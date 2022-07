Dragonsi spodili Riero, Deliusu grozijo: Vas bomo dobili na drugačen način #video

Za in pred NK Olimpija so pestri dnevi. Vodstvo kluba je tik pred začetkom evropskih tekem odpustilo trenerja Roberta Prosinečkega in športnega direktorja Mladena Rudonjo, za novega trenerja ustoličilo Alberta Riero. Ta je novinarsko konferenco, ki so jo z jasnim neodobravanjem potez vodstva kluba začinili Green Dragons, predčasno zapustil, predsednik Adam Delius pa se je naposlušal kritik.

Poznopoldansko novinarsko konferenco ob predstavitvi novega trenerja NK Olimpija Alberta Riere – z 11. ure so jo prestavili na 18. uro – je zaznamoval obisk skupine Green Dragons, ki se je skoraj prevesil v incident, a se je končalo le z ostrimi besedami.

Okoli 20 članov skupine je po nekaj minutah konference obstopilo mizo, za katero sta med drugim sedela predsednik Olimpije Adam Delius in novi trener Riera. Španec je ob jasnih izrazih nesoglasja Dragonsov nad odločitvami vodilnih mož ljubljanskega kolektiva predčasno zapustil novinarsko konferenco.

"Ta novinarska konferenca je namenjena moji predstavitvi. Imate vprašanja o nogometu, o športu?" je novinarje in Dragonse vprašal Riera. Dragonsi, številni zamaskirani, so rekli, da imajo vprašanja samo za predsednika Deliusa. In tako so Riero pregnali z novinarske konference. Sledil je enominutni verbalni obračun iz oči v oči. "Tukaj niste dobrodošli," so še zabrusili Rieri. Deliusu pa: "Vas bomo dobili na drugačen način." Nato so Green Dragonsi odšli. Žaljivk ni manjkalo. Slišalo se je še: "Pridite z nami nekaj spit, bomo rešili tako, za mizo." "Čez pol leta bo isti ku***, tako kot je ves čas."

"Nismo še dolgo tukaj, a jih razumem, kaj želijo povedati. O določenih stvareh imajo prav. A poznajo samo svojo stran," je o obisku Green Dragonsov povedal Adam Delius.

Delius: Poznajo le svojo stran, z njimi se manipulira

Foto: Vid Ponikvar "Ne plačujejo vstopnine, kar je okoli šest tisoč evrov na leto. Povzročajo škodo, ki se je je nabralo že prek sto tisoč evrov. Pa jim tega sploh ne očitam," je o organizirani navijaški skupini nato dejal Delius. "Nismo še dolgo tukaj, a jih razumem, kaj želijo povedati. O določenih stvareh imajo prav. A poznajo samo svojo stran. Z njimi se manipulira. Bilo bi nepošteno, da o njih govorim slabo, saj je zmaj v njihovih srcih. Ne odobravam pa agresije."

O kritikah, da imajo preveč hrvaških igralcev v ekipi, Delius pravi: "Priporočila zanje so prihajala od športnega direktorja in trenerja. Dovolj imamo negativizma. Pustite nam dva, tri mesece, potem pa se bomo pogovorili ob pivu. Takrat se bomo pogovorili, kaj se je zgodilo in kakšno pot je ubralo moštvo. Za preteklost pa ne morem odgovarjati. Mandarić je veliko stvari naredil dobro, so ga pa tudi hudo izkoriščali. Nimam razloga, da bi o njem govoril negativno, in tega tudi ne delam." Pripravljen je tudi na pogovor z Dragonsi, dodaja. A da so danes nekateri očitno malo preveč popili, pravi. "Gradimo novo strukturo, a za to potrebujemo čas. Čez pol leta bom predstavil, kaj smo naredili," je nadaljeval predsednik Olimpije. "Takšnega sprejema, kot smo ga videli danes, si trener ni zaslužil."

"Pridite k meni v pisarno, pa bomo pogledali, da je vse plačano"

Novega športnega direktorja še nimajo. Nov trenerski štab bo predlagal okrepitve, pogovore zanje pa bo do nadaljnjega vodil kar Delius. Z iskanjem novega športnega direktorja se ne mudi, pravi. Čas za izbor novega športnega direktorja je tri, šest mesecev. Nič se nam ne mudi."

Govori se, da nekateri nogometaši že nekaj mesecev niso dobili plač. To vprašanje predsedniku ni bilo najbolj všeč. "Kar vprašajte igralce. Seveda so plačani! Pridite k meni v pisarno, pa bomo pogledali, da je vse plačano."

Vstopnice v prodajo v torek "Moj cilj je, da Olimpijo pripeljem v sam vrh. Letos bomo morali zavihati rokave, naslednje leto pa nas bo težko kdo premagal," sporoča Delius.



"Naši tekmeci vedo, da imamo že danes močno moštvo. Prihajajo dve ali tri okrepitve. So na zdravniškem pregledu. Videli boste, da bomo zapolnili vrzeli v ekipi." Zaželel si je še podporo tako navijačev kot novinarjev. "Takšno podporo potrebujejo tudi Maribor, Koper in Mura. Igramo za Slovenijo v Evropi."



Vstopnice za četrtkovo tekmo sploh še niso šle v prodajo. Imamo nov sistem za prodajo vstopnic, tako da bodo na voljo šele v torek. Že v popoldanskem zapisu je Delius dal vedeti, da bodo zmaji ponovno zelo resno računali na pomoč občasnega reprezentanta BiH, krilnega napadalca Almedina Ziljkića, na novinarski konferenci pa dodal, da bodo predčasno za tri leta podaljšali pogodbo z Mustafo Nukićem. Ob tem je napovedal prihod še nekaj okrepitev, ki bodo zapolnile trenutne vrzeli.

"Ne morem pričakovati, da me boste vzljubili od prvega dne"

Riera se je pred odhodom z novinarske konference na kratko dotaknil nogometnega prihoda v Ljubljano. "Vesel sem, da sem tukaj, kot veste, je to moja prva izkušnja v vlogi glavnega trenerja, ampak sem delal v zadnjih letih z dobrimi strategi. Trudil se bom dati vse od sebe, da bom izvlekel največ pozitivnega iz vsakogar. Verjamem v pozitivno, srečno skupino, dejal sem igralcem, da pričakujem, da pridejo na treninge veseli, srečni."

"Ne morem pričakovati, da me boste vzljubili od prvega dne, ne morem obljubiti, da bomo vse tekme dobili, ampak obljubim lahko, da bomo delali profesionalno in s strastjo. Cilj je izboljšati vsakega igralca posebej in poskusiti igrati najboljši nogomet v Sloveniji," je v svoji edini izjavi še dodal Riera.