Šokirani Riera pojasnil Špancem, kakšna bo njegova prihodnost v Ljubljani

Kaotična novinarska konferenca Olimpije, na kateri so navijači zmajev Green Dragons z govorniškega odra pregnali novopečenega trenerja Alberta Riero, odmeva tudi v Španiji. Nekdanji zvezdnik evropskega nogometa je o nevšečnostih, ki jih je doživel prvi dan službovanja v Ljubljani, spregovoril za špansko oddajo El Chiringuito. Priznal je, da je v šoku, a tudi dodal, da bo nadaljeval z delom in poskušal pridobiti zaupanje navijačev.

Dan, na katerega je bil Albert Riera tako ponosen, saj je prvič v karieri postal prvi trener članske nogometne ekipe, se je sprevrgel v nočno moro. Po prvem treningu, ki ga je opravil z nogometaši Olimpije, slednje že v četrtek čaka evropska uvertura proti Differdangeju iz Luksemburga, se je predstavil javnosti. Na novinarski konferenci pa je bil prisoten le nekaj minut, saj so ga člani navijaške skupine Green Dragons, nekateri so bili pri tem zamaskirani, pregnali iz sobe.

Kako je Albert Riera predčasno zapustil novinarsko konferenco:

"V šoku sem. To ni bilo uperjeno proti meni osebno, ampak proti vodstvu kluba," je v oddaji El Chiringuito v ponedeljek zvečer pojasnil 40-letni Španec, ki je v nogometni karieri izkusil marsikaj. Nenazadnje je bil tudi španski reprezentant, v la ligi je branil barve Espanyola in Mallorce, na Otoku pa med drugim igral tudi za Manchester City in Liverpool, kar je bil tudi njegov vrhunec kariere. Po drugi strani je spoznaval tudi okolje v 1. SNL, kjer je že krepko po tem, ko je zakorakal v četrto desetletje, nastopal za Zavrč in Koper. Pri slednjem je tudi sklenil kariero.

Riera: Navajen sem delati pod pritiskom

V ponedeljek zvečer je gostoval v oddaji El Chiringuito. Foto: zajem zaslona Novi trener zmajev je zaupal, da ga v trenutkih, ko so ga obstopili jezni navijači ljubljanskega kluba, ni bilo strah.

Predsednik Adam Delius se mu je za nastali zaplet opravičil in ga prosil, naj ne prekine sodelovanja. Španec tega ne namerava storiti. Odločen je nadaljevati svoje poslanstvo v Ljubljani, čeprav so mu razočarani navijači v ponedeljek dali vedeti, da v zmajevem gnezdu ni zaželen.

V karieri je doživel marsikaj. Foto: Reuters Riera je prepričan, da so se navijači tako obnašali, ker so razočarani z odhodom njegovega predhodnika Roberta Prosinečkega. Z Olimpijo namerava nadaljevati pot. "Odločil sem se, da bom ostal ter pridobil navijače na svojo stran. Olimpija ima ogromno privržencev, zagotovo več kot od deset ali 12, ki so prekinili novinarsko konferenco in ne predstavljajo mnenja vseh. Pripravljen sem nadaljevati projekt. Imam svoj načrt, v karieri sem navajen delati pod pritiskom," je podkrepil zadnjo misel z dejstvom, da je v Ljubljano prišel iz Turčije, kjer je bil zadnji dve leti pomočnik trenerja Galatasaraya, pred tem pa je tudi nosil dres slovitega turškega kluba.

Danes in jutri bo tako poskušal pospešeno spoznati moštvo, s katerim bo v četrtek nastopil v Stožicah. Vodstvo Olimpije ne skriva visokih ciljev v Evropi, tako da bi bilo vse kaj drugega od zmage nad predstavnikom Luksemburga v uvodu kvalifikacij za konferenčno ligo veliko razočaranje.

Poraja pa se vprašanje, kako bodo vse skupaj doživeli navijači, ki za četrtek ob 16. uri pred stadionom napovedujejo protestni shod.