, jo sam izvajal, a zgrešil. Vse to se je zgodilo v razmaku vsega 15 minut. V 39. minuti pa še napaka v obrambi Mure in s prvim golom v sezoni je Arnel Jakupović Domžale povedel v vodstvo s 3:1. Velike težave za črno-bele, ki pa so v prvem polčasu dvakrat zatresli prečko.

Fotogalerija s tekme Mura : Domžale (Blaž Weindorfer/Sportida):

Mura je po odmoru odločno krenila po preobrat. In to uspešno. Daku je v 61. minuti z drugim golom na tekmi znižal na 2:3. Šest minut pozneje še tretja prečka Mure, a bi Matic Maruško odbito žogo lahko pospravil v gol, pa ga je povlekel za dres Janez Pišek. Ta je bil izključen, Daku pa je izvedel 11-metrovko. Ajdin Mulalić mu je sicer branil, a je prehitro stopil s črte. In 11-metrovko so morali ponoviti. Zdaj je streljal Bobičanec in bil tokrat uspešen. Dvajset minut pred koncem tekme je bilo 3:3. Popoln preobrat v zadnjih minutah povsem napadalno usmerjene Mure je v 90. minuti dokončal Nikola Petković, ki je v navalu navdušenja slekel dres in skušal splezati na tribuno, da bi slavil z navijači.

Mura je v drugem polčasu za popoln preobrat zabila tri gole. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Olimpija edina s stoodstotnim točkovnim izkupičkom

Olimpija je v Sežani zagospodarila na igrišču od prve minute, v drugem polčasu pa sta bili ekipi bolj enakovredni. Za pogumen začetek so bili Ljubljančani nagrajeni že v 18. minuti. Mustafa Nukič in Almedin Ziljkić sta izvedla dvojno podajo, po kateri je slednji sam po sredini ušel v kazenski prostor in matiral sicer zanesljivega Jana Koprivca.

V uvodu drugega dela je imel Nukić priložnost, da po prekršku v kazenskem prostoru - Sežanci so burno protestirali - z bele točke poviša na 2:0, a je dvoboj mož na moža dobil Koprivec. Le dve minuti kasneje je v kazenskem prostoru Olimpije padel Adnan Zeljković, med obrambo ga je zadel Matevž Vidovšek, a sodnikova piščalka je ostala nema.

1. SNL, 2. krog: Petek, 22. julij:

Radomlje : Celje 1:1 (0:0)

Jazbec 90.; Matić 53. Sobota, 23. julij:

Maribor : Gorica 3:2 (2:1)

Baturina 20., Žugelj 45+1, Brnić 53.; Velikonja 17., Kronaveter 60./a.g.



Nedelja, 23. julij:

Bravo : Koper 1:0 (1:0)

Kurtović 44.



Tabor Sežana : Olimpija 0:1 (0:1)

Ziljkić 19.

Nukiću je Koprivec v 48. minuti branil 11-metrovko.



Mura : Domžale 4:3 (1:3)

Daku 17., 61., Bobičanec 70./11-m, Petković 90.; Janez Pišek 24., Strajnar 27., Jakupović 38.

Bobičanec je v 31. minuti zapravil 11-metrovko.

Dakuju je Mulalić v 69. minuti branil 11-metrovko, a so jo ponovili.

V Šiški blestela vratarja, odločil Kurtović

Zelo zanimivo je bilo v Spodnji Šiški. Bravo bi lahko povedel že na začetku, ko se je po samostojnem prodoru Luka Štor sam znašel pred Adnanom Golubovićem, a se je slednji izkazal z obrambo. Pri Koprčanih je bil v prvem polčasu posebej nevaren Kaheem Parris. Najprej v 27. minuti, ko je njegov strel s petih metrov vratar Matija Orbanič ubranil, potem pa še v 37. in 41. minuti. Najprej je celo zatresel prečko, v nadaljevanju te akcije je vratar domačih ubranil še strel Anisa Jašaragića, nekaj minut zatem pa je bil sam tri metre od gola, a je bil spet prevelika ovira vratar.

Fotogalerija s tekme Bravo : Koper (Nik Moder/Sportida):

Na drugi strani je bil vratar Kopra Golubović v 34. minuti še enkrat na pravem mestu ob novem nevarnem strelu Štora, a je pred koncem prvega dela le klonil. Bravo je v 44. minuti izvedel hitro akcijo, po kateri je Šaranić dobro zaposlil Almina Kurtovića, ta pa je s kakšnih osmih metrov dosegel prvenec v prvoligaški konkurenci. Nadaljevanje v drugem polčasu je bilo manj aktivno. Pobudo so sicer prevzeli Koprčani, ki so do 69. minute opravili vseh pet menjav, a spet niso bili učinkoviti. Bravo je odlično stal v obrambi.

Prvaki do prve zmage, v Ljudskem vrtu padlo pet golov

Rok Kronaveter je prispeval dve podaji, zabil pa tudi avtogol, a se z Mariborom veselil zmage s 3:2 nad Gorico. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na edini sobotni tekmi sta se na Ljudskem vrtu pomerila Maribor in Gorica. Vijolični, ki so v prvem krogu doživeli presenetljiv poraz proti Radomljam (0:3) in v minulih treh tekmah na svoji zelenici sploh še niso dosegli gola, so zabili tri, oziroma štiri, če štejemo še avtogol Roka Kronavetra in se veselili prve zmage v tej sezoni 1. SNL.

Začelo se je sicer s šokom Etiena Velikonje v 17. minuti, nato so domači prevzeli vajeti igre v svoje roke. Od zaostanka do vodstva so prišli že v prvem polčasu, ko sta zadela Roko Baturina (20. minuta) in Nino Žugelj (45+1), s prvencem v mariborskem dresu, po odmoru pa so domači nadaljevali z agresivno igro in v 53. minuti po zadetku Ivana Brnića vodili že s 3:1.

Končni izid tekme je v 60. minuti postavil Kronaveter z avtogolom. Kronaveter je bil sicer podajalec pri prvem in tretjem golu Maribora.

Radomljani in Celjani remizirali

Drugi krog prvoligaškega plesa sta v petek odprla Radomlje in Celje. Radomljani so se podpisali pod največje presenečenje prvega kroga, potem ko so kar s 3:0 zmagali v gosteh pri Mariboru, a tokrat so bile v Športnem parku v Domžalah v podrejenem položaju. Nogometaši iz Knežjega mesta so bili napadalnejši, domača obramba pa se jim je dobro upirala vse do 53. minute, ko je mrežo Emila Velića zatresel 24-letni hrvaški napadalec Tin Matić, ki je dobro izkoristil podajo Nigerijca Chukwubuikema Ikwuemesija. A Celjani so vendarle ostali brez treh točk, v 90. minuti sta namreč Ivan Ćalušić (podajalec) in Rok Jazbec (strelec) poskrbela za izenačenje in delitev točk. Radomlje tako s štirimi točkami ostajajo vodilno moštvo lige.

Fotogalerija s tekme Radomlje : Celje (Vid Ponikvar/Sportida):

Lestvica: 1. Olimpija 2 tekmi - 6 točk

2. Radomlje 2 - 4

3. Gorica 2 - 3

4. Mura 2 - 3

5. Koper 2 - 3

6. Maribor 2 - 3

7. Bravo 2 - 3

8. Celje 2 - 2

9. Domžale 1 - 1

10. Tabor Sežana 2 - 0