Iz tabora Maribora po polomu: Opravičujem se ...

Nogometaši Maribora so nepričakovano po zares bledi predstavi z visokim porazom vstopili v novo sezono 1. SNL. Mariborčani so morali v soboto pred domačimi gledalci s kar 0:3 priznati premoč Radomljam. "Imeli smo najboljše namene, a se ni izšlo. Prevzemam odgovornost za ta poraz. Imamo argumente, zakaj je bila sprejeta takšna odločitev," je po porazu za klubsko stran dejal trener Mariborčanov Radovan Karanović.

Že prvi krog nove sezone prve lige je postregel z velikim presenečenjem. Mariborčani so po zmagi na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti ekipi Šahtjor Soligorsk doživeli pravi polom proti Radomljam. Za veliko tveganje se je pred obračunom odločil trener Mariborčanov Radovan Karanović, ki je napram evropskim preizkušnjam povsem premešal svojo zasedbo. Napram tekmi v sredo je Karanović v prvi postavi obdržal le vratarja Bergsena, ki pa je moral kar trikrat po žogo v lastno mrežo. Ostalih deset igralcev je Karanović povsem premešal, tveganje pa se mu je na koncu grdo maščevalo.

"Imeli smo najboljše namene, a se ni izšlo. Prevzemam odgovornost za ta poraz. Imamo argumente, zakaj je bila sprejeta takšna odločitev. Poraz je neprijeten, a nas v sredo spet čaka zelo zahtevna tekma in znova bomo na najvišjih obratih. Opravičujem se navijačem za predstavo in zdaj želimo takoj vso pozitivno energijo usmeriti k naslednji evropski tekmi," je po bolečem porazu proti Radomljam za klubsko spletno stran Maribora izpostavil Karanović.

Še enkrat bi se odločil enako. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ob porazu je sobotna tekma trenerju prinesla še dodatna spoznanja. "Dobili smo določene odgovore, a ne bi rad šel v negativne razprave. Ostati moramo mirni do srede. Če zamujaš v dvobojih in jih večinoma izgubiš, tekme ne moreš zmagati. Nihče izmed nas ni pričakoval, da lahko pride do tolikšnega števila individualnih napak, premalo zbranosti na igralnih položajih in vse skupaj je privedlo do takšnega razpleta. Zato trdim, da bi še enkrat namenil priložnost tej enajsterici, če bi znova izbiral ekipo. Glede na okoliščine smo se morali tako odzvati. Zavedamo se, da ta poraz ne sodi k podobi Maribora, a bomo skušali popraviti vtis takoj na naslednji tekmi. Preveč zadev je šlo v nepravo smer. Prvi zadetek, ki smo ga dobili prepoceni, je obrnil tekmo v njihovo prid. Ne skrivamo razočaranja, a šlo je za prvo tekmo v prvenstvu, marsikaj je še mogoče popraviti in nadoknaditi," je prepričan strateg Mariborčanov.

Maribor se mora hitro pripraviti na novo evropsko preizkušnjo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Poleg poraza pa so Mariborčani doživeli še en udarec, saj se je poškodoval Marko Božić. Ob porazu je sobotna tekma trenerju prinesla še dodatna spoznanja. "Ni mogel nadaljevati z igro zaradi bolečin v hrbtenici. Zdravniška služba ga je pregledala, zaenkrat je še prehitro, da bi imeli konkretnejše informacije. Upam, da bo nared do srede," je o njegovem stanju dejal Karanović.

"Božićev primer potrjuje, kaj pomeni spoznanje, da sedem od enajstih igralcev ni opravilo celotnih priprav. Morali smo razporediti moči. Imeli smo razloge za takšno sestavo moštva, zato ne bi rad po tako dobro odigrani tekmi v sredo in po tem polomu namenjati pozornost le negativnim zadevam. Strinjam se, da je poraz neprijeten, a ne bo vplival na tisto, kar želimo pokazati ob novem velikem izzivu. Igralce, ki so igrali v sredo v Turčiji, smo morali ohraniti v ustreznem stanju. V ekipi je 25 igralcev, ne gre izpeljati sezone, da bi igrali z enako enajsterico," je še dejal mariborski trener.

Sobotna tekma je bila za Maribor hkrati prva brez Antoinea Makoumbouja, ki je prestopil k italijanskemu Cagliariju. Po poročanju italijanskih medijev in slovenskega športnega časopisa Ekipa SN v preteklih dneh so vijoličasti za prestop 23-letnika prejeli okoli dva milijona evrov. "Hoteli smo dobiti določene odgovore, kako naprej. Po tej tekmi jih nismo dobili. Makoumbou je bil gonilna sila, razumljivo ga je težko takoj nadomestiti. Zato se zdaj usmerjamo k Sheriffu, želim si, da bi bili že v sredo v trenutno popolni zasedbi spet na želenem nivoju. Potem pa bomo iskali določene nove rešitve," je še sklenil Karanović.

