Maribor v Ljudskem vrtu preživel napade Šerifa

Nogometaši Maribora so na prvem obračunu drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Ljudskem vrtu gostili moldavski Šerif Tiraspol in se s tekmecem razšli brez zadetkov. Povratna tekma bo v torek v Moldaviji. Že v torek se je zmage veselil Ante Šimundža, trener bolgarskega Ludogorca. Zagrebški Dimano je doma le remiziral z makedonskim Škupijem.

Maribor je danes pred približno 7150 gledalci v Ljudskem vrtu gosti Šerif Tiraspol, ki je lani prišel do skupinskega dela lige prvakov, tam pa je na eni tekmi na kolena spravil celo kasnejšega prvaka Real Madrid. Moldavski klub, ki je v uvodnem kvalifikacijskem krogu izločil Zrinjski iz BiH s skupnim izidom 2:1, je sicer od lanske sezone konkretno spremenil svojo zasedbo, a je tudi na tekmi v Ljudskem vrtu kljub temu dokazal, da bo visoka ovira za Mariborčane, ki si želijo narediti naslednji korak proti uvrstitvi v skupinski del lige prvakov.

V uvodnih minutah tekme v Mariboru so bili nevarnejši gostujoči nogometaši, a je bil vselej na mestu domači vratar Bergsen. Gledalci v Ljudskem vrtu spremljajo trdo tekmo, ki pušča le malo prostora za ustvarjalnost v napadu. Mariborčani so prvič v okvir vrat nasprotnika udarili v 38. minuti, ko je z udarcem po tleh z 18 metrov poskusil Baturina, a je bil zanesljivo na mestu vratar Šerifa Abalora.

Ekipi se bosta v torek srečali še na povratnem obračunu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi v drugem polčasu so bili gostje bolj konkretni, a v Ljudskem vrtu kljub temu nismo videli zadetka. V nadaljevanju Mariborčanom dolgo ni uspelo priti do aktivnejše predstave, pobudo so prepuščali gostom, ti pa so bili vse nevarnejši, Bergsen pa je imel spet nekaj dela. Najprej je zapretil Stjepan Radeljić, nato je ob pomoči soigralcev v obrambi v 52. minuti Bergsen ustavil dva poskusa šerifa iz bližine, po strelu Ibrahima Rasheeda je bil že premagan, vendar je obramba Maribora žogo izbila v kot. V 72. minuti pa se je mariborski vratar spet moral izkazati ob nevarnem strelu Kaya Tejana.

Maribor je ob koncu sicer imel rahlo terensko premoč, toda le eno ali dve polpriložnosti, že v sodnikovem dodatku še zadnji poskus iz kota, a se je dvoboj končal z 0:0. Slovenski prvaki so tako tudi na svoji tretji domači tekmi ostali brez doseženega zadetka. Namreč tudi na prvi tekmi prvega kroga v Ljudskem vrtu so se z beloruskim Šahtjorjem iz Soligorska razšli brez golov, na povratni tekmi v Adapazariju v Turčiji pa so z dvema goloma Roka Baturine zmagali z 2:0 (1:0). Zadetka pa niso dosegli tudi na prvi prvenstveni domači tekmi proti Radomljam (0:3).

Povratna tekma bo na sporedu v torek v Moldaviji.

Če bi Maribor v drugem krogu izločil močni Šerif iz Tiraspol, bi si že priigral evropsko nogometno jesen, saj uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov pomeni najmanj igranje v skupinskem delu konferenčne lige, kjer je lani nastopala tudi Mura.

Mariborčani se bodo v primeru uspeha v drugem krogu v tretjem pomerili z zmagovalcem srečanja med HJK Helsinki in Viktoria Plzen, v primeru poraza pa se bodo v tretjem krogu kvalifikacij lige Europa pomerili z istim tekmecem. Prvo tekmo teh dveh nasprotnikov je z 2:1 dobil češki predstavnik.

Že v torek je Ludogorec, ki ga vodi Ante Šimundža, v vrstah bolgarskega kluba pa igra tudi Žan Karničnik, doma s 3:0 premagal Shamrock Rovers. Karničnik sicer ni vstopil v igro, tekmo je pospremil s klopi za rezervne igralce.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (prve tekme): Torek, 19. julij:

Žalgiris : Malmö 1:0 (0:0)

Ourega 49. Qarabag : Zürich 3:2 (2:0)

Kady 17., Wadji 36., 66.; Kamberi 65., Kryeziou 85./11-m Pjunik : Dudelange 0:1 (0:0)

Hadji 72./11-m Ludogorec : Shamrock 3:0 (2:0)

Sotiriou 26., 35., Igor Thiago 90.+4

(Žan Karničnik ni igral za Ludogorec, obsedel je na klopi za rezervne igralce.) Midtjylland : AEK Larnaka 1:1 (0:0)

Sviatčenko 84.; Gyurcso 81. Linfield : Bodo/Glimt 1:0 (0:0)

Millar 83. Dinamo Zagreb : Škupi 2:2 (1:1)

Ademi 44., Petković 86.; Queven 25., Cephas 89. Sreda, 20. julij:

HJK Helsinki : Viktoria Plzen 1:2 (0:1)

Radulović 50.; Chory 6./11-m, Kopic 57. Maccabi Haifa : Olympiacos Pirej 1:1 (0:1)

Haziza 90.+2; Zinckernagel 7. Dinamo Kijev : Fenerbahče 0:0 Ferencvaroš : Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

Zachariassen 70.; Kashia 81., Barseghyan 86.

