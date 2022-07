Udarec za Olimpijo tik pred povratno evropsko tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši NK Olimpije bodo ob 19.30 na gostovanju pri luksemburškem Differdangeu poskušali popraviti vtis s prve kvalifikacijske tekme za konferenčno ligo , ko so v Stožicah zgolj remizirali z 1:1. A pri boju za napredovanje v drugi krog, v katerem zmagovalca čaka romunski Sepsi OSK, jim ne bo mogel pomagati kapetan Timi Max Elšnik, ki je odpadel po zadnjem treningu v Luksemburgu.

Ljubljansko moštvo je po številnih turbulentnih dogodkih znotraj kluba na krstnem dvoboju pod vodstvom novega trenerja iz Španije Alberta Riere pred tednom dni proti klubu Differdange 03 vknjižilo zgolj remi (1:1). Ljubljančani so odločeni, da se z gostovanja vrnejo z vstopnico za drugi krog, a pri lovu na to ne bodo mogli računati na kapetana Timija Maxa Elšnika.

"Vezist je imel po uvodnem obračunu v Stožicah nekaj zdravstvenih težav, a je kljub temu stisnil zobe, treniral in naredil vse, da bi bil tudi v Luksemburgu na voljo glavnemu trenerju. Soigralcem se je pridružil tudi na zadnjem treningu pred povratno tekmo, po katerem pa je postalo jasno, da trenutno žal na igrišču ne bo mogel pomagal Olimpiji," so v ponedeljek zvečer zapisali na uradni klubski strani.

Zeleno-beli so že pred tem ostali brez hrvaškega napadalca Dina Špeharja, ki bo zaradi hujše poškodbe kolena počival več mesecev.

"Dejstvo je, da vse ni bilo tako, kot bi moralo biti. Če bi bilo, bi se končalo drugače," pravi Albert Riera in dodaja, da jim je dodatni teden spoznavanja prišel še kako prav. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na prvi tekmi ni bilo tako, kot bi moralo biti, dodatni teden spoznavanja je pomagal

Olimpija se je na uvodnem obračunu po avtogolu Aljaža Krefla hitro znašla v zaostanku, v drugem polčasu pa se je z golom Gorana Milevića izognila porazu.

"Ne bom govoril o tem, kaj je bilo slabo. Na splošno ne bi preveč govoril o prvi tekmi. Dejstvo je, da vse ni bilo tako, kot bi moralo biti. Če bi bilo, bi se končalo drugače. A hkrati je res, da smo bili pred prvo tekmo zelo malo skupaj, kar je pustilo posledice," je o prvem dvoboju v klubski mikrofon dejal španski trener in izpostavil pomembnost dodatnega tedna, po katerem se poznajo nekoliko bolje: "Nogometašem je že bolj jasno, kaj zahtevamo od njih, mi v strokovnem štabu pa smo dobili prve odgovore na to, kaj lahko pričakujemo od vsakega igralca posebej. Prav tako bolje poznamo nasprotnika, čeprav je res, da tudi oni zdaj vedo več o nas."

"Verjamem, da smo boljša ekipa, a to lahko dokažemo le z zmago"

Olimpija se na uvodni tekmi ni predstavila v želeni luči, 40-letni Španec pred večernim srečanjem tako pričakuje drugačno predstavo zeleno-bele čete.

"Seveda verjamem, da smo boljša ekipa, a to lahko dokažemo le tako, da jih bomo premagali. Ne dvomim, da bodo fantje na igrišču dokazali, da smo zares boljša ekipa." Foto: Grega Valančič/Sportida

"V Ljubljani si nismo priigrali dovolj priložnosti, nikakor nismo našli načina, kako prebiti njihovo zgoščeno obrambo. Po tekmi so me novinarji spraševali, ali verjamem, da smo boljša ekipa. Seveda verjamem, toda to lahko dokažemo le tako, da jih bomo premagali. Ne dvomim, da bodo fantje na igrišču dokazali, da smo zares boljša ekipa. Kar zadeva Differdange, sem prepričan, da bo tekmec bolj ali manj igral tako, kot je na prvi tekmi. Torej zgoščeno v obrambi, v napadu pa bo čakal predvsem na priložnosti iz hitrih protinapadov. Toda ponavljam: vse bo odvisno predvsem od nas samih," na ugoden razplet upa Riera.

Srečanje se bo začelo ob 19.30. Če bodo zeleno-beli uspešni, jih v drugem krogu čaka romunski Sepsi OSK.