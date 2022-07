Nove težave za Olimpijo, vodstvo lige zavrnilo prošnjo Ljubljančanov

Vodstvo tekmovanja Prve lige Telemach je v petek ob 17:51 prejelo prošnjo NK Olimpija Ljubljana o prestavitvi tekme 1. kroga Prve lige Telemach med NK Olimpija Ljubljana in NŠ Mura, ki je bila delegirana za nedeljo, 17. julija ob 20:15, zaradi težav pri povratku v Slovenijo, so sporočili iz vodstva prve lige. Nogometaši Olimpije so namreč zaradi podaljškov v Luksemburgu zamudili letalo, zato so se morali vrniti z avtobusom.

Vodja tekmovanj je ugotovil, da glede na veljavne predpise in sklepe pristojnih organov ni izkazan upravičen razlog in niso podani pogoji za prestavitev tekme, zato se prošnji za prestavitev tekme ne ugodi.

Tekma bo tako odigrana v prvotno delegiranem terminu, v nedeljo ob 20:15.

Kdo bo prvak 1. SNL v sezoni 2022/23? NK Bravo 10 glasov + 2,87%

NK Celje 22 glasov + 6,32%

NK Domžale 11 glasov + 3,16%

ND Gorica 8 glasov + 2,30%

NK Koper 35 glasov + 10,06%

NK Maribor 140 glasov + 40,23%

NK Mura 51 glasov + 14,66%

NK Olimpija 45 glasov + 12,93%

NK Radomlje 10 glasov + 2,87%

NK Tabor Sežana 16 glasov + 4,60% Oddanih 348 glasov

Preberite še: