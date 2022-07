Navijačem Olimpije prekipelo, predsednik postal osovražena oseba

V četrtek se je v Stožicah dogajalo na polno. Olimpija je v novo sezono vstopila z neprepričljivim rezultatom, domačim remijem (1:1) proti tekmecu iz Luksemburga. Albert Riera je po debiju na klopi zmajev priznal, kako ni zadovoljen z razpletom, Green Dragons pa so vodstvu kluba jasno in glasno zabičali, kako z njimi ne želijo več imeti opravka. Zanimivo pa je, da vodstva kluba s predsednikom Adamom Deliusom na čelu sploh ni bilo na tekmi!

O tem četrtku v Stožicah se je ogromno razpredalo. Ne le zaradi pomembnosti evropskega srečanja za prevetreno zasedbo Olimpijo, ki so jo po odhodih Roberta Prosinečkega ter Mladena Rudonje utrudili kaotični in naporni dnevi, ampak tudi zaradi napovedanega upora navijačev zeleno-belih. O tem je pričalo tudi ogromno število zbranih policistov in varnostnikov, ki so se odpravili proti stadionu že ure in ure pred začetkom dvoboja.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 57 2 / 57 3 / 57 4 / 57 5 / 57 6 / 57 7 / 57 8 / 57 9 / 57 10 / 57 11 / 57 12 / 57 13 / 57 14 / 57 15 / 57 16 / 57 17 / 57 18 / 57 19 / 57 20 / 57 21 / 57 22 / 57 23 / 57 24 / 57 25 / 57 26 / 57 27 / 57 28 / 57 29 / 57 30 / 57 31 / 57 32 / 57 33 / 57 34 / 57 35 / 57 36 / 57 37 / 57 38 / 57 39 / 57 40 / 57 41 / 57 42 / 57 43 / 57 44 / 57 45 / 57 46 / 57 47 / 57 48 / 57 49 / 57 50 / 57 51 / 57 52 / 57 53 / 57 54 / 57 55 / 57 56 / 57 57 / 57

''Raje sami v peto, kot z vami v prvi ligi''

Občutek ni varal, na deževen dan se je v slovenski prestolnici dogajalo marsikaj. Bolj kot na igrišču je bilo razburljivo na tribunah, kjer so Green Dragons odsotnemu vodstvu kluba pripravili kar nekaj udarnih sporočil, vse skupaj pa začinili še z obilnim pirotehničnim vložkom, v katerem so maloštevilno občinstvo, če jih je do takrat kaj uspavalo nečimrno vreme, prebudili glasni zvoki ''topovskih udarov''.

Pisalo je "3,2,1, borba se je šele začela". Navijači @nkolimpija Green Dragons so začeli odštevati, nato pa prižgali zajeten opus pirotehnike. Nekajkrat je pošteno zatreslo stadion, tekma se je na kratko prekinila. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/9OlpaqrnuM — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 7, 2022

Pirotehnični šov je bil brutalen, zaradi njega je sledila krajša prekinitev, obstaja tudi verjetnost, da bo ljubljanski klub zaradi tega prejel kazen Evropske nogometne zveze (Uefa). Bilo je divje. Kot da bi skušali pripadniki navijaške skupine Green Dragons z njim poudariti ves bes, nezadovoljstvo, frustracijo in nemoč. Vse tisto, kar doživljajo, ko pomislijo na vodstvo kluba, s katerim nočejo imeti več opravka.

Navijači so glasno podpirali nogometaše. Tudi v obdobju, ko so nepričakovano zaostajali proti gostom iz Luksemburga. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dolgo časa so napovedovali začetek akcije. V ponedeljek so obiskali novinarsko konferenco, v četrtek je šlo zares na tekmi. Ko se je začel dvoboj, so navijači stopnjevali svoja dejanja upora. In pošiljali jasna sporočila vodstvu, ki mu več ne verjamejo. Milo rečeno. Najprej so izpostavili transparent ''Zelena Slovenija je vstala, da bo lopove odgnala'', malce pozneje pa ''3, 2, 1, borba se je šele začela!'' Po odštevanju so si dali duška s pirotehniko, nadaljevali s protestom in na osrednji tribuni razvili še napis ''Borba vseh navijačev se je začela. Zahtevamo zdravo Olimpijo. Brez vas.''

A to še ni bilo vse. Predsedniku Adamu Deliusu, direktorju Igorju Barišiću in sodelavcem je bilo namenjeno še eno sporočilo: ''Raje sami v 5., kot z vami v 1. ligi,'' so jim dali vedeti, da bi se bolje počutili, če bi še enkrat podoživeli klavrn padec v najnižjo ligo, s tem imajo že izkušnje, saj se jim je to zgodilo leta 2005, kot pa da bi v prvi ligi vztrajali s takšnim vodstvom.

Na dvoboju ni manjkalo pripadnikov policiie. Foto: Grega Valančič/Sportida

Predsednik Delius je na zadnji novinarski konferenci pojasnjeval, da se zaveda mnogih pomislekov in kritik navijačev, da so nekatere tudi upravičene, čez nekaj mesecev pa bi lahko privržence Olimpije povabil na pivo, kjer bi skupaj ugotovili, ali je klub napravil premik na bolje ali ne.

Nenavadna novinarska konferenca gostov Dejstvo je, da po zadnjih spremembah, v klubu ni manjkalo takšnih in drugačnih odhodov, v zmajevem gnezdu šepa na raznih področjih. Po tekmi se je zgodil nedopusten prizor, ko sta trener in nogometaš Differdangeja prišla v novinarsko središče, nato pa tam čakala uradno osebo, da bi se lahko sploh začela novinarska konferenca. Takšne osebe pa kar ni in ni bilo, tako da sta prevzela pobudo, prisotno je bilo nekaj novinarjev iz Luksemburga, in začela v francoskem jeziku sama od sebe odgovarjati na vprašanja. Brez osebe, ki bi to spremljala. In brez prevodov.

Nogometaši Olimpije so nastopili v novih dresih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekma se je začela z glasnim navijanjem domačih gledalcev, ki so pred srečanjem v garažnih prostorih, tam jih je pregnalo slabo vreme, priredili "tradicionalen" piknik pred začetkom sezone. Na stadionu se ni zbralo veliko gledalcev, so bili pa tisti, ki so si v deževnem vremenu vzeli čas za ogled srečanja, zelo bučni. Ljubezen in strast do zeleno-belih barv nista bili pri navijačih nikoli sporni, to so začutili tudi igralci. Morda celo preveč. V glasnem vzdušju, kjer je grmelo s tribun, nogometaši niso dali tega, kar so hoteli. V prvem polčasu so igrali v krču in se nepričakovano znašli v zaostanku.

"Ne smemo iskati izgovorov v turbulentnih dnevih"

Mrežo gostov je kot edini nogometaš Olimpije zatresel visoki branilec Goran Milović. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Uvodnih 20, 30 minut smo igrali v krču, vse priložnosti, ki so jih imeli tekmeci, so si ustvarili iz naših napak. Bili smo nervozni, saj se je v zadnjih dneh zgodilo ogromno sprememb. Bili so turbulentni dnevi, a v tem ne smemo iskati izgovora. Smo vendarle profesionalci, s tem bi se morali znati spopasti. Trener nas je na to opozarjal,'' je dejal gostobesedni Dalmatinec Goran Milović, sicer strelec izenačujočega zadetka v 62. minuti, s katerim je, čeprav so bile želje gostiteljev drugačne, dosegel tudi končni rezultat.

Olimpija je tako ostala brez zmage, kar pa po svoje niti ne čudi, saj je pred tem pod vodstvom novega trenerja opravila le tri, štiri treninge, igralci pa so bili z mislimi pogosto drugje. Tudi zaradi tako radikalnih menjav v klubu kot tudi plačilne nediscipline.

''Počasi spoznavamo in sprejemamo ideje novega trenerja,'' sporoča nekdanji kapetan Hajduka, ki je bil veliko bolj zadovoljen z igro v drugem polčasu. ''Takrat smo ustvarjali pritisk, a so bili tekmeci nevarni v protinapadih. Tudi zaradi tega, ker smo veliko tvegali v igri. Škoda, da nismo zmagali, a smo boljša ekipa od Differdangeja, zato želimo prihodnji teden napredovati,'' bi ga vse drugo kot zmaga zmajev spravila v slabo voljo.

Tega ne bo povedal, ker ...

Albert Riera je v članskem nogometu debitiral v vlogi glavnega trenerja. Foto: Grega Valančič/Sportida Podoben optimizem izžareva tudi Albert Riera. Nekdanji španski reprezentant, ki je v karieri občutil marsikaj, tudi čar Liverpoola in Manchester Cityja, kot tudi manj atraktiven izziv 1. SNL, ko je igral za Zavrč in Koper, po uvodnem remiju ni skakal od sreče. Ni pa tudi iz tega delal drame.

''Ne moremo biti zadovoljni z rezultatom, saj želimo z Olimpijo zmagati na vsaki tekmi. Naš cilj je bil, da igramo na njihovi igralni polovici, da jih pritisnemo in tam osvojimo žogo. Tako želimo igrati vsako tekmo, a je bilo tokrat težko proti njihovim trem osrednjim branilcem v liniji s petimi obrambnimi igralci. Težave smo imeli z zadnjo podajo,'' je na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo pogrešal več uporabnih žog za napadalca, zlasti Mustafo Nukića in Ivana Prtajina.

Španec je varovancem že povedal, kaj bo potrebno popraviti do naslednjič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni pa vse tako črno. Riera pri vsem skupaj vidi tudi dobro točko. ''Zdaj vemo, kje je bila naša težava proti Differdangeju. Tega, kakšno težavo smo imeli, vam ne bom povedal, ker nočem tekmecu izdati nobenih informacij. Fantom sem pa to že povedal. Do povratne tekme bodo delali na tem, da to popravimo, in da na naslednji tekmi zabijemo več zadetkov od tekmeca, s tem pa tudi napredujemo.''

"Naj to navijači delajo za igralce, ne zame"

Z Olimpijo ima visoke cilje, zlasti v 1. SNL, kjer je pred leti že igral kot nogometaš Zavrča in Kopra. Foto: Grega Valančič/Sportida Riera je prvič vodil Olimpijo. Še vedno ga čudi, kako se je končala njegova prva konferenca ob predstavitvi, ko je moral zaradi pritiska zakrinkanih navijačev predčasno zapustiti sobo. Tistega, kar je sledilo, niti ne opisuje kot kaotičnega. Do tekme je opravil nekaj treningov, si pospešeno ogledoval tekme Olimpije, vmes pa skušal prepričevati igralce, naj čim prej pozabijo na stresne trenutke.

''Morda se bodo takšni trenutki ponovili zaradi nezadovoljstva ljudi s klubom, a sem jim dejal, naj se osredotočijo na igrišče. Da napredujemo. Če imajo igralci podporo navijačev, bo dobro. Če navijači ljubijo klub, bodo pomagali igralcem. Bodo inteligentni. Naj to delajo za igralce, ne zame,'' prosi privržence, da še naprej podpirajo nogometaše. V dobrem in slabem.

V prvem polčasu občinstvo ni videlo veliko dobrega. Luksemburžani so vodili po avtogolu Aljaža Krefla, še nekajkrat ogrozili ljubljanska vrata. Zmaji so bili v krču, storjeno je bilo veliko napak. Nekateri so jih delali več od drugih in si iz minute v minuto prislužili več žvižgov.

Želel je biti s svojimi otroki. Pardon, fanti.

Almedin Ziljkić je po vstopu v igro poživil napad Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav je Olimpija nepričakovano zaostajala proti tekmecu z neprimerno manjšim proračunom, pa so navijači še vedno bodrili zmage. V preobrat so verjeli do zadnjega. Ko je kmalu po začetku drugega polčasa namesto Marina Pilja zaigral Almedin Ziljkić, vnesel več dinamike pri prodorih in s čustvenim nastopom dvignil na noge vse privržence, so se začeli boljši časi za Olimpijo. Ivan Prtajin je v obdobju prevlade zadel prečko, kmalu za tem pa je v polno zadel Goran Milović, še eden izmed številnih Hrvatov v vrstah Olimpije.

Novopečeni trener takoj po tekmi ni bil v stiku s predsednikom. Morda mu je prvi mož poslal SMS sporočilo, o tem je v soboto na poslovilni konferenci opozarjal Robert Prosinečki, kako poteka obveščanje predsednika bolj ali manj prek sporočil, a Riera do novinarske konference še ni preveril svojega telefona.

Prihodnji četrtek čaka 40-letnega Španca povratna tekma v Luksemburgu. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Želel sem biti z mojimi otroki. Pardon, z mojimi fanti v slačilnici. Zavedam se, da smo trenerji odvisni od rezultatov. Sam pričakujem boljše, to sem povedal tudi igralcem. Ta klub moramo narediti boljši. Ne le v slačilnici, ampak tudi drugje, pri organizaciji. Tako pomagam na vseh ravneh, saj bi lahko prišlo prav moje znanje iz drugih klubov,'' je ogromno odnesel pri številnih znanih klubih, ko je še igral nogomet.

Dodal je, da ostaja v tesnem stiku s predsednikom kluba, njegov cilj pa je, če mu bo omogočeno dovolj časa, da Olimpijo z napadalnim in všečnim nogometom popelje do naslova slovenskega prvaka.

Po zadetku Olimpije se je nebo razjasnilo

V Stožicah je bila zanimiva simbolika. Skoraj do zadetka Gorana Milovića je deževalo, na trenutke celo lilo kot iz škafa, nato pa se je nebo le razvedrilo. Kmalu, ko je Olimpija izenačila in se izognila neslavnemu porazu, so padavine prenehale. Na žalost občinstva pa se je prenehalo dogajanje tudi pri zadetkih. Ostalo je pri 1:1, kar pa še ni tako tragično, saj v izločilnih delih evropskih tekmovanj ne velja več pravilo zadetka v gosteh.

Nad stadionom v Stožicah so bile v drugem polčasu prisotne čarobne barve. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako bi se v Luksemburgu prihodnji četrtek srečanje prevesilo v podaljšek tudi ob rezultatu 0:0, sodeč po prepričanju trenerja Olimpija, pa obstaja zelo velika možnost, da zmaji na povratni tekmi premagajo tekmeca. Bo morda predsednik Adam Delius prisoten vsaj na tistem srečanju?

Med Münchnom in Differdangejem je razdalja 423 km, med bavarskim velemestom in Ljubljano pa 405. Delius živi tako skoraj na sredini poti ...