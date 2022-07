Celje deset tekem neporaženo, Koper premagal Rijeko

Z golom Ivana Božića in zmago so Celjani končali pripravljalno obdobje.

Z golom Ivana Božića in zmago so Celjani končali pripravljalno obdobje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odmevno zmago je v soboto zvečer na generalki pred novo sezono hrvaškega prvenstva dosegel Koper. Z 2:1 je premagal Rijeko. Koper je v pripravljalnem obdobju premagal tudi Crveno zvezdo. V nedeljo bodo igrali še s drugoligašem Primorjem.

Nogometaši Celja so v sklopu priprav za prvo ligo Telemach odigrali kar deset tekem. Sedem so jih dobili, na treh pa igrali neodločeno. Drugoligaško Nafto so v petek premagali s kar 5:0, v soboto pa na zadnji pripravljalni še drugoligaško madžarsko ekipo Nyiregyhaza Spartacus z 1:0. Prvoligaški ples naslednjo soboto začenjajo v Domžalah.

In tudi Domžale so nepremagane. Šest tekem so varovanci Simona Rožmana zmagali, na eni pa izgubili. Za konec so z 2:1 premagali Aluminij, ki je po minuli sezono izpadel iz prve lige, a si želi vanjo čim prej vrniti. Neporaženi so bili na pripravljalnih tekmah tudi Goričani, a so na zadnjih štirih remizirali.

Poletno pripravljalno obdobje zaključujemo z zmago v Kidričevem!



Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor : Tuzla City (BiH/1) 1:1 Pihler 29. 6. Maribor : Partizani Tirana (Alb/1) 1:1 Brnić 30. 6. Rače (Slo/3) : Maribor 1:7 Vipotnik 2, Božičković, Sirk, Koderman, Sellouki, Antolin

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:0 Osuji, Kolobarić 26. 6. Koper : Vojvodina (Srb/1) 0:0 / 30. 6. Koper : Crvena zvezda (Srb/1) 1:0 Kotnik 3. 7. Koper : Dekani (Slo/2) 1:1 Jašaragić 9. 7. Rijeka (Hrv/1) : Koper 1:2 Kotnik, Jašaragić 10. 7. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija : Čukarički (Srb/1) 2:3 Špehar, Prtajin 30. 6. Olimpija : Šibenik (Hrv/1) 0:0 /

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 2:3 Maruško, Klepač 30. 6. Mura : Vojvodina (Srb/1) 1:1 T. Cipot 1. 7. Floridsdorfer (Avt/2) : Mura 2:4 Šroler, Daku, Majić, Shabanhaxhaj

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo : Crvena zvezda (Srb/1) 1:2 Kramarič 28. 6. Bravo : Čukarički (Srb/1) 2:1 G. Trdin, Maružin 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 1:1 Trontelj 8. 7. Bravo : Luton Town (Ang/2) 1:2 Nsana

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević 27. 6. Domžale : Crvena zvezda (Srb/1) 1:1 Durdov 1. 7. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 1:0 Perc 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) : Domžale 1:4 Schoissengeyr, Vuk, Saitoski, Topalović 9. 7. Aluminij (Slo/2) : Domžale 1:2 Vuk, Saitoski

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje : Borac Banja Luka (BiH/1) 0:0 / 1. 7. Celje : Gorica (Hrv/1) 2:1 Iličić, Ikwuemesi 2. 7. Celje : Bistrica (Slo/2) 4:0 Bajde 2, Milić, Stojinović 5. 7. Celje : Sarajevo (BiH/1) 2:0 Zec, Vuklišević 8. 7. Celje : Nafta (Slo/2) 5:1 Gbamble, Bajde, Matić, Ikwuemesi, Morozov 9. 7. Celje : Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2) 1:0 Božić

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje : Radnički Niš (Srb/1) 3:5 Cerar 2, Ibishi 3. 7. Radomlje : Slask Vroclav (Pol/1) 1:2 Nadarević 9. 7. Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:1

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor : Gorica (Slo/1) 0:0 / 2. 7. Tabor : Skalice (Slk/1) 2:3 Tolić, Kljun 6. 7. Primorje Ajdovščina (Slo/2) : Tabor 1:0 / 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica