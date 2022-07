Prosinečki vrnil žogico vodstvu Olimpije: Takšnih lažnivcev in prevarantov pa še ne!

''V karieri nisem imel opravka z večjimi lažnivci in prevaranti kot zdaj pri Olimpiji. Pa sem sodeloval pri 13 klubih,'' ne skriva razočaranja Robert Prosinečki, ki se kar ne more začuditi zadnjim potezam in dejanjem vodstva zmajev. Petkova odločitev, ko je izvedel, da ni več trener, ga je šokirala. Dan pozneje je sklical novinarsko konferenco in opozoril na vse krivice, ki so se mu zgodile v preteklih treh mesecih. Najbolj zvesti navijači Olimpije, Green Dragons, so mu ob koncu druženja namenili ganljivo podporo. Bilo je čustveno.

Mišljeno je bilo drugače. Robert Prosinečki je nameraval pred začetkom sezone stopiti pred javnost v drugačni vlogi. Kot aktivni trener Olimpije, katero bi lahko v četrtek prvič vodil v Evropi. A tega ni dočakal. Kaotično dogajanje je v zadnjih dneh z obtoževanjem, nepredvidljivostjo radikalnih odločitev in zapletov, kateri tako velikemu klubu, kot naj bi bil NK Olimpija, ne morejo in ne smejo biti v ponos, doseglo nov vrhunec. Nekdanjega asa hrvaškega nogometa je prisililo k poslovilni novinarski konferenci.

"V moji karieri nisem imel še nikoli opravka s takšnimi lažnivci in prevaranti, kot so pri vodstvu @nkolimpija," je nekdanji trener zmajev Robert Prosinečki ogorčen in razočaran nad zadnjimi dogodki pri Olimpiji, ko je ostal brez službe. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/2WjAbC5yma — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 2, 2022

V njej je novinarjem, pa tudi navijačem, ki so se dogodka udeležili v velikem številu, skušal prikazati, v kakšnih okoliščinah zapušča zmajevo gnezdo. Govoril je čustveno, iz srca, po njegovih besedah kar najbolj iskreno, kar se sploh da. Je vendarle zelo veliko ime, ki predstavlja ogromno v nogometnem svetu. In še zdaleč mu ni vseeno, kako se je poslovil od kluba in mesta, ki sta mu prirasla k srcu že pred dvema desetletjema, ko je nosil dres Olimpije. Še za Bežigradom. V Stožicah je vztrajal le tri mesece. Kot da ne bi hotel verjeti, da je sploh možna takšna prekinitev sodelovanja. Kot da ne bi nikoli slutil, da bi se lahko ponovilo nekaj, s čimer se je pred njim v različnih okoliščinah soočilo že ogromno strategov. Med njimi tudi dva tujca z zelo bogatim nogometnim življenjepisom. Njegov rojak Igor Bišćan in Srb Savo Milošević.

To, kar je doživel, je dno dna

Pred tremi meseci se je Robert Prosinečki pridružil zeleno-belim. Foto: NK Olimpija Ljubljana ''V zadnjih treh mesecih se je dogajalo ogromno stvari. Vodstvo kluba, predsednik in njegovi sodelavci, so podali obvestilo, da nisem več trener. Napadli so me brez trohice spoštovanja. Zato se čutim dolžnega, da predstavim resnico. Samo resnico. Eno in edino resnico," je dal vedeti, da pri Olimpiji ni bil zaradi tega, da bi prejel čim več denarja, ampak ga je naprej k delu gnala misel, da bi pomagal klubu do boljših časov. Da bi napredoval in si izboljševal ugled. A vse skupaj je padlo v vodo.

''V karieri nisem imel opravka z večjimi lažnivci in prevaranti kot zdaj pri Olimpiji. Pa veste, da sem kot igralec in trener doživel marsikaj. To, kar sem doživel pri Olimpiji, je dno dna. Vodstvo ne izkazuje prav nobenega spoštovanja. Klub je njihov, oni so lastniki. Lahko delajo, kar hočejo, a ne tudi z menoj. Kje so denimo našli, da želim prav jaz prodati klub? Takšnih laži pa še ne. Vodstva nisem v živo videl po nekaj mesecev, medtem so mi pošiljali SMS sporočila. Prepričan sam, da je takšen klub, kot je Olimpija, vreden bistveno več,'' je povedal v uvodu, nato pa predstavil dogajanje še podrobneje.

