Riera: Mislim, da nihče nima takšnega modela, kot ga imamo mi

Za modro-rumene bo prvi izziv gostovanje v Azerbajžanu, kjer se bodo na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za evropsko ligo v četrtek pomerili s tamkajšnjim Sabahom. To bo tudi priložnost za predstavitev precej prenovljene podobe na zelenici, saj klub v novo sezono vstopa z 11 novimi igralci.

Da to nikakor ni razlog za nepripravljenost na novo sezono, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Riera. "Težko bomo imeli boljšo prvo enajsterico v primerjavi z lansko sezono, a moj cilj je, da imamo boljšo ekipo," je strnil osnovni kadrovski cilj.

Kljub temu, da bo klub težko nadomestil nekatere igralce z vidnejšimi vlogami v prejšnji sezoni, med drugim Svita Sešlarja in Aljošo Matka, je Riera zadovoljen s kadrom, novih okrepitev pa ne bo, dodaja in ocenjuje, da so bili na prestopni tržnici uspešni. "Iskali smo igralce, ki se lahko izkažejo v sistemu, ki ga igramo in mislim, da nam je uspelo."

Celjani so doživeli številne kadrovske spremembe. Foto: Aleš Fevžer

"Med cilji je bilo zmanjšati skupno število igralcev, a si hkrati zagotoviti bolj široko uporabno rotacijo. Z igralci, ki jim imam na voljo zdaj, imam na voljo številne taktične opcije," je pojasnil Riera.

Velika pričakovanja od okrepitev na sredini

Veliko pričakuje od novih pridobitev na sredini igrišča, Davida Hrke, ki se je pridružil iz Nafte, in Andreja Kotnika, ki se v Slovenijo vrača po dveh letih igranja na Kitajskem. "Oba sta prava za slog igre, ki ga gojim, in prepričan sem, da bo to poudarilo njune najboljše lastnosti."

Zadovoljen je s pripravami kluba, ne skrbi ga niti dejstvo, da je odigral le eno pripravljalno tekmo. "Raje imam dobre treninge kot slabe tekme. Odigrali smo veliko tekem znotraj kolektiva, včeraj pa smo imeli najboljši trening doslej."

Med ključnimi igralci ostaja slovenski reprezentant Žan Karničnik, ki je kot ključni cilj pripravljalnega obdobja izpostavil vključevanje novih igralcev. "To je bilo delo izkušenejših članov ekipe in mislim, da nam je uspelo. Ekipa je pripravljena," je dejal 30-letni bočni branilec.

Želi si ugodnega rezultata

Glede prvih tekmecev v novi sezoni Riera ni želel širše razpredati, dejal je le, da si želi "ugodnega rezultata". "Dejstvo je, da ta prva tekma ne pomeni končne odločitve. Sledi še tekma v Celju. Seveda pa si želimo pozitivne predstave."

Žan Karničnik Foto: Aleš Fevžer

Klub je ob začetku nove sezone predstavili tudi novega pokrovitelja, zavarovalnico Grawe, ki bo drugi nosilni sponzor na dresu ob Cinkarni Celje. Pogodbo o sodelovanju sta ob začetku današnje novinarske konference podpisala predsednik Celja Valerij Kolotilo in predsednik uprave Grawe David Kastelic.

Pod taktirko Kolotila in s podporo ruskih partnerjev je Celje v zadnjih petih letih postal ključni igralec v prvi ligi, lani pa je zabeležil tudi odmeven uspeh v Evropi.

Kako pa glede na vse bolj pogoste prihode tujih vlagateljev v slovenski nogomet? "Mislim, da je krepitev konkurence za vse boljše. Tako za ligo, za lastnike, za igralce, za navijače ... Želimo si konkurenčnih tekmecev, mislim pa, da nihče nima takšnega modela, kot ga imamo mi."

