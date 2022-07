Mura zanesljivo v drugi krog, Olimpija se je pred blamažo rešila v 112. minuti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mura je na novi zelenici v Fazaneriji dosegla prvo zmago in napredovala v konferenčni ligi.

Mura je na novi zelenici v Fazaneriji dosegla prvo zmago in napredovala v konferenčni ligi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je tudi na povratni tekmi prvega predkroga konferenčne lige z 2:1 premagala moldavski Sfintul. Črno-beli so bili razred boljši in so se zanesljivo uvrstili v drugi krog. Medtem je Olimpija komaj izsilila podaljšek proti luksemburškemu Differdangu, v katerem je za 2:1 v 112. minuti zadel Goran Milović. Napredovali so s 3:2.

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. krog (povratni tekmi): Četrtek, 14. julij:

Differdange : Olimpija 1:2 (1:0)* /1:1/

Bedouret 9.; Doffo 80., Milović 112.



Mura : Sfintul 2:1 /2:1/

Petković 46., Daku 81.; Svinarenco 77.



* Po podaljšku.

Muraši so se takoj postavili v vlogo ekipe, ki bo narekovala ritem. Že v uvodu je Mirlind Daku zapravil dve priložnosti, v 28. minuti pa so bili domači blizu vodstva, Matic Maruško je z 18 metrov odlično streljal, gostujoči vratar Nicolae Calancea pa je žogo odbil v prečko.

Črno-beli so reči na svoje mesto postavili na začetku drugega dela. Že v prvem je Daku lepo našel Žigo Kousa, ta je neovirano stekel proti vratarju, ki je po strelu žogo odbil, a le na glavo Nikole Petkovića, novincu v črno-belem dresu je ni bilo težko potisniti v mrežo. Gostitelji bi se lahko po dosežem golu hitro znebili vseh strahov in napolnili mrežo tekmecev. Daku je namestil več kot stoodstotno priložnost Kousu, ki pa je zgrešil nemogoče, premalo natančen je bil le nekaj trenutkov pozneje tudi Luka Bobičanec.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Namesto zanesljivega vodstva in mirnega nadaljevanja so Prekmurci sami ponudili gostom, da začutijo svojo priložnost. Bobičanec je v 77. minuti storil nerazumljivo napako, ki jo je nespretno reševal še Gregor Balažic, Serhei Sinarenco pa je z natančnim strelom z leve strani vse to kaznoval. A negotovost ni trajala dolgo. Razpoloženi Daku je bil ves drugi polčas stalna nevarnost za tekmečevo obrambo, odlično igro pa je kronal v 81. minuti, ko je odlično umiril žogo po podaji Bobičanca, si ustvaril prostor za strel, žoga pa je po njem s pomočjo vratnice končala v mreži.

Muro v naslednjem krogu čaka irski St. Patrick's Athletic.

Galerija s tekme NŠ Mura - Sfintul Gheorghe (Foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Branilec Goran Milović je za Olimpijo zadel že na prvi tekmi v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija se je hitro znašla v zaostanku, ko je po prostem strelu z glavo v deveti minuti zadel Juan Bedouret. Domači so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa nevarnejši, Bertino Cabral je v 24. minuti zadel prečko. Skupaj je bilo v prvem polčasu v strelih na gol 7:2 v korist domačih.

V drugem delu so Ljubljančani strnili vrste, trener Albert Riera je poskušal tudi z menjavami priti do izenačenja, s čimer bi lani tretjeuvrščena ekipa državnega prvenstva izsilila podaljšek. V 80. minuti je v tej nameri Olimpija tudi uspela, ko je bil po podaji Maria Kvesića natančen Agustin Doffo. Od 84. minute so zeleno-beli igrali z nogometašem več v polju, potem ko je rdeči karton prejel Moussa Maazou.

Kljub temu, da so Ljubljančani v drugem delu proti vratom sprožili devet strelov, številčne premoči ob koncu rednega dela niso izkoristili in sledil je 30-minutni podaljšek. Odrešitev je prišla šele v 112. minuti, ko je po podaji Aljaža Krefla zadel Goran Milović. Ta branilec je bil strelec že na prvi tekmi.

V drugem krogu kvalifikacij se bodo Ljubljančani pomerili z romunsko zasedbo Sepsi OSK.