Na osmih tekmah je popeljal zmaje do petih zmag, remija in dveh porazov. Osvojil je tretje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Olimpija je nad vsemi. Tako nad menoj kot tudi nad njimi. Olimpija bo vedno ostala. Zdaj se bodo začela obtoževanja, javnosti bodo lansirali razne zgodbice, kaj vse smo delali. Ali poznam nekoga iz U-16 ali U-17. A to so v tem trenutku zelo nepomembne stvari. Vi to dobro veste. Ta klub je prišel do točke, da se o njem ne ve nič več. Kroži in omenja se veliko neresnic. Napada se mene in Mladena (nekdanji športni direktor Mladen Rudonja, op. p.), da sva hotela prodati klub, čeprav ne vem, kako bi ga lahko prodali brez lastnika … To so strašljive stvari, kakšne obtožbe! Kako so lagali vsem. To se mi še ni zgodilo v karieri, pa čeprav sem igral v 13 klubih. Nato pa bil še v mnogih trener. Vedno sem odhajal kot gospod. Te stvari so me resnično presenetile,'' je dal z otožnim glasom vedeti, kako ga je vse skupaj zelo prizadelo. Večkrat je poudaril, kako s takšnimi lažnivci in prevaranti v karieri še ni delal. Ne verjame, da bo Olimpija lahko s takšnim vodstvom napredovala. Žal.

Rudonja se je odzval na obtožbe vodstva kluba Mladena Rudonjo skrbi za prihodnost kluba. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji športni direktor Mladen Rudonja se je odzval na petkove obtožbe vodstva kluba, češ da naj bi za hrbtom prodajal klub. V bran je povedal: ''Gospoda predsednika sem na enem izmed redkih sestankov vprašal, ali potrebujemo kakršnokoli pomoč zaradi tega, kar se dogaja v klubu. Ker uprave kluba ni. Ona ne čuti kluba, navijačev, dogajanja. Namesto, da bi v vseh segmentih napredovali, tako kot nam je bilo obljubljeno, smo nazadovali. Podobno niso "štimale" stvari na finančnem polju. Zato sem vprašal predsednika, če potrebuje v pomoč kakšnega partnerja. Odvrnil je, da bi bil vesel in da ga to zanima. Na naslednjem sestanku sem mu predstavil firmo, ljudi, ki so se bili pripravljeni z njim dogovoriti za kakršnokoli sodelovanje. Vse je evidentirano. On je to prekinil in se zahvalil, takrat je bil poleg mene tudi Robi. Zakaj sem to naredil? Kaj je razlog? Ker me skrbi za klub. Ker ne vem, kam to pelje. Saj ne morem prodati kluba. Ne more ga tudi Robi. Lahko pa pomagamo po najboljših naših močeh. To je vse,'' je pojasnil nekdanji slovenski reprezentant.

"Še Hitchcock ne more narediti tega, kar je ta frajer"

Čeprav je Adam Delius v četrtek dopovedoval Prosinečkemu, da bo klub zapustil Igor Barišić, se je zgodilo ravno obratno. Foto: Vid Ponikvar Besedo je ponovno dobil Prosinečki, ki so ga obtožbe Olimpije o popivanju in kartanju do štirih zjutraj, te so javnosti predočili tik pred njegovo novinarsko konferenco, spravile v zelo slabo voljo. ''Lahko pišejo, kar želijo. In se reševati. A to nima povezave z ničemer. A oni to lahko delajo, ni težava. Saj bom šel k drugem klubu in delal po najboljših močeh. Je pa to apel vsem vam, da to ni dobro, kar se dogaja z Olimpijo. Da to ne gre v pravo smer. Evo, že pišejo, kako smo popivali in kartali … Degutantno se je sploh pogovarjati o takšnih stvareh. Lahko jih je sram.''

Nato je predstavil nenavadno dogajanje na četrtkovem sestanku s predsednikom, ko je kazalo na povsem drugačen scenarij. To je bil dan, ko je še zadnjič vodil Olimpijo. Na Gorenjskem se je s Šibenikom razšel brez zadetkov. ''To je strašno! Še Hitchcock (Alfred Hitchcock, sloviti britanski filmski režiser, največji mojster srhljivk, op. p.) ne more narediti tega, kar je ta frajer. Nemogoče. Poklical nas je in dejal, da odhaja gospod Igor Barišić, mi pa nadaljujemo s svojim delom. Prinesel je papir in dejal, kako potrebuje našo podporo, da bi lahko zamenjal Barišića. Govoril je o nekaterih ljudeh, ki bi lahko prišli namesto njega. Pa o nekaterih možnih igralskih okrepitvah. No, z Rudijem sva že skoraj hotela podpisati, pa je na dnu tega papirja pisalo, da bomo vsi ostali brez službe, če bo dal Barišiću odpoved,'' kar ni mogel verjeti, kakšen papir je dobil pred seboj.

Rad bi, da bi Delius slišal vse, kar je rekel

Bavarec Adam Delius je na mestu predsednika Olimpije lani nasledil Milana Mandarića. Foto: Vid Ponikvar ''Ne zanima me denar, zanima me le, da gre klub v pravo smer. Pri Olimpiji se nisem imel namena obogatiti. Niti ne bom imel več, niti manj, a ta klub mora še naprej delovati. Tega mi je najbolj žal. Rad imam igralce, dali so vse od sebe, bili so krasni, nikoli se niso pritoževali, čeprav so vedeli, da so prisotne finančne težave. Ne razumem pa vodstva, kako je lahko do tega sploh prišlo. Ne le, da se igrajo z mojim poštenjem, zdaj si še izmišljajo stvari. Verjetno z namenom, da jim ne bi bilo potrebno plačali vsega, kar morajo. Grozili so mi celo s tem, da ne smem napraviti konference! Nobenega se ne bojim, niti tega. Bi pa rad, da si to predsednik pogleda, da mu nekdo vse skupaj pravilno prevede," bi si še kako želel, da bi Adam Delius slišal vse, kar je povedal.

"Zelo mi je žal, da je to tega prišlo. Koliko sem samo porabil čustev, energije. Tega ne moreš plačati. No, on tega nima, mi pa imamo. To doživljajo le kot nek posel, kjer so šli v njega. No, mi pa imamo velika čustva do Olimpije, ki jih žal ne razume. Niti ne živi tukaj, da bi jih čutil. On gre v München in od tam vodi klub. To je poniževanja vredno. Najbolj za vas. Sam bom jutri že v Zagrebu in si bom našel nov klub. On bo pljuval po meni, jaz bom po njemu. In tako bo še nekaj časa. Najbolj pomembno pa je, da takšna Olimpija ostaja vam,'' se je zazrl v prisotne na konferenci. ''Zato sem tudi napravil to konferenco. Da vam povem, kaj vam ostaja,'' je posvaril, s kakšnimi težavami ima opravka Olimpija.

Hudo mu je, da so odprli vojno

''Do zadnjega smo verjeli, da to tega ne bo prišlo. Saj je še mene prepričal, da se kaj takega ne more zgoditi. Celo mene! Vedno govorim čustveno, s srcem, oni pa ne. Morda sem jim res kaj zabrusil, a to le v dobro kluba, da bi šel klub v boljšo smer. Če pa bo ta konferenca kaj pomagala, pa bomo videli v prihodnosti. Mi je pa res hudo, ko vidim, kako smo odprli vojno. Čeprav je to za vse vas, ki ste tukaj, verjetno še najboljše. Zdaj se bo videlo, da te ljudje, ki delajo v klubu … Čeprav ne delajo … Res je, ne delajo … Da te ljudje niso iz pravega testa. Zdaj me bodo obtoževali. Za kaj že? Da sem hotel prodati klub? To so res smešnice, koliko sem se jih že naposlušal tukaj, neverjetno. Verjetno bodo začeli govoriti, kako posedujejo določeno dokumentacijo … Ma, imajo moj ku*** dokumentacijo,'' je odgovoril jezno, v slogu njegovega rojaka Zdravka Mamića, ki se večkrat v javnih nastopih poslužuje tako ostre retorike. ''Ste slišali, kaj sem rekel?,'' je ponovil jezno in s tem dajal vedeti, kako ga je vse skupaj prizadelo.

Kako so se navijači zahvalili Prosinečkemu:

Robert Prosinečki, nekdanji trener @nkolimpija, je čustveno novinarsko konferenco v Ljubljani, na kateri je imel ogromno za pripomniti na račun (ne)poštenosti vodstva zmajev, zapustil ob glasnem skandiranju navijačev. Odmevalo je: "Veliki Žuti, Veliki Žuti"! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/EAyQ3gfEgI — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 2, 2022

Ko je zapuščal novinarsko konferenco, so mu najbolj glasni navijači Olimpije, člani navijaške skupine Green Dragons ganljivo skandirali ''Veliki Žuti''. Prosinečki je s skrušenim pogledom, zazrtim v tla, zapuščal prostor. Odšlo je verjetno najbolj znano nogometno ime, ki je kdaj koli vodilo Olimpijo. Po zgolj treh mesecih. Prosinečki je odšel nepričakovano, proti svoji volji, razočaran nad vodstvom, ki sporoča, kako bo v ponedeljek že predstavilo javnosti njegovega naslednika.